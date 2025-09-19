Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de septiembre de 2025

PISCIS

No quieras andar cambiando solo pa’ agradarle a otros, que quien te quiera lo hará con todo y tus locuras. Ya es momento de centrarte en ti, en tus cosas y en lo que realmente te deja provecho, porque a la mera hora nadie va a venir a resolverte la vida. Muestra tu verdadero yo sin miedo, y si alguien se ofende o no le parece, que se muerda un codo, porque ese ya no es tu problema. Ponte perra en todos los aspectos y deja de hacerle al alma en pena, que la vida es pa’ disfrutarla y no pa’ pedir permiso.

No limites tus sueños ni tus metas, aunque parezcan imposibles, porque si de algo estás hecho es de agallas. Pero eso sí, deja de minimizar tus problemas y enfréntalos con valentía, porque de nada sirve esconder la basura bajo el tapete si tarde o temprano huele. La suerte te va a sonreír en juegos de azar, nomás no seas confiado y aprende a jugar con estrategia.

Vas a tener chance de cambiar ciertas mañas que no te han llevado a ningún lado; no las arrastres, cámbialas, porque ya no estás pa’ cometer los mismos errores de siempre. Eso sí, mucho ojo con los descuidos, porque se visualizan pérdidas de dinero y objetos. La seguridad en ti mismo es la llave que abre todas las puertas; si no la tienes, mejor ni empieces. Ah, y aguas con una persona de piel blanca que podría meterte en un problemón de esos que luego ni el agua bendita te quita.

ACUARIO

No es que el amor no haya sido hecho pa’ ti, mi cielo, el detalle es que eres más desconfiado que portero de cantina, y cuando lo tienes de frente no lo disfrutas por estar pensando en cuándo te van a clavar la daga. Aprende a soltar esos miedos y a vivir el presente. Ya deja de cargar con cosas que no te dejan nada y ponte a darle vuelo a lo que de verdad te suma.

Modera tus excesos, porque una indiscreción podría costarte caro. Si tienes pareja, no te hagas tus telenovelas con celos y dramas de Televisa, que ahí no hay nada. En el trabajo o negocio vienen cambios de planes, pero también la llegada de alguien que te moverá el tapete y te hará dudar de lo que sientes.

Cuida tu salud íntima, porque si no hay gorrito, no hay fiesta, y luego no andes llorando por infecciones que se pudieron evitar. Tus sueños traen mensajes importantes, así que anótalos y hazles caso. La noticia de un ex va a dar vueltas en tu cabeza y te pondrá a cuestionar cosas que ya dabas por cerradas.

Un viaje se aproxima, pero podría no salir como esperas, así que arma un plan B. Y si tienes un negocio pendiente, no lo sigas posponiendo, porque la vida no se espera. El amor propio es tu mejor inversión; ámate diario, para que no te sientas vacío cuando alguien más no esté.

CAPRICORNIO

Eres bien perra pa’ unas cosas, pero cuando se trata de esa persona que te gusta, te me haces bien sonsa y ahí es donde siempre te acaban viendo la cara. Deja de dormirte en tus laureles y activa el modo guerrera, porque si realmente quieres avanzar necesitas ponerte las pilas. Hay alguien que ya se decepcionó de ti porque tus miedos y tu inestabilidad no dejaron que nada floreciera.

No tengas miedo a los cambios laborales, que un ajuste en la cartera te caería como agua de mayo. No pierdas tu tiempo en trabajos que no disfrutas, porque te vas a amargar de a gratis. Mejor busca algo que te rete y te ayude a crecer, porque tú no naciste pa’ andar contando centavos.

Ojo con la gente que quiere manipularte, porque muchos solo se te acercan pa’ sacarte información. A veces andas tan perdido que ni tú sabes qué camino seguir, pero es momento de sentarte, poner todo sobre la mesa y decidir lo que de verdad te conviene. Ten precaución con proyectos nuevos que involucren socios, porque los fraudes están a la orden del día y podrías perder dinero.

Eres de carácter fuerte, y si lo enfocas bien, vas a alcanzar todo lo que quieras. Pero si lo usas mal, solo vas a cosechar decepciones. Elige con cuidado tus batallas y, sobre todo, a tus compañeros de camino.

SAGITARIO

Si andas sin pareja, ten claro que el amor no es cosa de magia; surge de alguien que te admire y que te sepa consentir, porque tú no te conformas con un “ahí la llevamos”. Tú quieres atenciones, cariños y que hasta te bajen las estrellas si se puede.

Es momento de enfocarte en ti, en lo que realmente puedes lograr y en no darle tanta importancia a lo que digan los demás. Te vas a dar cuenta de que una amistad no era tan sincera como pensabas, y eso te abrirá los ojos. Estarás con un carácter tan cambiante que nadie te va a aguantar: un día amoroso, al otro hecho diablo.

En lo laboral, la rutina ya te tiene cansado, y si no haces nada, así seguirás. Busca nuevas opciones, pero no sueltes lo que ya tienes hasta asegurar lo siguiente. No cambies tu esencia ni tu rumbo por alguien que no mueve un dedo por ti.

En el amor, las aguas andan revueltas, así que lo más importante será que fortalezcas tu amor propio antes de andar entregando energía a quien solo podría truncar tus sueños. Valórate, que quien te quiera lo hará con todo y tus defectos, no a medias.

ESCORPIÓN

Aprende a soltar de una vez, corazón, porque lo que cargas desde hace tiempo solo te encadena y no te deja avanzar. El pasado ya no regresa, y si sigues aferrado, la vida te va a cobrar la misma factura una y otra vez. Se vienen trámites, papeles y arreglos que tendrás que enfrentar; no lo postergues porque mientras más lo dejes, más grande se hará la bronca.

No mendigues amor ni te rebajes, quiérete tanto que nadie pueda bajarte del pedestal en el que debes estar. Vienen días emocionalmente pesados, porque la depresión va a querer rondarte más que cobrador de Coppel; ahí es cuando tendrás que apapacharte tú solito.

Si andas soltero, disfruta tu libertad, que no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Se ven encuentros pasionales con amistades, pero ojo: no confundas cama con corazón, lo que empieza ahí muchas veces se queda ahí. El sexo es parte de tu naturaleza intensa, pero no mezcles placer con ilusiones que después duelen.

Aguas con esas “amistades” que solo traen problemas disfrazados de cariño; suelta antes de que te sigan frenando. En el terreno familiar se destaparán verdades y secretos que habían estado escondidos, y eso podría sacudirte fuerte. En tus negocios o proyectos estás en buen momento, pero debes mantener la vista fija en la meta y no dejarte distraer con tonterías. Si lo haces, por fin podrás levantar algo que dure.

LIBRA

Se acerca una salida de la ciudad y con ella la tentación de encamarte con una amistad; aguas, porque tú eres de los que se enamoran más rápido que chamaquito con algodón de azúcar en feria. No pierdas el tiempo en cosas que solo te apendejan, mejor enfoca tu energía en lo que de verdad importa y que sí te deja.

Es momento de poner orden en tu vida, de buscar soluciones y dejar de vivir en lo que “hubiera sido”. No esperes recibir nada de nadie; si quieres algo, cúrratelo tú mismo. Si tienes pareja, no será fácil avanzar porque a veces te cuesta alinear tus metas con las de otro; ahí vas a necesitar independencia.

Vienen días nostálgicos en los que el pasado querrá colarse por la ventana, pero recuerda que ya no hay nada ahí para ti. Aprende a soltar lo que no se dio y concéntrate en lo que tienes hoy, que es lo único seguro.

Ojo con los amores de una noche, porque podrían transformarse en cadenas más pesadas de lo que imaginas. Define bien desde el principio lo que buscas para no terminar llorando. El karma está despierto y cada error cometido empieza a pasarte la cuenta; acomoda lo pendiente para no repetir historias.

VIRGO

Si ya tienes con quién dormir, deja de andar buscando en la calle lo que tienes en casa. La fidelidad es de ida y vuelta, así que no exijas lo que no das. Tu lengua floja podría meterte en broncas con tu pareja, así que cuida lo que dices y no provoques tormentas por puro impulso.

Haz a un lado lo que te roba paz, porque la vida es corta y no se hizo para andar amargado. Si tienes relación, no dejes que los celos inventados se te suban al coco, porque terminarás envenenando tu día. Recuerda que quien te quiere va a pagar tu precio, y quien no, que se quite de la puerta, porque ahora vas a traer imán y más de uno querrá acercarse.

Cuidado con despertar sentimientos en alguien cercano que no te interesa, porque podrías meterlo en ilusiones. Sé honesto desde el principio para evitar daños. En la salud, mucho cuidado con la comida en la calle, porque un alimento en mal estado podría arruinarte varios días de corrido.

Tu entorno anda cargado de energías pesadas, así que límpialo, organiza tus cosas y corta chismes de raíz. Si no pones orden, podrías perder oportunidades que después no regresan. No te dejes arrastrar por la negatividad ajena; eres más fuerte de lo que crees, pero tienes que creértelo tú primero.

LEO

Guarda silencio sobre tus planes, porque cada vez que cuentas lo que quieres, las malas vibras de otros terminan echándote a perder las cosas. Es momento de mirarte al espejo, reconocerte y enamorarte de lo que eres, porque tu valor no depende de nadie más.

No esperes recibir nada de los demás, porque no lo necesitas. Deja de engancharte con amores que van y vienen como ruta de camión; el amor verdadero no toma descansos, está presente a diario. Si tu relación anda en la rutina, mete chispa y evita que la monotonía termine apagando lo que tanto trabajo te costó.

Suelta todo eso que ya no sirve, aunque te cueste, porque mientras cargues piedras no podrás volar. Se acerca un viaje que te llenará de experiencias, pero también está latente la posibilidad de pérdidas por descuido o robo, así que abre los ojos y no te confíes.

Si tienes pareja, el amor florecerá y poco a poco se irán solucionando los problemas que venían cargando. En la economía, cuida mucho tus ahorros, porque pronto podrías enfrentarte a gastos inesperados. Aprende a invertir en ti antes que en los demás; recuerda que primero se llena la olla en tu casa y después se reparte.

CÁNCER

Aprende a valorarte más, porque no naciste pa’ andar de arrastrado detrás de nadie. El día que esa persona sienta que de verdad te pierde, va a reaccionar, y si no lo hace, mejor para ti, porque significa que nunca valió la pena. Es momento de ir por lo que te mueve el corazón y de darle chance a la vida de sorprenderte. No te quedes con ganas de nada, disfruta cada momento, pero antes de decidir algo importante analiza si esa decisión te acerca o te aleja de tu felicidad.

Antes de andar de cusco, primero quiérete, arréglate y bájale dos rayitas a la exigencia, porque luego pides más de lo que das. Tu humor andará tan cargado que ni en tu casa te van a aguantar, así que cuida tu temperamento para no dañar a quienes más te quieren.

Se ve un dolor de espalda o en las piernas que podría ponerte de malas; atiéndete y deja la flojera, porque tu cuerpo criminal necesita que le inviertas tiempo. Tu carácter explosivo puede ser tu enemigo si no lo controlas.

Un amor del pasado podría aparecer de nuevo y traerte conflictos grandes; no caigas en las mismas. Aprende a decir “gracias, pero no” y sigue avanzando. Recuerda que el futuro se construye en el presente, no en las sobras de ayer.

GÉMINIS

No quieras cambiar a los demás si tú mismo no eres capaz de modificar tus actitudes. Aprende a empezar por tu casa, que predicar sin ejemplo no sirve. Cuida mucho tu cuerpo, porque se ven caídas o golpes en estos días, y eso puede traerte dolores que no esperabas.

En la parte de los dineros, es momento de crecer: primero aprende a ahorrar, porque te gastas más de lo que entra y en cosas que ni ocupas. Recuerda que quien se ausenta se olvida, así que si hay alguien que te importa de verdad, no te alejes tanto de su vida.

Aprende a vivir en el presente y deja que el pasado se aleje, porque lo que fue ya no tiene nada nuevo que darte. Ten cuidado con una amistad que podría causarte problemas en tu relación, en caso de tener pareja.

Tu humor andará bien cambiante: un día eres un dulce, al siguiente eres un demonio de séptimo círculo, y eso puede herir a quienes más quieres. En octubre se viene un viaje que saldrá bastante bien, siempre y cuando no lo canceles de último momento.

Ojo con tu salud: gastritis y dolores musculares podrían fastidiarte la semana, así que baja los irritantes. Algún proyecto se podría cancelar, pero no lo tomes como fracaso, sino como aprendizaje para mejorar lo que sigue.

TAURO

Se acercan días de muchos cambios, y el amor florecerá de la mejor manera si no tienes pareja. Tu error más grande siempre será la aprensión con tu relación, porque eres celoso y lo sabes, aunque también es cierto que tu pareja a veces da motivos de sobra.

Recuerda que las oportunidades caducan; si te aferras a tu orgullo, después no te quejes si no te dan segundas chances. Aprende a perdonar, porque si tú no lo haces, cuando tú la riegues nadie lo hará contigo.

Cuida tu carácter, que andará de la fregada y puedes dañar a gente que te quiere mucho. En lo económico, la racha anda floja, pero será pasajera; el detalle es que te gastas el dinero en fregadera y media que ni ocupas. Organízate mejor, porque si lo haces, siempre logras salir adelante.

Aprende a soltar a esa persona que nomás te provoca dolores de cabeza, porque si sigues ahí no vas a avanzar. Se vienen momentos importantes en los que tendrás que tomar decisiones que impactarán tu presente. El respeto y la comunicación son la clave pa’ que tu amor, si lo tienes, se fortalezca.

ARIES

Un viaje complicado se asoma, pero todo saldrá mejor de lo que imaginas si mantienes la calma. Si tienes pareja, ojo con las infidelidades, porque estarán rondando como moscas en la fruta, y podrías meterte en serios problemas.

El amor a distancia podría ser tu refugio; no siempre necesitas tener a alguien pegado, a veces basta con saber que está ahí aunque sea en otra ciudad. Pero recuerda que esas relaciones se vuelven pesadas y tú eres muy desesperado.

Cuida tu entorno, porque podrías estar esperando demasiado de alguien que solo trae dolores de cabeza. No temas a los cambios, porque para tener resultados diferentes hay que actuar de manera distinta.

Aprende de tus errores, porque cada tropiezo es lección. En el amor, si estás soltero, se abren nuevas oportunidades; la vida y el amor te darán la paz que has buscado por tanto tiempo.

Ten cuidado con amistades falsas y convenencieras; no dejes que te desestabilicen. Una persona del pasado podría reaparecer para darte problemas; no te enredes, recuerda que lo que ya se fue, se fue por algo.