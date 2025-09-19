La Ford Ranger enfrenta otro recall en EE.UU.: esto ocurrió

La historia reciente de Ford con sus retiros de vehículos ha vuelto a sumar un capítulo. La marca estadounidense confirmó que más de 100,000 unidades de la pickup Ranger deberán ser llamadas a revisión en Estados Unidos tras detectar un defecto en las bolsas de aire laterales tipo cortina.

Este nuevo retiro afecta a modelos fabricados entre diciembre de 2022 y julio de 2025, correspondientes a las gamas 2024, 2025 y 2026.

Según la información publicada en coordinación con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el problema radica en que las bolsas de aire pueden romperse al desplegarse, lo que comprometería su capacidad de proteger a los pasajeros.

Aunque Ford subrayó que no se han reportado accidentes ni lesiones relacionados con esta falla, la compañía tomó la decisión de proceder al retiro como medida preventiva.

Un año complicado para la Ford Ranger

El 2025 está siendo un año difícil para la pickup estrella de Ford. La Ranger ya había sido llamada a revisión en al menos dos ocasiones anteriores. En mayo, algunos modelos del año 2024 presentaron fallas en la cámara de visión trasera, mientras que en agosto se notificó un problema con el servofreno en unidades del 2025.

Por si fuera poco, meses antes también se detectaron defectos en el sistema de dirección de modelos 2024 y 2025. Ahora, este nuevo recall por las bolsas de aire se convierte en el tercer gran retiro del año para la Ranger y uno de los más significativos por el número de unidades involucradas.

En total, la cifra asciende a 100,900 vehículos, lo que vuelve a poner a la pickup bajo el foco de atención de consumidores y especialistas.

El problema técnico detrás del recall

De acuerdo con el informe de Ford, la falla se encuentra en las bolsas de aire laterales tipo cortina. Durante pruebas internas, los ingenieros detectaron que, en caso de impacto, estas podrían rasgarse al entrar en contacto con la brida de refuerzo interior del pilar B, una parte estructural ubicada en los costados de la cabina.

El riesgo afecta tanto al airbag del lado derecho como al del izquierdo. Si bien el sistema puede activarse, la pérdida de integridad al romperse impediría que las bolsas cumplan con su función de absorber energía y proteger a los ocupantes.

Aunque se trata de una situación que aún no ha derivado en incidentes en carretera, la detección temprana permitió tomar medidas antes de que ocurriera un accidente.

Así se notificará a los propietarios

Ford informó que ya comenzó a contactar a los clientes de la Ranger incluidos en este retiro. Las notificaciones se enviarán por correo electrónico y también a través de correspondencia tradicional.

La solución definitiva aún no está lista: los ingenieros trabajan en un protector adicional para reforzar las bolsas de aire laterales, de modo que estas no entren en contacto con el pilar B. Se espera que la reparación esté disponible durante el cuarto trimestre de 2025.

Ford Ranger Plug-in Hybrid. Crédito: Ford. Credit: Cortesía

En cuanto el componente esté aprobado y distribuido a los concesionarios, los clientes recibirán una segunda notificación para llevar su vehículo a revisión. La reparación no tendrá costo alguno para los propietarios.

Ford y la presión de los retiros masivos

Este no es un problema aislado para Ford. De hecho, la compañía ha sido la marca con más retiros durante 2025. El caso más grande ocurrió a principios de septiembre, cuando se ordenó la revisión de más de 1,300,000 vehículos por distintos motivos.

Estos retiros tienen un impacto doble para la marca: por un lado, suponen un gasto considerable en logística y reparaciones; por otro, afectan la percepción de calidad en el mercado. Sin embargo, también reflejan la voluntad de la compañía por actuar de manera preventiva antes de que los defectos se traduzcan en accidentes graves.

En el caso de la Ranger, Ford recalca que ninguno de los recalls recientes ha generado víctimas o choques directamente relacionados con los defectos, aunque admite que la situación pone presión sobre su reputación.

El rol de la NHTSA y la seguridad vial

La NHTSA desempeña un papel central en la gestión de estos retiros. Al colaborar con Ford en la investigación y en la supervisión del recall, garantiza que los consumidores reciban información clara y que las reparaciones se realicen de forma adecuada.

Para los propietarios, el proceso será sencillo: bastará con verificar si su vehículo está en la lista a través del portal oficial de la NHTSA o de la página de Ford, ingresando el número de identificación vehicular (VIN).

Con ello, se asegura que cada cliente tenga acceso a la información precisa sobre si debe acudir al concesionario y cuándo estará lista la solución definitiva.

Impacto en los consumidores

La Ford Ranger es uno de los modelos más populares de la marca en Estados Unidos y en mercados internacionales. Su reputación se basa en la durabilidad y la capacidad de carga, características muy valoradas por conductores que buscan un vehículo versátil tanto para el trabajo como para el uso personal.

Sin embargo, la seguidilla de retiros en tan poco tiempo ha generado preocupación entre algunos clientes, especialmente porque afectan áreas críticas como frenos, dirección y bolsas de aire.

Algunos propietarios expresaron en foros especializados que, aunque confían en la capacidad de Ford para resolver los problemas, les preocupa la frecuencia con que aparecen nuevos fallos. Otros, en cambio, valoran la transparencia de la compañía al admitir los defectos y tomar medidas rápidas.

Ford Ranger, premiada con el premio Truck of the Year 2025. Crédito: Ford. Credit: Cortesía

Ford busca recuperar la confianza

Con la mirada puesta en el futuro, Ford sabe que recuperar la confianza de los clientes será clave.

La estrategia de la compañía pasa por reforzar los procesos de control de calidad y agilizar las soluciones técnicas en cada recall.

En el caso de la Ranger, ofrecer la reparación gratuita y mantener una comunicación constante con los propietarios son pasos necesarios para evitar una pérdida de fidelidad. Además, Ford continúa trabajando en nuevas generaciones de la pickup, que podrían beneficiarse de las lecciones aprendidas en este difícil 2025.

Un desafío en un mercado competitivo

El segmento de las pickups medianas es uno de los más disputados en Estados Unidos, con rivales como la Toyota Tacoma, la Chevrolet Colorado o la Nissan Frontier. En ese contexto, mantener la confianza del consumidor es vital para no ceder terreno.

Si bien los retiros representan un golpe momentáneo para la imagen de Ford, la respuesta proactiva puede ser un factor decisivo para conservar a sus clientes.

Al final, en una industria cada vez más compleja y tecnológica, los recalls se han convertido en un mecanismo indispensable para mantener la seguridad vial y la transparencia de las marcas.

