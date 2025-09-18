El gigante chino BYD U8L llega con un precio impactante

China lleva años transformando su industria automotriz, pasando de vehículos económicos y accesibles a modelos de alto lujo y rendimiento que desafían a marcas europeas históricas.

Lee también: Tesla quiso entrar a un gran país, pero no lo logró

Mientras hace una década coches como el BYD Dolphin Surf eran la prueba de la asequibilidad, hoy la división Yangwang de BYD se atreve a competir en un segmento donde el precio y la tecnología son protagonistas. Su nuevo modelo, el Yangwang U8L, eleva el listón al máximo, fusionando potencia extrema, lujo y autonomía híbrida.

Puedes leer: Descomunal: Ford llama a revisión 1.5 millones de autos

A simple vista, el U8L impresiona por su tamaño: 5,4 metros de largo y 3,25 metros de distancia entre ejes, superando incluso a muchas furgonetas de uso diario. Pero más allá de sus dimensiones, su sistema de propulsión y tecnología lo colocan entre los autos más avanzados del mundo. BYD ha integrado todo lo necesario para ofrecer confort, rendimiento y un nivel de conducción autónoma pocas veces visto.

Potencia y rendimiento descomunal

El corazón del U8L combina un motor de gasolina turboalimentado de cuatro cilindros y 2 litros con cuatro motores eléctricos, uno por rueda, entregando un total de 1.180 caballos de potencia y 1.520 Nm de torque.

Esta configuración permite que un vehículo de más de 3,5 toneladas acelere de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos, una cifra impresionante para un SUV de su tamaño.

A pesar de su envergadura, el U8L maneja con soltura en entornos urbanos gracias a un radio de giro de 5,45 metros, algo que facilita maniobras en espacios reducidos.

La suspensión neumática DiSus P+ asegura estabilidad y confort, adaptándose automáticamente a diferentes condiciones de carretera y mejorando el comportamiento dinámico en curvas y aceleraciones fuertes.

Tecnología y lujo al máximo nivel

El Yangwang U8L no solo destaca por su fuerza bruta. Su interior y sistema tecnológico están diseñados para ofrecer una experiencia de lujo incomparable.

Incluye la versión más completa del paquete de conducción autónoma ‘God’s Eye’, capaz de asistir en múltiples escenarios y reducir significativamente la carga del conductor.

Los acabados combinan materiales de alta calidad con detalles de diseño moderno, mientras que la disposición de asientos y espacio interior está pensada para maximizar comodidad incluso en viajes largos. Cada detalle, desde la pantalla central hasta los controles de clima, ha sido concebido para reforzar la sensación de exclusividad.

Autonomía híbrida y eficiencia

El U8L cuenta con una batería LFP de 55,5 kWh que permite recorrer 200 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Para viajes más largos, el motor de gasolina y el tanque de 90 litros permiten alcanzar un alcance combinado de 1.160 kilómetros, una cifra notable para un SUV híbrido de lujo.

El BYD Yangwang U8L. Crédito: BYD. Credit: Cortesía

Este sistema eléctrico de autonomía extendida (EREV) combina lo mejor de ambos mundos: cero emisiones en recorridos urbanos y libertad de acción en viajes largos sin preocuparse por la recarga frecuente.

La combinación de batería y motores eléctricos también garantiza una distribución de par óptima en cada rueda, lo que mejora la tracción, la estabilidad y la capacidad todoterreno del vehículo, incluso en terrenos complicados.

Precio y disponibilidad del Yangwang U8L

BYD ha puesto precio a este gigante: 1,28 millones de yuanes, lo que equivale aproximadamente a $180,000 dólares. Para los estándares europeos, esta cifra podría parecer más asequible comparada con SUV híbridos de lujo de similar tamaño y potencia. El Yangwang U8L ya está disponible en concesionarios selectos de China, aunque por su exclusividad se espera que la producción sea limitada.

Este precio refleja no solo la potencia y tamaño del vehículo, sino también la avanzada tecnología de conducción autónoma, la suspensión adaptativa y los acabados premium.

Es un claro mensaje de BYD: China está lista para competir con marcas europeas y estadounidenses en segmentos de alta gama.

Seguir leyendo:

¿Se quedó el pedal del acelerador trabado? Esto puedes hacer

Toyota y Honda evalúan llevar modelos de EE.UU. a Japón

Elon Musk y Tesla amenazan el reinado de un gigante en Japón