McLaren 750S JC96: un homenaje exclusivo para Japón

McLaren, consciente de la importancia constante de los superdeportivos, decidió mirar hacia atrás y rescatar un capítulo que marcó su legado en Asia: la conquista del campeonato de pilotos en el JGTC japonés de 1996 con el legendario F1 GTR.

Para conmemorar aquel triunfo, la firma británica ha presentado el McLaren 750S JC96, un modelo de edición limitada diseñado en exclusiva para el mercado japonés. Con apenas 61 unidades disponibles, se trata del primer McLaren pensado únicamente para un país específico, un movimiento que subraya la importancia del vínculo con Japón dentro de la historia deportiva de la marca.

La apuesta no es casualidad: en una región donde la cultura automotriz se vive con pasión, este lanzamiento busca conectar a los coleccionistas japoneses con un pedazo de la herencia más gloriosa de McLaren.

Inspiración en el F1 GTR del Team Goh

El 750S JC96 es un homenaje directo al F1 GTR del Team Goh, que en 1996 se coronó en el campeonato japonés. Para reflejar esa victoria, McLaren recurrió a su división más exclusiva, MSO (McLaren Special Operations), que se encargó de crear un paquete estético y aerodinámico inspirado en el mítico coche de carreras.

La carrocería luce un esquema bicolor negro y rojo, combinado con el característico patrón de “Rayas de Tigre” que marcó la decoración del equipo en aquella temporada. A esto se suman detalles pintados a mano en Rojo Memphis, Plata Titanio, Blanco Hielo y Gris Grafito, aportando un nivel de personalización digno de una obra de arte sobre ruedas.

El resultado no es simplemente un deportivo pintado de forma especial: es una reinterpretación moderna de uno de los capítulos más memorables de la marca en la pista.

Exclusividad en cada detalle

McLaren dejó claro que esta edición no busca la producción en masa. Los 61 ejemplares del 750S JC96 se fabricarán de manera artesanal, con cada unidad recibiendo acabados únicos.

En el interior, los clientes podrán elegir entre tres configuraciones de tapicería Full Alcantara, todas con toques exclusivos. Destacan los pedales de inspiración F1, los interruptores de selección de conducción y una placa dorada de dedicación exclusiva, acompañada del emblema JC96 bordado en reposacabezas y apoyabrazos.

Cada detalle interior ha sido pensado para resaltar la exclusividad, convirtiendo el habitáculo en un espacio que combina lujo, deportividad y un fuerte guiño a la tradición de competición de la marca.

Aerodinámica heredada de la pista

Más allá del aspecto estético, el 750S JC96 cuenta con un kit de alta carga aerodinámica (HDK) desarrollado por MSO. Este conjunto incluye un parachoques delantero rediseñado con splitter de doble elemento, un alerón trasero activo elevado y un panel con lamas que optimizan el flujo de aire.

El kit no solo aporta una imagen más agresiva, sino que también mejora el rendimiento dinámico del superdeportivo, acercando la experiencia de conducción a la de un coche de carreras.

Otro elemento exclusivo es la incorporación de las nuevas llantas ultraligeras “Delta” de aleación forjada de 15 radios, que debutan en este modelo. Estas llantas pueden llevar tapacubos pintados a medida inspirados en el F1 GTR, acompañadas de pinzas de freno personalizadas en distintos colores.

Mecánica intacta, ADN intacto

Si bien el diseño y la aerodinámica cambian, McLaren mantuvo intacta la esencia mecánica del 750S. Bajo el capó se encuentra el motor V8 M840T de 4.0 litros biturbo, capaz de entregar 750 caballos de fuerza.

Este bloque se combina con el monocasco de fibra de carbono y el avanzado sistema de suspensión Proactive Chassis Control III, elementos que aseguran que el JC96 no solo sea un coche de colección, sino también una máquina lista para ofrecer el máximo rendimiento en carretera y pista.

El sistema de escape en titanio natural con salida central refuerza ese carácter visceral, evocando el sonido y la presencia del histórico F1 GTR.

Una pieza de colección

El McLaren 750S JC96 no está diseñado para todos. Su limitación a 61 unidades lo convierte en un objeto de deseo para coleccionistas japoneses y, probablemente, en una pieza altamente cotizada en el mercado secundario dentro de unos años.

Cada coche, al ser pintado a mano por MSO y contar con opciones de personalización únicas, será prácticamente irrepetible. Esto garantiza que no habrá dos JC96 iguales, reforzando aún más su exclusividad.

McLaren y Japón: un lazo especial

La decisión de lanzar esta edición limitada solo para Japón no es casual. El mercado japonés ha sido históricamente receptivo a las ediciones especiales y a los modelos con fuerte carga simbólica. Para McLaren, es también una manera de agradecer el apoyo y la pasión que el público japonés ha demostrado por la marca.

Más allá de un simple homenaje, el JC96 es una forma de consolidar ese vínculo histórico. Recordar aquel campeonato de 1996 no solo alimenta la nostalgia, sino que también fortalece la identidad de McLaren como fabricante que sabe unir herencia deportiva con innovación tecnológica.

