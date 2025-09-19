Jay Jacobs, presidente del Partido Demócrata de Nueva York se niega a respaldar la candidatura de Zohran Mamdani a alcalde de la “Urbe de Hierro”.

Durante una entrevista concedida al diario The Hill, el personaje que en septiembre del año pasado fue reelegido en su cargo aseguró diferir con la visión política del demócrata nacido en Uganda y por lo tanto no lo respalda como candidato a alcalde.

“El Sr. Mamdani y yo coincidimos en que el mayor problema de Estados Unidos es el continuo aumento de la disparidad de ingresos en nuestra nación. En cuanto a cómo abordarlo, discrepamos fundamentalmente.

Rechazo la plataforma de los llamados ‘Socialistas Demócratas de América’ y no creo que represente los principios, valores ni políticas del Partido Demócrata. Por estas razones, no apoyaré al Sr. Mamdani para la alcaldía de la ciudad de Nueva York“, indicó.

Jay Jacobs fue elegido presidente del Partido Demócrata a nivel estatal en 2019 y, desde entonces, su labor ha sido clave para controlar a los republicanos.

Las ideas de Zohran Mamdani son consideradas incluso por algunos miembros de su propio partido. (Crédito: Heather Khalifa / AP)

Contrario a la posición establecida por Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, de apoyar a Mamdani, el líder partidista estaría incluso dispuesto a renunciar a su puesto si ella llegara a presionarlo con la idea de respaldar al aspirante musulmán.

“Como lo expresé directamente, estoy totalmente en desacuerdo con las opiniones de Mamdani sobre el Estado de Israel, así como con ciertas posiciones políticas clave.

Si alguna vez el gobernador le pidiera a algún presidente estatal que renuncie, debería hacerlo”, señaló en otra entrevista concedida al sitio web Politico.

Al respecto, Mike Gianaris, segundo demócrata de mayor rango en el Senado de Nueva York, arremetió en contra de Jacobs por no cerrar filas en apoyo al aspirante que las encuestas no dejan de ubicar como favorito para imponerse en las elecciones de noviembre próximo.

“El presidente del Partido Demócrata se niega a apoyar al candidato claramente seleccionado por los votantes del partido. Si no cumple con la responsabilidad más básica de un líder de partido, ¿qué hace exactamente allí?”, expresó en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

A principios de este verano, Zohran Mamdani ganó sorpresivamente las primarias demócratas donde incluso superó al exalcalde Andrew Cuomo.

