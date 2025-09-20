El gobernador de Pensilvania considera peligroso que Donald Trump intente reprimir a las televisoras

Joshua David Shapiro, gobernador de Pensilvania, considera peligroso que el presidente Donald Trump haya amenazado a las televisoras con retirarles sus licencias de transmisión por difundir información considerada perjudicial sobre su gobierno.

Molesto por considerar que algunos programas de televisión están abusando de la libertad de expresión para atacar su desempeño al frente de la Casa Blanca, el republicano de 79 años le solicitó a Brendan Carr, responsable de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), intervenir para analizar el desempeño de algunas cadenas de televisión y de ser necesario revocarles el permiso de difundir sus señales.

“Están en mi contra. Sólo me dan mala publicidad. están obteniendo una licencia. Creo que tal vez deberían retirársela. Dependerá de Brendan Carr. Es un patriota. Ama a nuestro país y es un tipo duro, así que ya veremos “, expresó el mandatario durante una charla sostenida el jueves con algunos representantes de medios informativos en el interior del Air Force One.

Trump incluso dijo estar convencido que los intereses de algunas televisoras están ligados a sus adversarios políticos lo cual su administración ya no dejará pasar de largo.

“Lo único que hacen es atacar a Trump. Tienen licencia. No se les permite hacer eso. Son una rama del Partido Demócrata”, enfatizó.

Al respecto, Shapiro señaló en una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC que la posición adoptada por el jefe de la nación atenta contra uno de los principios fundamentales de la constitución, el cual tiene que ver con la libertad de los ciudadanos para expresarse libremente.

“Sin duda, están tratando de reprimir la disidencia. Nuestro principio fundamental en este país, arraigado en la Mancomunidad de Pensilvania —William Penn se estableció aquí en la década de 1680—, es la libertad de expresión. Y ver que el gobierno federal la socave es extremadamente peligroso.

Escuche, la base de nuestra sociedad libre es la libertad de expresión, la libertad de que alguien como usted me haga preguntas y opine sobre mi trabajo, esté de acuerdo o no, me guste o no lo que informe. Tiene la libertad y el derecho de hacerlo, y eso nos protege a todos, a todos, y es peligroso lo que este presidente está haciendo”, indicó.

