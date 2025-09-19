Trump vuelve a plantear la opción de revocarles sus licencias a algunas televisoras por atacarlo

El presidente Donald Trump vuelve a poner en la mesa la posibilidad de revocarles sus licencias a algunas televisoras cuyos contenidos considera están dirigidos a atacarlos.

Molesto por considerar que algunos programas de televisión están abusando de la libertad de expresión para atacar su desempeño al frente de la Casa Blanca, el republicano de 79 años le solicitó a Brendan Carr, responsable de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), intervenir para analizar el desempeño de algunas cadenas de televisión y de ser necesario revocarles el permiso de difundir sus señales.

“Están en mi contra. Sólo me dan mala publicidad. están obteniendo una licencia. Creo que tal vez deberían retirársela. Dependerá de Brendan Carr. Es un patriota. Ama a nuestro país y es un tipo duro, así que ya veremos “, expresó el mandatario durante una charla sostenida con algunos representantes de medios informativos en el interior del Air Force One.

Trump incluso dijo estar convencido que los intereses de algunas televisoras están ligados a sus adversarios políticos lo cual su administración ya no dejará pasar de largo.

“Lo único que hacen es atacar a Trump. Tienen licencia. No se les permite hacer eso. Son una rama del Partido Demócrata”, enfatizó.

Donald Trump amaga con ejercer mano dura en contra de las televisoras que traten de afectar su imagen. (Crédito: Richard Drew / AP)

Los comentarios del magnate neoyorquino surgen después de que la cadena ABC anunció la suspensión indefinida del programa del presentador Jimmy Kimmel, esto a raíz de que les recriminó a los seguidores de Donald Trump intentar “ganar puntos políticos” con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

Sin embargo, el mandatario conservador afirmó en conferencia que el retiro de Kimmel de la pantalla se debía a una caída en el rating de su programa.

“Despidieron a Jimmy Kimmel por sus bajos índices de audiencia. Lo despidieron por falta de talento. Dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk”, señaló sin entrar en más detalles.

Cabe señalar que otro programa que está en la mira de la Casa Blanca es la serie animada South Park, pues lleva varias semanas ridiculizándolo tanto a él como a Kristi Lynn Arnold Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

