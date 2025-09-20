Enormes pancartas con el rostro de Trump en edificios federales causan malestar a los demócratas

Como parte de una campaña para promocionar su desempeño en Washington, enormes pancartas donde predomina el rostro del presidente Donald Trump cubren gran parte de, al menos edificios federales, lo cual ha generado malestar al interior del Partido Demócrata.

A principios de esta semana, a través de un informe publicado por Adam Schiff, senador demócrata por California, se dio a conocer que la administración federal había utilizado fondos federales con fines propagandísticos.

El reporte señala que al menos $50,000 dólares provenientes de fondos de los contribuyentes se emplearon para mandar a diseñar enormes pancartas.

Al Departamento de Agricultura se le atribuía un gasto $16,400 dólares; en tanto que al de Salud y Servicios Humanos otro de $33,726 dólares; y, cerrando la lista, figuraba el Departamento de Trabajo con un desembolso de $6,000 dólares.

Dicha acción, provocó malestar entre algunos demócratas al considerar que la administración federal en turno estaba actuando de manera autoritario e indebida.

Joaquín Castro, representante por Texas, comparó la iniciativa adoptada por la administración Trump con lo que hace el régimen norcoreano para promover a su líder, lo cual dijo no debe permitirse.

“No debería usarse dinero para que el presidente, en realidad, ningún presidente, coloque su enorme retrato en la fachada de un edificio para ningún tipo de engrandecimiento político.

Con algunas cosas, parece que estamos viviendo en Corea del Norte, por la forma en que están usando el dinero para colocar su enorme retrato. Así que, debería haber más supervisión, y no aplicarse solo a él, sino a los futuros presidentes”, expresó en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.

Uno de los grandes aciertos de Donald Trump ha sido promover los logros de su administración. (Crédito: Alex Brandon / AP)

A manera de justificación, el Departamento de Trabajo señaló que el dinero gastado en las pancartas señaladas fue para conmemorar el Día del Trabajo y las celebraciones por la fundación del país.

Por su parte, Dusty Johnson, representante conservador por Dakota del Sur, le reprochó a Adam Schiff haberse quedado callado en su momento cuando prevalecía un gran retrato del expresidente Joe Biden en todos los inmuebles federales.

“Supongo que, durante la administración Biden, había una foto de Joe Biden colgada literalmente en todos los edificios federales de Estados Unidos. ¿Fue político? ¿Opinó el Sr. Schiff al respecto? No he visto la pancarta” enfatizó.

