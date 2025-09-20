Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de septiembre de 2025

PISCIS

Ay, Piscis, tu orgullo siempre será tu cruz, y no es porque no sepas amar, sino porque te cuesta horrores dar el primer paso para perdonar. Este 20 de septiembre los astros te andan moviendo el tapete pa’ que dejes de darle vueltas al mismo disco rayado y te concentres en lo que de veras te deja algo bueno. El amor no se ve cercano, pero no te mortifiques, porque esta etapa es para quererte más, consentirte y ponerte como prioridad, que cuando logres ese equilibrio llegará alguien que sí quiera apostarle a tu vida y no a medias como lo hicieron otros.

Si tienes pareja, aguas con la monotonía, que es como moho: entra despacito y cuando menos lo esperas ya echó a perder lo construido. Puede enfriar, aburrir y hasta abrir la puerta a infidelidades. Atrévete a hacer lo que nunca hiciste, rompe rutinas y que te valga el chisme de los demás, porque la vida es corta y no está para gastarse en lo que no sirve. Es buen momento pa’ emprender ese negocio que tanto traes en mente, pero ponte las pilas porque sin acción no hay resultados. Cuídate de amores repentinos, porque podrían parecer un regalo y terminar siendo un paquetote de problemas. Y no olvides, si andas buscando donde no debes, terminarás como el perro de las dos tortas: sin una, sin la otra y con hambre.

ACUARIO

Acuario, este 20 de septiembre los cambios en el dinero te van a traer de cabeza, así que no andes tirando pesos en cosas que ni ocupas. Concéntrate en lo que sí deja y manda al carajo proyectos que nomás chupan tu energía y no te pagan ni con un gracias. Aguas con andar de aventurero con gente que ni conoces, porque ahí es donde está el peligro, y recuerda que la protección no es opcional, es necesaria. Ya deja esa rutina que parece misa repetida, porque hacer siempre lo mismo solo dispara tu bipolaridad y luego ni tú te aguantas.

Aprende a soltar responsabilidades que no son tuyas, deja de querer ser el héroe de medio mundo porque a ti nadie te resuelve ni los recibos de la luz. Mientras más lejos mandes a la gente negativa, más libre vas a respirar. En la salud, cuida pies y estómago, porque la retención de líquidos y el mal humor van a ser tus enemigos; un tecito verde en la noche y menos sal en la comida serán tu salvación. Habrá reencuentros con familia que te van a recordar quiénes sí valen la pena y por quiénes vale la alegría.

En el amor, aparece alguien de golpe, así como trueno en plena tarde soleada, y aunque la tentación va a estar fuerte, piensa con la cabeza fría porque no todo lo que brilla en redes sociales es oro. Si no quieres equivocarte, pon límites, no te avientes de lleno sin ver el agua primero. Consejo de señora: cuida bien tu energía, que últimamente la has regalado como si sobrara, y acuérdate que quien mucho da sin medida termina vacío y con corajes guardados.

CAPRICORNIO

Capri, la suerte anda de tu lado y los juegos de azar podrían darte una sorpresa, así que si se cruza un billetito de lotería no estaría mal probar, pero con mesura, que la suerte no siempre paga doble. Dolores musculares y problemas renales podrían fastidiarte, así que bájale a la comida cargada y súbele al agua, tu cuerpo lo agradecerá. No le tengas miedo a los cambios, porque de ellos nacen los nuevos resultados. Y nunca cambies tu esencia para caerle bien a otros, que el que te quiera lo hará tal cual eres, con todo y tus terquedades.

El dinero no está pa’ andar despilfarrando en antojos, mejor guárdalo pa’ lo importante. Y cuida tu reputación, porque si te metes en chismes vas a terminar en boca de todos, y ya sabes que el que habla de otros contigo, de ti también habla con los demás. Refuerza tu autoestima, que nadie te baje de la nube a la que ya subiste con tanto esfuerzo. Si estás soltero, disfruta, que ya pronto llegará alguien que te moverá el tapete y no será cualquiera, puede ser alguien que ya conoces pero hasta ahora no le habías puesto atención.

Vienen oportunidades laborales que te harán pensar si te quedas donde estás o das un paso más arriba; no tengas miedo, el riesgo vale la pena. Consejo de señora: no descuides tu descanso, porque tanto desvelo y tanto pendiente te están sacando canas que ni la tintura cubre. Apuesta por ti, que ese es el negocio más seguro que tendrás en la vida.

SAGITARIO

Sagitario, este 20 de septiembre el universo te pide que cierres ciclos y saques del camino todo lo que ya no funciona. Si no lo haces, vas a seguir cargando costales ajenos que ni tuyos son. Se vienen cambios en la economía que te darán un respiro y te permitirán avanzar como hace tiempo no podías. Habrá fiestas, reuniones y hasta una que otra borrachera donde podrías terminar enredándote con una amistad, y ya tú decides si quieres abrir esa puerta o dejarla cerrada.

En el amor, atrévete a probar cosas distintas, porque la rutina es veneno puro. La pasión se alimenta con creatividad y tú tienes de sobra, solo necesitas ponerla en práctica. No dejes que los amores del pasado vuelvan a revolverte el caldo, recuerda que lo que ya se rompió difícilmente queda igual. Vienen viajes y reencuentros amorosos que pueden mover tus emociones, no seas tan reservado, abre el corazón y di lo que sientes, que mañana puede ser demasiado tarde.

La vida es corta, vívela como si cada día fuera fiesta, no te prives de nada por miedo. Si te lastimaron antes, no sigas cargando esa herida como si fuera medalla; aprende la lección y sigue adelante. Y aguas, porque en estos días podrías conocer a alguien que te cambie la jugada y marque un antes y un después en tu vida. Consejo de señora: no pongas tu felicidad en manos ajenas, que la vida se disfruta más cuando eres tú quien agarra el volante.

ESCORPIÓN

Escorpión, últimamente traes el genio de malas y cualquier cosa te prende la mecha. En el trabajo o con vecinos podrían salir caras largas que te ponen de mal humor, pero mejor canaliza esa energía en lo que sí te deja. No sigas aparentando lo que no sientes: si tu relación ya no te llena, no tienes por qué seguir ahí nomás por compromiso, cierra ese ciclo y dale la bienvenida a lo nuevo. Tu sexto sentido estará más filoso que navaja, úsalo para detectar quién vale la pena y quién no sirve ni pa’ mandarlo por las tortillas.

No tengas miedo de nuevas oportunidades ni de volver a confiar en el amor, no dejes que la vida te siga fregando porque tú vales mucho más que cualquier decepción pasada. Puede que te sientas melancólico por ausencias, pero recuerda que lo que se fue ya cumplió su misión; cada final es un nuevo inicio disfrazado. Si tienes pareja, vienen discusiones por malentendidos o viejos rencores, así que mejor habla claro, cara a cara, sin guardarte nada. Consejo de señora: no te quedes callado, porque lo que no se dice se acumula y termina explotando peor que olla de presión.

LIBRA

Libra, andas con ganas de moverte y hasta de planear un viajecito con amistades. En esas vueltas puedes toparte con alguien con quien ya llevas rato hablando por redes, y ahí es donde la vida puede ponerse sabrosa. Si tienes pareja, la rutina y el trabajo podrían meter distancia, así que cuida los detalles que mantienen la llama encendida. Si andas soltero, no confundas cama con amor, disfruta lo que llegue sin expectativas, porque la vida se va volando y no es momento de desperdiciarla por lo que la gente diga.

Aguas con mentiras y engaños en el trabajo o con amistades, porque podrían meterte en un lío mayor al que imaginas. Ponte viva y defiende tus proyectos, no esperes a que alguien más los haga por ti. Oportunidades de fajes y ligues llegarán, pero también es momento de darte tu lugar y no andar regalando tu tiempo a cualquiera. Si no te das a respetar, nadie lo hará por ti. Consejo de señora: no bajes la guardia, que ahorita es tiempo de sembrar para que mañana coseches en grande.

VIRGO

Virgo, este 20 de septiembre las cosas no estarán tan fáciles en lo laboral, porque se cerrarán puertas que creías seguras. Pero no te apaniques, que donde se cierra una ventana se abre otra, solo tienes que buscarle bien. Tu familia será tu refugio y deberás valorarlos más que nunca, porque mañana podrías lamentar no haberles dado tiempo. Un dinerito extra llega y te servirá para liquidar esa deuda que ya te pesaba.

Ten cuidado con exparejas llenas de rencor que todavía buscan fregarte la vida; aléjate sin darles derecho a réplica, porque si caes en su juego nunca termina. Tu ánimo podría andar bipolar, con días de cansancio y tristeza, pero esas pruebas son las que te fortalecen y te impiden volver a tropezar en lo mismo. Viene un viaje y noches de pensamientos pesimistas, pero no te claves en lo que pudo ser, el presente es lo único real. Cuida tus palabras, porque el estrés te puede hacer explotar con quien menos culpa tiene. Habrá dos oportunidades laborales, pero dependerá de ti escoger la mejor y poner todo de tu parte. Consejo de señora: no te conformes con menos de lo que mereces, porque si lo haces, la vida se acostumbra a darte migajas.

LEO

Leo, estabas emocionado con ese viaje de puro placer, pero se cancela por gastos inesperados, y ni modo, ya habrá tiempo para gozar. Aprende que no puedes cambiar la manera de pensar de otros, porque cada cabeza es un mundo y querer hacerlo solo te trae pleitos con amistades y familia. Ten cuidado con lo que cuentas, porque entre tantas envidias, muchos de tus planes se caen porque te los salan con su mala vibra.

Pronto recibirás invitación a un nuevo proyecto y otra para un viaje, pero analiza bien antes de decir que sí. Cuídate de problemas estomacales y de pérdidas de dinero, porque podrías andar distraído. Deja a un lado los pensamientos pesimistas, que lo que siembres con fe y esfuerzo va a florecer. El insomnio y los problemas gástricos podrían molestar, pero con disciplina los controlas. No busques pretextos para dejar tus pendientes, pon la mirada en la meta y no permitas que nada ni nadie te detenga. Disfruta cada día como si fuera el último, porque es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Consejo de señora: cuida tu alimentación, porque últimamente le has echado mucho a la piñata y el estómago ya te anda cobrando factura.

CÁNCER

Cáncer, mucho ojo con los amores de una noche, porque así como llegan te encienden y te emocionan, también se esfuman y te dejan vacío. Si tienes pareja, después de una rachita complicada se vienen días sabrosos de reconciliación en donde la pasión va a estar desbordada y tu pareja será quien calme esos calores que ya ni tú te aguantas. Ahora bien, si ya una vez confiaste en alguien y te falló, no cometas el mismo error de abrirle otra vez la puerta, porque lo que se rompe rara vez queda igual.

Pon más atención a tu alimentación y al ejercicio, porque si no, esos kilitos extra se te acumulan como visitas incómodas. Has madurado bastante y tu forma de ver la vida ya no es la misma de antes, y esa es la clave para que no tropieces otra vez en las mismas piedras. El trabajo o la escuela te van a traer estrés, y encima te llegarán chismes sobre amistades que pueden sacarte de onda. Ten mucho cuidado con una persona nueva que se asoma en tu vida, porque podría traerte más lágrimas que sonrisas. Confía en tu capacidad, porque tienes con qué lograr tus metas. No te claves en esa persona que solo juega contigo, porque es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar. Consejo de señora: más vale un corazón solito y en paz que uno acompañado y todo fregado.

GÉMINIS

Géminis, no te mortifiques por los que te fregaron en el pasado, porque la vida y el karma tarde o temprano les cobrarán factura, y créeme que la justicia divina llega aunque se tarde. Tú mantente en tu camino y observa cómo el tiempo les acomoda la vida sin que tengas que mover un dedo. Cuida tu sentido del humor, porque a veces te amargas por tonterías o comentarios sin importancia que nomás te roban la paz. Este no es momento de gastar en cosas inútiles, porque se vienen gastos fuertes que sí van a importar. Aprende a disfrutar lo que ya tienes y deja de cargar con lo que no vale la pena.

En tu camino hacia los sueños, no te compliques tanto, si algo no salió como querías es porque no era para ti. Mucho cuidado con negocios que parecen fáciles, porque podrías perder dinero y tranquilidad. Empieza a limpiar tu casa y tu entorno de todo lo que ya no usas, porque esas cosas viejas nomás bloquean nuevas energías. Vienen días muy buenos donde deberás poner toda la carne en el asador para que tus metas se materialicen. Amores a distancia podrían aparecer y mover tu mundo, pero también es probable que te sientas confundido sin saber qué rumbo tomar.

Recuerda que las oportunidades tienen fecha de caducidad, así que no dejes pasar las que realmente valen la pena. Aprende a decir que no, sobre todo en temas familiares, porque a veces cargas con problemas que ni tuyos son. Cambios importantes se acercan y si los enfrentas con decisión, te darán resultados muy favorables. Aguas con negocios turbios, porque podrían meterte en líos legales serios. Y no dejes que tus cambios de humor dañen a tu familia, que bastante tienes con tus broncas como para cargar también con culpas ajenas.

TAURO

Tauro, aprende de una vez a no repetir los errores que ya cometiste, porque la vida no siempre da segundas oportunidades sin cobrarte caro. Una persona de tu pasado regresa con noticias o con la intención de acercarse, pero ya no dejes que eso te quite el sueño. Disfruta el presente y lo que estás viviendo, porque ahí está tu verdadero tesoro. Entras en un ciclo intenso donde los sueños comienzan a cumplirse gracias a que las energías del universo giran a tu favor.

Eso sí, cuida tus pensamientos, porque en estos días podrías sentirte atrapado en ideas tontas que no te llevan a nada. La felicidad ya está tocando tu puerta, pero a veces andas distraído y ni cuenta te das. Entre tus amistades hay alguien que te quiere de verdad y que buscará acercarse; no lo rechaces, porque ahí podría estar la persona que tanto anhelas. Tienes el don de hablar directo y sin miedo a las críticas, y esa franqueza es tu mayor arma. Quien se mete contigo lo paga tarde o temprano, ya sea por el karma o por tus propias manos.

Cuida también el terreno amoroso, porque se ven cambios repentinos que podrían sacudirte. En el trabajo hay estabilidad, pero no bajes la guardia. Se aproxima una noticia importante, y aunque estaba programada para diciembre, los movimientos lunares podrían adelantarla para finales de octubre. Consejo de señora: mantente firme y no corras tras nadie, que el que te quiere estará a tu lado sin que tengas que mendigarle tiempo ni cariño.

ARIES

Aries, aguas con un amor de tierras lejanas que podría llegar nomás a ponerte de cabeza y darte más problemas que alegrías. También un amor del pasado podría aparecer, pero tienes que ser muy inteligente para no dejar que se cuele de nuevo en tu vida. Estás en un momento de grandes cambios y de nuevas oportunidades laborales que llegarán para tu bienestar.

Aprende a decir que no, porque tu nobleza muchas veces te mete en broncas que ni tuyas son. Aprovecha tus días libres para convivir con la familia y valorar lo que tienes a tu alrededor, que son los verdaderos tesoros. No te limites en tus deseos, trabaja en ellos aunque sea desde tu casa, porque la constancia abre caminos. Este no es momento de engancharte en chismes, mejor actúa en base a lo que quieres lograr.

Cree más en ti y en tu capacidad, porque tienes todo para salir adelante. No des pie a errores ni a equivocaciones por indecisión. Date la oportunidad de pensar primero en ti antes que en resolverle la vida a los demás. Y ya no caigas en provocaciones de amistades ni de personas que buscan sacarte de tus casillas. Controla tu carácter, porque aunque eres de armas tomar, después siempre terminas arrepintiéndote de lo que dijiste o hiciste en caliente. Consejo de señora: cuando la boca se calla, la vida se calma, aprende a respirar antes de estallar.