Preocupa al Servicio Secreto la seguridad de Trump durante el funeral de Charlie Kirk

La seguridad del expresidente Donald Trump está bajo máximo escrutinio mientras el Servicio Secreto y agencias federales se preparan para su asistencia al funeral del activista conservador Charlie Kirk este domingo en el Estado Farm de Arizona, un recinto con capacidad para más de 73,000 personas.

La alerta se maximiza tras el asesinato de Kirk y los dos intentos de asesinato que sufrió Trump el año pasado.

Un informe confidencial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI, distribuido el jueves a agencias federales y obtenido por medios nacionales, advierte que se están rastreando “varias amenazas de credibilidad desconocida” en contra de Trump, el vicepresidente JD Vance, miembros de la familia Kirk y otros funcionarios que planean acudir al servicio conmemorativo.

Debido a la alta visibilidad del evento y la presencia de figuras políticas de alto perfil, el DHS ha designado oficialmente el funeral como un Evento de Nivel 1 de Evaluación de Riesgos (SEAR), la calificación de seguridad más alta posible, que equipara el operativo con los del Super Bowl o el Maratón de Boston, según ABC News.

Esta designación activa un “enfoque de todo el gobierno”, movilizando recursos y personal de todas las agencias locales, estatales y federales.

Blanco atractivo para extremistas

La evaluación federal, a la que tuvo acceso Fox News, afirma que el monumento fúnebre puede ser un “blanco atractivo” para extremistas violentos o actores solitarios debido a la significativa cobertura mediática internacional que generará. Aunque no se tiene información de un complot verificado, las agencias están en alerta por episodios recientes de violencia política en Arizona.

Tim Miller, exagente del Servicio Secreto durante las administraciones de Bush y Clinton, señaló que el panorama de amenazas “probablemente nunca ha sido tan alto para ningún otro presidente”.

En declaraciones a Fox News Digital, Miller afirmó: “El Servicio Secreto nunca subestimará las amenazas potenciales de estos eventos. Proporcionarán la seguridad necesaria para garantizar el máximo nivel”.

Operativo sin precedentes

Las autoridades de Glendale, Arizona, anticipan una multitud que podría superar las 100,000 personas. José Santiago, oficial de información pública del departamento de policía local, detalló que se desplegarán oficiales visibles y encubiertos, además de aviones, drones y helicópteros para vigilancia aérea.

William Mack, agente especial a cargo de la oficina de campo del Servicio Secreto en Phoenix, confirmó que la agencia actúa como coordinador federal del evento. “Nuestros equipos ya están presentes… trabajando en conjunto con socios estatales, locales y federales. Juntos, estamos totalmente comprometidos a garantizar que estos eventos solemnes reciban la protección y el apoyo integrales que requieren”, declaró.

Contexto de alta tensión

El asesinato de Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante un evento público la semana pasada, ha aumentado la presión sobre el Servicio Secreto para que perfeccione sus protocolos. Este incidente impulsó a la Casa Blanca a solicitar al Congreso $58 millones adicionales en fondos de seguridad para proteger al presidente y al poder judicial.

El Servicio Secreto, por su parte, mantuvo su política de no comentar detalles operativos específicos, pero afirmó que “La seguridad de nuestros protegidos es la máxima prioridad… El Presidente Trump recibe los más altos niveles de protección, mientras que la agencia de Servicios Secretos ajusta su postura protectora según sea necesario para mitigar las amenazas”.

El funeral de Charlie Kirk, organizado por Turning Point USA, es abierto al público, pero se requiere registro previo.

Sigue leyendo:

– Tyler Robinson habría regresado a la escena del crimen mientras era buscado por la muerte de Charlie Kirk.

– Arrestan a hombre por presuntas amenazas a la universidad de Utah donde fue asesinado Charlie Kirk.