Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de septiembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
Leo
No seas tan rencoroso o rencorosa, porque el rencor solo enferma y arruga la cara más rápido que el sol de mediodía. Aprende a perdonar, pero no a olvidar, que una cosa es poner la otra mejilla y otra es dejar que te sigan agarrando de tu puerquito. Estos días andarás muy reflexivo, como de novela, queriendo limpiar tu vida de todo aquello que ya te hizo daño en el pasado. Cuida tu carácter, porque a veces te sale lo bipolar más fuerte que el café de olla y terminas afectando a tu familia y hasta al perro. En lo laboral vienen discusiones por nuevas tareas, pero recuerda: más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Visitas inesperadas tocarán tu puerta, y de paso se viene una compra grande que te cambiará el mes.
No te me confundas con tus sentimientos, porque una persona podría sacarte de tu zona de confort y mover tu tapete. Aprende de tus errores del pasado, pero de verdad, no nada más de dientes pa’ fuera. Estos días por fin te caerá el veinte de una situación que traías arrastrando y entenderás por qué pasaron las cosas. Ya no esperes nada de nadie, ponte en primer lugar y date la oportunidad de reencontrarte con tu corazón, que ese nunca falla. Cuando te deprimes, te cuelgas más que hamaca en domingo porque no ves tus sueños materializados, pero el problema no son ellos, sino tu falta de carácter y constancia. Piénsalo, que la vida no espera.
Virgo
Mira, es tiempo de que te quites esas telarañas mentales y mejores en todo lo negativo que no te deja avanzar. Los tiempos de Dios son perfectos, pero también Él ayuda al que se mueve, así que no te duermas en tus laureles. Esta semana viene cargadita de trabajo, responsabilidades y estrés, tanto en lo laboral como en lo familiar. Ve guardando dinerito, porque se acercan gastos inesperados y más vale tener colchón que andar empeñando la licuadora. En lo económico se ven movimientos que te van a beneficiar, pero no seas gastalón ni despilfarrado, porque ese dinero lo vas a necesitar después para algo importante.
En el amor, dos personas te van a traer ganas. Una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal, y la otra sí busca algo más, pero aguas, porque luego te encanta hacerte ilusiones. Pon ojo, porque no todo lo que brilla es oro. Cuidado con tu manera de expresarte de los tuyos, no vayas a soltar un comentario fuera de lugar y termines hiriendo a alguien que sí te quiere. Andarás con los sentimientos revueltos al recordar a alguien que ya no está, pero mejor agradece el tiempo compartido y sigue caminando. La vida es un ratito, no te me estanques en la nostalgia, que el futuro te espera.
Libra
Amores fugaces y salidas con amistades se asoman en tus próximos días, pero no te me caigas por nadie, que tus sueños y metas son primero. Inicias un ciclo nuevo lleno de cambios en tus planes a futuro, y vas a darte cuenta de que muchos eran solo fantasías, castillos en el aire que no iban a ningún lado. Es momento de madurar, cambiar tu manera de ver la vida y enfrentarla con más malicia. Has tropezado varias veces con la misma piedra, pero al menos ya aprendiste a esquivar las más chiquitas.
La vida te va a sorprender, sobre todo en el amor y la amistad. Un cambio de look te caería de maravilla para renovar tu energía y tu seguridad. No le temas a los cambios, que vienen para ayudarte a crecer. Ya basta de andar arrastrándote por amor, de bajar tu nivel y humillarte por alguien que ni las gracias te da. Si esa persona no quiere cambiar, déjala que se hunda sola, tú ya hiciste tu parte. Habrá días en los que desearás regresar al pasado para revivir momentos, pero recuerda que uno no puede vivir de recuerdos, por más bonitos que sean. Y sí, un nuevo amor podría aparecer, pero no se ve estable todavía, así que disfruta y no te claves.
Escorpión
Esta semana vas a despotricar contra medio mundo, porque no olvidas ni perdonas y menos cuando alguien se ha metido contigo. Vas a andar filoso, esperando la oportunidad de soltar la estocada. Eso sí, cuida que tu coraje no te haga daño a ti mismo, porque no vale la pena perder la paz por gente mediocre. En lo económico, un negocio que has traído en mente puede por fin consolidarse, pero ojo, que depende de qué tanto te muevas.
En el amor, no te atontes ni dejes ir a la persona indicada por andar entreteniéndote con alguien que apenas llega. Hay una persona de fuera que te trae bien prendido, pero si ya tienes compromiso no te metas en camisa de once varas, porque se te cae el teatrito. Tus celos y tu posesividad pueden arruinar lo que has construido, así que bájale dos rayitas si en verdad te interesa esa relación. También vienen nuevos movimientos en tu vida: conocerás personas, harás nuevas amistades y hasta te sentirás renovado. Un familiar podría enfermarse, pero nada grave, no te me alarmes. Mejor invierte tu energía en crecer, que la vida te está poniendo pruebas para que te demuestres lo fuerte que eres.
Aries
La vida, mi’jo, te va a devolver a manos llenas todo ese esfuerzo y desveladas que traes encima. En este lo que resta del mes recibirás dos noticias bien especiales que te van a llenar de energía y te van a dar ganas de seguir con más fuerza. En el amor, nada está escrito, y tú bien lo sabes: se viene un encuentro amoroso con alguien especial, disfrútalo y deja que el mundo ruede, que ni para qué darle explicaciones a nadie.
Eso sí, cambia tu manera de actuar con ciertas personas, porque hay quienes no merecen ni tu lástima ni tu ayuda, y lo peor es que entre más les apoyas más te muerden la mano por atrás. Cuida tu salud, que andas acumulando dolores de cabeza y es por no descansar lo suficiente. Recuerda: tus sueños son tuyos, no de tu vecino, así que ponte las pilas, porque si no lo haces, después no andes chillando cuando la oportunidad se haya ido.
Ya deja de andar revolviendo el pasado, que ahí no hay nada para ti; esa persona ya fue, mándala a la fregada y sigue tu camino. Podrías sentir la necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, y si está en tus manos arreglar las cosas, hazlo, que nunca es tarde para enmendar, pero tampoco te me arrastres, mantén tu dignidad como buen Aries.
Tauro
No me andes cayendo en provocaciones tontas que lo único que hacen es fregarte la vida y alterarte la paz. Acuérdate: regresar con una expareja es como calentar café de ayer, sabe feo y al rato te andas arrepintiendo. Entre tus amistades hay varios amargados que critican todo, que nada les parece y nomás escupen veneno; aléjate de esa bola porque te terminan contagiando su negatividad, y luego ahí andas quejándote y sintiéndote miserable.
Es importante que cambies tu actitud, porque si no aprendes a ver lo bueno de la vida, ¿cómo esperas que lleguen cosas chulas a tu camino? Recibirás un dinerito extra que te va a sacar del apuro, pero no lo malgastes porque vienen días duros y necesitas tener con qué defenderte. No le temas a los cambios que Diosito te pone enfrente, porque aunque al principio cuesten, tarde o temprano vas a entender el porqué de todo.
En el amor vienen fajes ocasionales, amores de una noche que te van a desvelar, pero también cambios de humor que te harán desquitarte con quien ni la debe ni la teme. Una reunión con una amistad que tenías años sin ver te va a alegrar el alma. Eso sí, no olvides que tu terquedad es tu cruz, aprende a escuchar antes de estamparte de nuevo con la misma piedra.
Géminis
Ya se empieza a planear un viaje que te traerá sorpresas y alegrías, y de paso te va a dar otra visión de la vida. No te me desanimes con tus sueños, porque estás a nada de lograrlos, pero para eso necesitas dejar de perder el tiempo con gente que no aporta nada. Recuerda, mi’jo, que las segundas oportunidades solo sirven para volver a tropezar con lo mismo. Aprende a soltar, a dejar ir, porque la vida te quiere más fuerte y más sabio de lo que piensas.
Con tu pareja, aprende a ser más sincero o sincera, porque por más piadosas que parezcan tus mentiritas, tarde o temprano salen a flote y se llevan de encuentro lo que has construido. No te confíes de personas recién llegadas, podrías cometer errores y soltar cosas que después se vuelven chismes.
También ten cuidado con los cambios drásticos, porque podrían impactar tu círculo de amistades. A veces se te sube lo soberbio y te tomas atribuciones que no te corresponden, y luego la vida te da el estate quieto. Viene una prueba fuerte que te hará abrir los ojos y entender el camino recorrido. Y deja de andar dando consejos a todos, porque tu vida anda más desalineada que patio sin escoba; primero compón tu tiradero y luego ya opinas.
Cáncer
Mira, no permitas que nadie te manipule, porque la última palabra siempre debe ser tuya. Estos días estarás rodeado de gente falsa que nomás busca meterte en broncas, así que aguas. Eres bueno para dar tu opinión, pero tu sinceridad a veces se convierte en piedra que te avientas tú mismo, mejor calladito cuando no vale la pena. Cuida tus cosas, porque podrías perder algo material importante.
Te llega un chisme familiar que te sacudirá, y también empezará a planearse un viajecito para diciembre que te va a emocionar. Vienen cambios buenos a tu vida, sobre todo porque dejarás atrás a esa persona que tanto daño te hizo; ahora sí aprenderás a soltar. Se viene una situación que te dará una lección fuerte, pero solo te servirá si aprendes del fregadazo.
Un familiar se enfermará, pero nada grave, y en los próximos días podrías hacer un viaje corto. Con tu pareja, si tienes, la clave será hablar más y mejor, porque callados no resuelven nada. Viene un dinerito que te caerá de perlas, junto con suerte en negocios y hasta en juegos de azar. Eso sí, cuida lo que firmas o a quién le prestas, que no todo lo que brilla es oro.
Piscis
Ay, Piscis, la verdad familiar que has querido tapar con un dedo saldrá a la luz y no habrá manera de ocultarla. Una amistad o un familiar podría salir embarazada, y eso moverá varias cosas a tu alrededor. Cuida tu alimentación, porque últimamente andas descuidándote y puedes subir unos kilitos, y ahorita no andas para estar batallando con la báscula. También ten cuidado con lo que hablas, no andes contando todo lo que sabes porque podrías meterte en chismes que ni te corresponden.
En lo laboral vienen oportunidades grandes, pero no van a tocar a tu puerta mientras tú estés acostado esperando el milagro, necesitas moverte y salir a buscarlas. Este es un buen momento para crecer, sobre todo en el área de ventas, donde tu labia es tu mejor arma. En el amor, cuidado con compromisos apresurados: no te me aceleres, dale tiempo al tiempo, porque si fuerzas las cosas podrías cometer un error del que después te arrepientas.
Si tienes pareja y la ves fría o indiferente, el problema no eres tú, es la rutina que los trae estancados. Dense la oportunidad de un viaje, un cambio de escenario o de actividades para salir de lo mismo, porque si no se renuevan, se apagan. Recuerda: lo que no se cuida se pierde, y lo que se descuida, otro lo agarra.
Acuario
Ya no te me dejes manipular por nadie, Acuario, que bastante grandecito estás para andar siguiendo instrucciones como si fueras chamaco. Estos días andarás con cambios de humor: un rato feliz como quinceañera con vestido nuevo, y al siguiente sin ganas de ver ni al perro. En el amor vienen cambios importantes, pero no te adelantes, deja que todo se acomode solo.
Reconócelo, a veces te falta humildad, pero no por mala leche, sino porque a la gente le encanta provocarte. Si quieres dejar atrás esas depre que te tumban, empieza por sacar de tu vida a la gente que te causa pleitos, que nada más estorba en tu paz. Te llegará un chisme de amistad y también noticia de un embarazo cercano.
Aguas con la envidia, porque tu seguridad y tu forma de plantarte en la vida despiertan veneno en otros. No hagas caso a comentarios negativos, que el que critica siempre quiere ser como tú. Has cometido errores y los sigues arrastrando porque no has cambiado lo suficiente; no olvides que la vida cobra factura tarde o temprano. Ponte vivo, porque los descuidos que ahora parezcan pequeños mañana podrían costarte caros.
Capricornio
Ya deja de lastimarte con lo que ya fue, lo pasado pisado. Si te mandaron a la fregada o fuiste tú quien terminó la relación, hoy es el día de volver a empezar desde cero. En el amor hay buenas señales, pero necesitas aprender a confiar otra vez; si sigues desconfiando hasta de tu sombra, nunca vas a concretar nada serio.
En tu salud, el ejercicio y la dieta no solo son para el cuerpo, también para que recuperes tu autoestima, que anda medio apachurrada. Si tienes pareja, viene una noche ardiente, de esas que se quedan en la memoria, pero depende de que no entres con actitudes negativas. En lo económico se vienen mortificaciones, pero irás saliendo paso a pasito, como siempre lo haces.
Recuerda: las oportunidades no se repiten, llegan una sola vez, así que deja de hacértela de rogar y aprovéchalas. Hay momentos en los que te sientes menos que los demás, pero eso es cosa tuya, porque en realidad vales mucho más de lo que crees. Date tu lugar, súbete el precio y no vuelvas a rebajarte, porque quien no te valore así como eres, no merece estar contigo.
Sagitario
No te compliques la vida si algo no sale como esperas; acuérdate que hasta los frijoles se queman y no por eso se deja de comer. Lucha por esa meta que traes en mente, porque grandes viajes se aproximan y con ellos experiencias que te harán madurar y ver la vida con otros ojos. Te llegará un mensaje o llamada que te alegrará el día y hasta te dará esperanzas nuevas.
Eso sí, deja de estar esperando milagros sentado, porque los milagros no caen del cielo si tú no pones de tu parte. La noticia de una persona importante llegará y te hará reflexionar mucho. Si tienes pareja, date la oportunidad de conocerla más a fondo, porque aún hay virtudes y secretos que no has descubierto y que te harán quererla más.
En lo económico hay mejoras, traes un negocio en mente que si lo trabajas con disciplina te dejará buenas ganancias. También familiares lejanos buscarán contacto, lo que traerá nostalgia y alegrías. No te me enredes con enemigos ni caigas en provocaciones, porque un error puede salirte caro. En la salud, cuida tus anginas y fortalece tu sistema, que no es tiempo de andar cayendo en cama. Recuerda: el que se cuida disfruta, y el que se descuida, paga doble.