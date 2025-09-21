¿Jimmy Kimmel y Disney trabajan para llegar a un acuerdo y recuperar su programa?

En medio de una creciente polémica que sacudió los cimientos de la libertad de expresión en la televisión estadounidense, Jimmy Kimmel y The Walt Disney Company —propietaria de ABC— están inmersos en intensas negociaciones con el objetivo de lograr un acuerdo que permita el regreso de “Jimmy Kimmel Live” a su horario habitual.

Fuentes cercanas a las conversaciones confirmaron a Variety que representantes legales y comerciales del veterano presentador mantienen diálogos profundos con ejecutivos de Disney y ABC, buscando un compromiso que evite el cierre definitivo del programa nocturno más emblemático de la cadena.

Kimmel, quien condujo el show desde 2003, desapareció abruptamente de la programación el 17 de septiembre, tras una serie de comentarios críticos hacia el presidente Donald Trump y su reacción ante la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

La decisión de Disney de sacar el programa “indefinidamente” del aire llegó tras la presión de grandes cadenas de televisión locales como Nexstar y Sinclair, que anunciaron su intención de bloquear las emisiones del programa en sus estaciones.

La medida desató una ola de críticas desde múltiples frentes: defensores de la Primera Enmienda, figuras políticas de ambos partidos e incluso manifestantes que se congregaron frente a las oficinas de Disney en Nueva York, Burbank y el teatro Hollywood donde se graba el programa.

Ingresos publicitarios de ‘Jimmy Kimmel Live’

Según datos de Guideline, citados por Variety, en 2024 el show generó ingresos publicitarios por 51,1 millones de dólares, lo que representa el 21% de toda la inversión en programas nocturnos. Además, Kimmel se ha convertido en una cara clave de ABC, no solo como anfitrión de su franquicia nocturna, sino también como conductor de especiales como los Premios de la Academia y la nueva versión de “¿Quién quiere ser millonario?”.

Sin embargo, la compañía enfrenta presiones políticas sin precedentes. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazó con tomar medidas regulatorias contra ABC, e incluso insinuó que podría investigar otros programas de Disney, como ‘The View’. Carr elogió públicamente a Nexstar por “hacer lo correcto”, argumentando que las estaciones locales tienen la obligación de servir al “interés público” —una frase que muchos interpretan como un eufemismo para censura ideológica.

Más allá de las cifras y las tensiones políticas, Kimmel está profundamente consciente del impacto que una cancelación definitiva tendría en su equipo. Docenas de empleados de producción y proveedores en Los Ángeles aún se recuperan económicamente de las largas huelgas de guionistas y actores de 2023.

Aunque Kimmel no ha hecho declaraciones públicas desde su salida del aire, se sabe que está evaluando cuidadosamente qué condiciones estaría dispuesto a aceptar para regresar. No hay garantías de que las negociaciones lleguen a buen puerto, pero ambas partes parecen interesadas en encontrar una salida diplomática.

Incluso se especuló que Disney podría estar dispuesta a colaborar con Kimmel en diseñar una “salida elegante” cuando él decida retirarse definitivamente de las noches televisivas —algo que, según quienes lo conocen, podría estar más cerca de lo que muchos creen.

Los comentarios que detonaron la crisis giraban en torno a la reacción de Trump ante la muerte de Kirk y la instrumentalización política de la tragedia por parte de la derecha.

Kimmel, conocido por sus críticas mordaces al expresidente, también ha denunciado abiertamente las redadas del ICE y lo que considera un desprecio por las garantías constitucionales bajo la administración Trump. Estas posturas lo han convertido en un blanco constante de la maquinaria MAGA, que ahora presiona para que las cadenas pierdan sus licencias si dan espacio a voces disidentes.

