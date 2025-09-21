Utah: camionero detenido tras hallazgo de dos niñas encerradas en un remolque refrigerado

Un juez de Utah ordenó mantener bajo custodia a Jacob Ortell Scott, de 28 años, después de que dos niñas, de 12 y 14 años, fueran encontradas atrapadas en el compartimento congelador de su camión tras un accidente de tránsito en la Interestatal 15.

La Policía Estatal de Utah informó que el caso salió a la luz el miércoles, luego de un accidente de tránsito en Lindon, donde los agentes inspeccionaron el camión y observaron dos pares de ojos en el interior del remolque.

Las niñas estaban en un espacio cerrado cuya temperatura se mantenía a 30 grados Fahrenheit (–1 °C), e incluso llegó a descender a 29.5. Dentro, los investigadores encontraron también ropa de cama.

Según documentos judiciales, las menores habían permanecido encerradas desde su salida de Huntington, Utah, en un trayecto de casi dos horas.

Interrogatorio y versión del conductor

El camionero, Jacob Ortell Scott, inicialmente mostró sorpresa al ser confrontado por los agentes, pero finalmente reconoció que había niñas dentro tras hablar con su pasajero, de acuerdo con la declaración jurada.

Las autoridades subrayaron que las menores no tenían forma de salir por sí mismas del compartimento refrigerado. Fueron entrevistadas posteriormente por la Oficina de Investigaciones del Estado y el Departamento de Servicios para Niños y Familias.

Scott fue atendido en un hospital por una posible lesión en la mano antes de ser ingresado en la Cárcel del Condado de Utah.

El juez Sean Petersen ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza, alegando que existían “pruebas sustanciales” en su contra y que representaba un “peligro significativo” para la comunidad.

Los registros judiciales señalan que el detenido tenía antecedentes por delitos menores, pero ninguna condena por delitos graves.

