Casa Blanca afirma que Oracle gestionará TikTok para usuarios estadounidenses según el acuerdo propuesto

El gigante tecnológico Oracle recibirá una copia del algoritmo que impulsa a TikTok para operar para los usuarios estadounidenses, según un alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump el lunes.

De acuerdo a reportes de ABC News, determinar los próximos pasos del algoritmo, actualmente propiedad de ByteDance, con sede en Beijing, ha sido uno de los temas más seguidos durante las negociaciones sobre el futuro de TikTok.

Un funcionario de la administración Trump, en calidad de anónimo, afirmó que creen que el plan satisfará las preocupaciones de seguridad nacional si TikTok se deshace de su matriz china, ByteDance. El presidente Joe Biden firmó una legislación bipartidista antes de dejar el cargo que exige a la empresa china vender sus activos a una empresa estadounidense o enfrentar una prohibición.

Los funcionarios estadounidenses han advertido previamente que el algoritmo que alimenta lo que los usuarios ven en la aplicación es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, que pueden usarlo para dar forma al contenido de la plataforma de una manera que es difícil de detectar.

“No se cumpliría con la normativa si el algoritmo fuera chino. No se puede compartir ningún algoritmo con ByteDance“, afirmó un portavoz del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China.

La Casa Blanca describió el fin semana las claves del acuerdo para que el control de la red social TikTok en su territorio pase a manos estadounidenses, en un esperado acuerdo con China.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el trato podría firmarse “en los próximos días”, aunque Pekín aún no ha hecho comentarios.

Estados Unidos ha buscado arrebatarle las operaciones de la aplicación para compartir videos a su empresa matriz china, ByteDance, alegando razones de seguridad nacional.

Anteriormente, se le había informado a TikTok que debía vender sus operaciones en EE.UU. o arriesgarse a ser clausurada.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retrasó la implementación de la prohibición cuatro veces desde su anuncio inicial en enero, y a principios de esta semana extendió la fecha límite nuevamente hasta diciembre.

