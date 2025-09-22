Clima de hoy en Dallas para este lunes 22 de septiembre

Este lunes 22 de septiembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 97 grados Fahrenheit (36ºC). La probabilidad de lluvia será del 49% y habrá nubes escasas. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento que podrán llegar a 13.67 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 75 grados Fahrenheit (24ºC), con una probabilidad de precipitación del 4%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 10.56 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 275 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:15 h y se marchará a las 19:24 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 99 grados Fahrenheit (23 y 37 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 55% por la mañana, 95% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

