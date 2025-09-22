Dos muertos y cinco heridos en tiroteo frente a centro comercial en Indianápolis

Un tiroteo en el estacionamiento de un centro comercial en Shore Terrace, Indianápolis, dejó al menos dos personas muertas y cinco heridas la madrugada del domingo. La policía investiga las causas y aún no se han realizado arrestos.

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD) informó que los disparos comenzaron poco después de las 2:00 a. m. en el estacionamiento de un centro comercial del noroeste de la ciudad.

Los agentes que acudieron tras los reportes de emergencia encontraron a cinco personas con heridas de bala, de las cuales dos murieron en el lugar.

Otras tres víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona, mientras que dos personas adicionales llegaron por sus propios medios a recibir atención médica.

Disturbio previo

La policía señaló que un disturbio antecedió al tiroteo, aunque no se han dado detalles de su naturaleza.

El motivo del ataque permanece bajo investigación. Las autoridades han ofrecido una recompensa de $1,000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

El hecho ocurrió pocas horas después de que dos agentes de la policía fueran atacados a tiros en un incidente separado en un McDonald’s del noroeste de Indianápolis.

En ese caso, un hombre de 34 años presuntamente amenazó a empleados del restaurante con un arma antes de ser detenido tras una persecución.

“El IMPD sigue plenamente comprometido para garantizar la seguridad en nuestros vecindarios”, declaró el jefe policial Chris Berry.

