Incendio en apartamento mata 32 gatos y un perro en Long Beach

Un incendio que se registró este domingo en un edificio de apartamentos en Long Beach mató a 32 gatos y un perro que esperaban ser entregados en adopción.

El Departamento de Bomberos de Long Beach (LBFD) informó que el incendio ocurrió aproximadamente a las 7:15 a.m. en el complejo de apartamentos Lindenwood, en la cuadra 3500 de Linden Avenue, al norte de East Wardlow Road.

Cuando llegaron los bomberos, encontraron una humareda muy densa en el tercer piso, a la que tuvieron que internarse para llegar a la unidad que se estaba incendiando.

Según las autoridades, las llamas no alcanzaron a propagarse a otras unidades vecinas en el complejo de apartamentos.

El Departamento de Bomberos de Long Beach dijo que el apartamento sufrió daños considerados significativos.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas, aunque el residente tuvo que abandonar su vivienda, mientras que otros apartamentos sufrieron daños por el humo.

Cuando los bomberos revisaron el apartamento donde ocurrió el incendio, descubrieron que en su interior había 32 gatos y un perro, que murieron como consecuencia de la conflagración.

Las autoridades dijeron que el residente del apartamento albergaba de forma temporal a los animales domésticos a través de una organización, que estaban a la espera de ser adoptados. Se informó que Long Beach Animal Care brindaría apoyo adicional al residente tras el incendio.

Después de que se apagaron las llamas, investigadores de incendios se encontraban en el lugar para comenzar con los trabajos con el propósito de determinar las causas que originaron el fuego.

