Los Angeles Chargers pierden a Najee Harris por el resto de la temporada

Los Angeles Chargers recibieron un duro golpe este lunes al confirmar que su corredor estelar, Najee Harris, será baja por el resto de la temporada 2025 de la NFL tras sufrir la ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

El entrenador Jim Harbaugh explicó que la lesión ocurrió en el segundo cuarto del partido en el que los Chargers vencieron 23-20 a los Denver Broncos.

Harris se lastimó en una jugada sin contacto, cuando intentaba agarrar el balón de Justin Herbert. Las cámaras de televisión captaron claramente el momento en el que el tendón se rompe, confirmando la gravedad de la acción.

El corredor de 27 años formaba junto al novato Omarion Hampton una de las duplas más dominantes en la liga, pieza clave para las aspiraciones de los Chargers de competir por el título de la Conferencia Americana.

Una semana negra para la NFL en lesiones

La lesión de Harris se suma a una jornada marcada por múltiples bajas de figuras importantes:

Arizona Cardinals : perdieron a su corredor principal James Conner , quien necesitará cirugía tras una grave lesión en el tobillo.



: perdieron a su corredor principal , quien necesitará cirugía tras una grave lesión en el tobillo. San Francisco 49ers : confirmaron la baja de Nick Bosa , que no volverá a jugar hasta la próxima campaña tras romperse el ligamento cruzado anterior.



: confirmaron la baja de , que no volverá a jugar hasta la próxima campaña tras romperse el ligamento cruzado anterior. Dallas Cowboys : además de caer ante Chicago Bears, perderán entre tres y cuatro semanas a CeeDee Lamb por un esguince de tobillo.



: además de caer ante Chicago Bears, perderán entre tres y cuatro semanas a por un esguince de tobillo. Carolina Panthers: su ala cerrada Ja’Tavion Sanders estará al menos cuatro semanas fuera por un esguince en el tobillo.



Chargers, obligados a reinventarse

La baja de Najee Harris supone un desafío enorme para los Chargers, que habían iniciado la temporada con grandes expectativas. Ahora, el peso del juego terrestre recaerá principalmente en Omarion Hampton, mientras el equipo busca ajustes para no perder terreno en la carrera por los playoffs de la AFC.

