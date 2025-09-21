Rams desaprovecha ventaja y no puede quitarle el invicto a los campeones Eagles

Jalen Hurts lideró este domingo una remontada de 19 puntos de los campeones Philadelphia Eagles, que derrotaron por 33-26 a Los Angeles Rams para mantener el invicto en la semana tres de la temporada de la NFL.

Hurts terminó el partido con cuatro anotaciones, tres por pase y uno por tierra.

Los Rams, que ganaban 7-26 en el tercer cuarto, tuvieron la oportunidad de ganar el juego, que estaba 27-26, con un gol de campo en el último segundo, pero el intento fue bloqueado y recuperado por Jordan Davis, quien llevó el balón hasta la anotación para sellar el 33-26.

EAGLES BLOCK THE KICK AND JORDAN DAVIS SCORES A TOUCHDOWN BECAUSE WHY NOT pic.twitter.com/XNcYthVUMm — NFL (@NFL) September 21, 2025

En la sorpresa de la semana tres, los Cleveland Browns superaron 13-10 a los Green Bay Packers, uno de los favoritos para llegar al Super Bowl por la Conferencia Nacional. Lo hicieron con un gol de campo de último segundo de 55 yardas que conectó Andre Szmyt.

En otro juego, Aaron Rodgers guió con dos envíos a las diagonales a los Pittsburgh Steelers al triunfo 14-21 sobre New England Patriots.

Con su actuación, Rodgers llegó a 510 pases de anotación en su carrera, superó a Brett Favre (508), leyenda de Packers, para ubicarse en el cuarto lugar con más envíos de touchdown en la historia de la NFL, solo por detrás de Tom Brady, número uno con 649; Drew Bress, 571, y Peyton Manning, 539.

También este domingo, los Minnesota Vikings aplastaron por 48-10 a Cincinnati Bengals apoyados en una gran exhibición de su defensiva en la que destacó el esquinero Isaiah Rodgers, quien se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL que regresa una intercepción para anotación, un balón suelto para touchdown y provoca dos balones sueltos en un partido.

En otros resultados, los Indianápolis Colts apalearon 20-41 a los Tennessee Titans, Carolina Panthers blanqueó 30-0 a los Atlanta Falcons, los Tampa Bay Buccaneers derrotaron 29-27 a New York Jets, los Washington Commanders sacudieron 41-24 a Las Vegas Raiders y los Jacksonville Jaguars le ganaron 17-10 a los Houston Texans.

Más tarde se enfrentarán Chargers-Broncos, Seahawks-Saints, Bears-Cowboys, 49ers-Cardinals y Giants-Chiefs.

La semana tres arrancó el pasado jueves con la victoria de los invictos Buffalo Bills 31-21 sobre Miami Dolphins que no ha ganado.

La actividad concluirá este lunes con la visita de los Detroit Lions a los Baltimore Ravens.

*Con información de EFE.

