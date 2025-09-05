Cowboys perdonan a Eagles en el juego de apertura de la NFL

La nueva era de los Dallas Cowboys inició con una buena actuación en la casa de los campeones defensores de la NFL, pero de todos modos se quedaron cortos debido en buena parte a las oportunidades desperdiciadas por su mayor arma ofensiva.

Jalen Hurts corrió para dos touchdowns y los Philadelphia Eagles ganaron 24-20 la noche del jueves en el partido inaugural de la temporada 2025 de la NFL, un juego que incluyó una interrupción de más de una hora por amenaza de tormenta.

Dallas, en el debut de Brian Schottenheimer como entrenador en jefe, compitió muy bien, pero el receptor estrella CeeDee Lamb soltó algunos pases cruciales, incluyendo un bombazo en el cuarto periodo que pudo haber dado la ventaja a los Cowboys.

Lluvia de puntos y luego una real amenaza de tormenta

Tras una primera mitad en la que las defensas no pudieron detener a las ofensivas, en la segunda mitad se invirtieron los papeles y solo hubo un gol de campo anotado por los Eagles. Dallas también cometió un fumble del corredor Miles Sanders dentro de la zona roja, dejando escapar puntos en el tercer periodo.

Lamb (7-110) soltó un pase perfecto de Dak Prescott que pudo haber sido touchdown o al menos acercado a su equipo a la tierra prometida. Más tarde, no pudo quedarse con otro pase largo en cuarta oportunidad y los Cowboys ya no pudieron tener el balón en los dos minutos finales.

El partido había sido suspendido restando 4:44 minutos el tercer periodo con los Eagles arriba 24-20 debido a amenaza de tormenta eléctrica acompañando a la lluvia cerca del Lincoln Financial Field. Los equipos fueron enviados a sus vestidores y se les pidió a los fans resguardarse.

La suspensión duró una hora y cinco minutos con las acciones reanudándose a las 11:30 pm hora local, tras 15 minutos de calentamiento para los equipos.

Todo empezó con un costoso escupitajo de Jalen Carter

El partido inaugural de la campaña había dado inicio con un incidente que conmocionó a todos. Jalen Carter, joven liniero defensivo de los Eagles que es considerado uno de sus mejores jugadores, fue expulsado antes de la primera jugada desde la línea de golpeo por escupirle en el pecho a Dak Prescott, con quien había tenido un breve intercambio de palabras.

Los oficiales penalizaron a Carter y lo enviaron a las regaderas tras su inexcusable acto.

Dallas aprovechó la ausencia de Carter y movió bien el balón con puntos en cada una de sus cuatro ofensivas del primer medio, incluyendo dos cortas carreras de touchdown de Javonte Williams, haciendo su debut con los Cowboys.

Pero el ataque de Philadelphia también fue imparable en ese primer medio, con Jalen Hurts respondiendo con carreras de anotación de 4 y 8 yardas, además de un touchdown de Saquon Barkley en acarreo de 10 yardas. El marcador al medio tiempo fue 21-20 para el equipo de casa.

Barkley, el espectacular corredor que fue premiado como Jugador Ofensivo del Año la temporada anterior, acabó el partido con solo 60 yardas en 18 intentos.

La primera semana de la temporada continuará este viernes cuando Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers se enfrenten en Sao Paulo, Brasil.

