Jerry Jones revela que venció el cáncer gracias a un tratamiento experimental

El propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, sorprendió al revelar públicamente que superó un cáncer de piel avanzado gracias a un tratamiento experimental.

La confesión se produjo en el marco del documental “America’s Team: The Gambler and His Cowboys”, que se estrenará la próxima semana en Netflix.

Jones, de 82 años, explicó que fue diagnosticado con melanoma avanzado en junio de 2010 y que, durante una década, se sometió a dos cirugías en el pulmón y dos en los ganglios linfáticos, después de que las células cancerígenas se diseminaran a otras partes de su cuerpo.

“No te gusta pensar en tu mortalidad, pero tuve la fortuna de contar con grandes personas que me guiaron en la dirección correcta. Participé en un ensayo clínico que fue propicio. Se llama terapia PD-1 y realmente funcionó”, afirmó Jones tras un entrenamiento del equipo.

Jerry Jones inspira a los Cowboys

El entrenador debutante de los Cowboys, Brian Schottenheimer, calificó la historia de Jones como “increíble” y destacó el valor de compartirla públicamente:

“Me alegra que Jerry lo contara, porque creo que le da esperanza a la gente. Les da la fuerza para decir… ‘Oye, puedes superar esto’”, comentó.

Schottenheimer también compartió su propia experiencia al enfrentar un cáncer de tiroides en 2003, cuando apenas tenía 28 años, subrayando que la enfermedad “no discrimina contra nadie”.

“No discrimina a nadie”, dijo Schottenheimer. “Y el mío ciertamente fue menos grave, pero tenía 28 años cuando me diagnosticaron cáncer de tiroides. Nada que ver con la etapa 4, nada que ver con lo que Jerry y otras personas tienen que pasar. Pero escuchas la palabra ‘cáncer’ y te asusta muchísimo”.

El tratamiento experimental PD-1, al que Jones atribuye su recuperación, es un tipo de inmunoterapia que activa el sistema inmunológico para atacar las células cancerígenas.

Aunque todavía no es un tratamiento masivo, ha mostrado resultados prometedores en pacientes con distintos tipos de cáncer avanzado.

