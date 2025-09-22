Chicago Bears aplastaron errores defensivos de Dallas Cowboys

Los Chicago Bears consiguieron este domingo su primera victoria de la temporada 2025 de la NFL al imponerse con autoridad 31-14 a los Dallas Cowboys en el Soldier Field de Chicago, un partido que dejó en evidencia las debilidades defensivas del equipo texano.

El quarterback Caleb Williams tuvo una de sus mejores actuaciones como profesional. El novato estrella lanzó para 298 yardas (19 de 28 en pases) y registró cuatro pases de anotación, incluido uno espectacular de 65 yardas para Luther Burden III.

La ofensiva de los Bears, dirigida por el entrenador Ben Johnson, fue letal y permitió al equipo calmar la tormenta tras un inicio complicado con derrotas frente a Minnesota Vikings y Detroit Lions.

En contraste, la defensa de Chicago respondió tras haber concedido 52 puntos la semana pasada ante Detroit, limitando en esta ocasión a los Cowboys a solo 14 unidades.

Cowboys sufren sin Micah Parsons

Los Dallas Cowboys, que venían de un triunfo en tiempo extra contra los New York Giants, mostraron muchas carencias defensivas tras la salida de su exlíder Micah Parsons, ahora en los Green Bay Packers.

El mariscal de campo Dak Prescott completó 31 de 40 pases para 251 yardas, con un pase de anotación, pero fue interceptado en dos ocasiones, errores que resultaron determinantes.

Con este resultado, tanto Chicago Bears como Dallas Cowboys dejan su marca en 1-2 en la temporada.

En la Semana 4 de la NFL, los Bears visitarán a los Las Vegas Raiders en el Allegiant Stadium, mientras que los Cowboys buscarán redimirse en su próximo duelo.

El equipo de Dak Prescott se enfrentará a los Green Bay Packers, equipo que viene de perder ante los Cleveland Browns y lucen récord de 2-1.

