Jerry Jones confirma la visita de los Dallas Cowboys, cuando esté listo el Estadio Azteca

La gran afición de los Dallas Cowboys en México cada vez están más cerca que los funcionarios de la National Football League (NFL) les cumplan el gran deseo de volver a ver en la CDMX al equipo de la estrella solitaria, después de que su propietario Jerry Jones confirmó este miércoles dicha posibilidad.

Jones estableció en una entrevista para las redes sociales del cuadro de los Cowboys esta listo para pisar suelo azteca cuando se encuentre ya listo el Coloso de Santa Úrsula, escenario al cual le realizan obras de remodelación para el Mundial de Fútbol de la FIFA que se celebrará en junio de 2026.

El magnate nacido en el estado de Arkansas, dijo en la charla que todo se encuentra listo para visitar México e inclusive se animó a anunciar que la visita de su equipo es casi un hecho, sobre todo porque conoce de antemano la gran afición que tiene su escuadra en México.

“¿Cuándo vamos a México? Esa es una gran pregunta, cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Dallas Cowboys allá”, precisó el empresario petrolero Jerry Jones.

Parte de la entrevista giró en torno a la influencia que tienen los aficionados hispanos en el entorno de la organización de los Vaqueros y donde sin duda expuso que buscarán mostrarle a todo Estados Unidos lo que en realidad representan los latinos para su organización.

“Lo más importante es tener a nuestros fans allá en México apoyando a su equipo. Pero más importante aún es que cuando vayamos allá y tengamos a esa afición apoyándonos, eso nos hace sentir más cercanos a todos nuestros fans hispanos acá en Estados Unidos. Queremos mostrarles a todos nuestros fans en este país, lo que significan los aficionados hispanos para los Dallas Cowboys”, destacó Jones.

Veinticuatro años de su última visita

Los Vaqueros ya han estado en México y la última ocasión que lo hicieron de las cuatro visitas que han realizado fue en el 2001 en el estadio Azteca contra los Oakland Raiders y donde el cuadro texano se impuso 21-6, siendo esta la única victoria que han logrado en la CDMX.

En caso de concretarse, los Vaqueros regresarían a México después de un cuarto de siglo de haberlo realizado y será en un escenario completamente renovado y con otra perspectiva que sin duda será un impacto en la megalópolis azteca a para sus aficionados.

También se recuerda aquel duelo en agosto de 1994 cuando se enfrentaron a los Houston Oilers, en lo que representó un gran espectáculo, sobre todo para la gran afición del equipo texano que existe en todo México.

