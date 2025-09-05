CeeDee Lamb admite responsabilidad en derrota de los Cowboys

El receptor estelar de los Dallas Cowboys, CeeDee Lamb, asumió este domingo la responsabilidad por la derrota de su equipo en la que cayeron 24-20 ante los campeones Philadelphia Eagles tras cometer errores decisivos en momentos clave del partido.

“Eso fue terrible. No puedo culpar a nadie más. Asumo toda la responsabilidad y todo lo que conlleva. Como jugador, he pedido estar en esos momentos para recibir el balón y no haberlo conseguido, haberlo dejado caer, claro que me duele”, declaró el cuatro veces seleccionado al Pro Bowl.

Errores de CeeDee Lamb que costaron caro

Lamb dejó caer tres pases lanzados por Dak Prescott que parecían seguros, dos de ellos en el último cuarto.

El primero ocurrió en tercera oportunidad, cuando el balón se le escapó de las manos y terminó golpeando su casco.



El segundo fue aún más doloroso para los Cowboys: en la serie ofensiva final, Lamb logró desmarcarse en profundidad, Prescott lo encontró, pero el receptor dejó caer lo que pudo ser la jugada más importante del encuentro.



Lamb promete levantarse más fuerte

A pesar de su mala actuación, el receptor aseguró que aprenderá de la experiencia y regresará con más fuerza:

“Si creen que no voy a volver con 80 veces más fuerza, se equivocan. Dios tiene una forma misteriosa de humillar a la gente y llegué con un poco de resentimiento. Lección bien aprendida. Es el primer partido. Volveré. Sólo espero que todos los demás estén listos para ello”, afirmó Lamb.

Un hito histórico en medio de la derrota

A pesar de sus errores, Lamb alcanzó la marca de 500 recepciones en apenas 82 partidos, lo que lo convierte en el quinto receptor más rápido en la historia de la NFL en llegar a esa cifra y el segundo más joven, solo detrás de Larry Fitzgerald, futuro miembro del Salón de la Fama.

Con 26 años, Lamb acumula cuatro temporadas consecutivas superando las 1.000 yardas y tres con más de 100 recepciones. Además, ya suma cuatro selecciones al Pro Bowl y una designación como All-Pro, consolidándose como uno de los receptores más dominantes de la liga.

Sigue leyendo:

– Cowboys perdonan a Eagles en el juego de apertura de la NFL

– Comisionado de NFL abre posibilidad de que Taylor Swift esté en show de Super Bowl LX