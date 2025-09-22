Piel flácida y autoestima por el piso son riesgos tras perder peso aceleradamente

Emilly Murray, tras perder casi 38 kilos, enfrenta problemas de piel flácida que afectan su autoestima y su vida diaria. A pesar de los beneficios para la salud, la reducción de peso ha dejado un “recordatorio indeseado” que la hace sentir incómoda al vestir.

“No puedo vestir lo que quiero vestir”, dice la mujer de Liverpool de 35 años, en un relato que recoge BBC Mundo. “No puedo mostrar mis piernas porque tengo tanta piel que cuelga sobre mis rodillas”, agrega.

Dice que, aunque no lamenta haber perdido peso, la piel flácida de sus muslos ahora la deprimen y hacen sentirse como un “bagre” cuando se ve desnuda.

“Se ve bien cuando está toda recogida, pero luego cuando me saco la ropa, me veo como una vieja de 90 años. Es horroroso”, afirma.

Tratamientos para perder peso

Lo que le pasó a Emilly es propio de perder peso de forma acelerada, tras métodos o distintas técnicos en boga.

Por ejemplo, este mes se cumplen dos años desde que la inyección Wegovy para la pérdida de peso estuvo disponible a través del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) para pacientes que particularmente asistían a una clínicas de manejo de pérdida de peso en Inglaterra, Gales y Escocia, recuerda BBC Mundo. Desde 2023, este tratamiento ha estado entonces disponible para las consultas privadas.

También mencionan otro fármaco para la pérdida de peso, como Mounjaro, que estuvo disponible para la medicina privada en febrero de 2024 y a través del NHS en junio. Los fármacos, que funcionan reprimiendo el apetito, no son aptos para todos y pueden causar efectos secundarios severos, afirman especialistas.

Muchas personas atribuyen su rápida pérdida de peso a las inyecciones que se aplican en casa, pero algunas están encontrando que su autoestima se ha visto golpeada por la manera en que sus brazos, estómago, senos y muslos se ven ahora, como ocurre con Emilly.

Retos psicológicos asociados a la flacidez

Muchas personas experimentan disminución en la autoestima y sentimientos de frustración debido a la piel flácida resultante de la pérdida de peso.

El fenómeno, etiquetado en redes sociales como “cara Ozempic”, surge de la presión social por mantener un estándar de belleza tras la pérdida de peso.

Cuando alguien gana peso, la piel se adapta y se estira, pero cuando pierden peso su piel se puede mantener estirada, explica a BBC Nora Nugent, presidenta de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos (BAAPS, por sus siglas en inglés).

Aclara que mientras más rápida es la pérdida de peso, más piel flácida arroja.

Incluso, la piel flácida puede causar irritación y generar infecciones, pero más es un “estorbo indeseado”, que afecta la psiquis.

Opciones de cirugía

La cirugía plástica para tratar la piel flácida, conocida como moldeamiento corporal, está generalmente considerada como cirugía cosmética. Los altos costos y las limitaciones de acceso a estos procedimientos a través del NHS obligan a muchos a buscar opciones en el extranjero.

Emilly aspira recaudar suficiente dinero para una cirugía en la primavera del año entrante. “Estoy tratando de ahorrar, pero también, quizás, tenga que considerar préstamos o tarjetas de crédito”, confiesa.

Otra de las experiencias es la de Grace Parkin, quien vive en Sheffield y ha ahorrado suficiente dinero para someterse al procedimiento que quiere -una abdominoplastia, liposucción y levantamiento de senos-, pero lo va a hacer en el exterior, donde es más barato.

“He hecho el esfuerzo, bajé 57 kilos y pasé años y años odiando cómo me veo”, comenta la mujer de 34 años. “Quiero verme como aspiro verme”.

Dicotomía de experiencias tras pérdida de peso

Mientras algunos enfrentan la piel flácida con frustración, otros como Laura Hughes han logrado aceptar su nueva realidad. Las experiencias tras la pérdida de peso varían, destacando que no todos enfrentan el tema del exceso de piel de la misma manera.

“Yo simplemente la acepto”, dice la natural de Aberden (Escocia) y 47 años. “No me molesta”, sostiene.

Hughes no se preocupó de quedar con piel flácida cuando empezó a tomar medicamentos para reducir de peso hace una año, y ha perdido 76 kilos desde entonces. Ahora publica hasta selfies en las redes sociales y ha empezado a tomar clases de DJ.

