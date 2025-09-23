Casa Blanca pide investigar si alguien en la ONU apagó escalera mecánica a Trump y su eventual despido

Durante su visita a la sede de la ONU, el presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump vivieron un incómodo momento cuando una escalera mecánica se detuvo justo cuando ambos intentaban subir.

Pese a que se trató de un incidente menor, fue captado por varias cámaras presentes en la sede de la organización internacional y en su discurso ante la Asamblea General, Trump hizo referencia al percance con su característico sarcasmo:

“Estas son las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas: una escalera mecánica en mal estado y un telepronpter en mal estado”.

When Trump and the First lady arrived at the United Nations, the escalator that led them up to the General Assembly stopped, jolting her and the president, who was behind her, to a halt before they steadied themselves and continued climbing up the metal steps… pic.twitter.com/2mLe9mMvb0 — Bloomberg (@business) September 23, 2025

Horas después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que si alguien de la ONU apagó a propósito la escalera mecánica en la que se subió, dicha persona debe ser despedida.

“Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama (Melania Trump) iban a subir debería ser despedido e investigado de inmediato”, publicó Leavitt en su cuenta oficial de la red social X.

El episodio se produjo minutos antes de la intervención del mandatario en la 80 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Trump volteó a todos lados sorprendido pero continuó su marcha detrás de la primera dama e ignoró las preguntas de los periodistas que grabaron el momento.

Durante su intervención en la asamblea Trump también se quejó del funcionamiento del telepronter diciendo que no funcionaba y agregó que “solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter está en serios problemas”, provocando risas de los líderes mundiales presentes.

Leavitt denunció en su mensaje en X que el diario británico The Times informó el domingo que el personal de la ONU había bromeado sobre la posibilidad de desconectar la escalera mecánica cuando subiera Trump para decirle luego “que se han quedado sin dinero” y que tiene que subir a pie.

