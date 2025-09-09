Nuevo ataque ruso en el este de Ucrania deja al menos 24 muertos

Al menos 24 personas que habían ido a cobrar su pensión murieron este martes en un ataque ruso contra un pueblo de la región de Donetsk cercano al frente, en el este de Ucrania, según las autoridades.

“Los rusos lanzaron una bomba aérea guiada sobre el centro del pueblo mientras una fila de civiles se había reunido” para recibir sus pensiones, escribió en Telegram el ministro del Interior, Igor Klimenko.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, difundió un video que muestra cadáveres esparcidos por el suelo cerca de una camioneta del servicio público de correos, muy dañada.

En Ucrania, el correo distribuye las pensiones a más de dos millones de personas, sobre todo en las zonas rurales cercanas al frente, donde los servicios públicos y los bancos tuvieron que cerrar sus puertas.

En vez de hacerse casa por casa, el reparto tiende a hacerse por grupos en la vía pública. El paso del cartero, que no suele ser diario, es muy esperado por la población, según periodistas de AFP.

Este “salvaje ataque ruso” sobre el pueblo de Yarova estaba dirigido contra “civiles corrientes”, denunció Zelenski en redes sociales.

“El mundo no debe dejar sin una respuesta adecuada este tipo de ataques rusos. Los rusos siguen destruyendo vidas, al tiempo que evitan nuevas sanciones severas”, agregó el jefe de Estado, quien instó a la comunidad internacional a tomar “medidas fuertes” contra Rusia.

