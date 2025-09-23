Hallan muerto a joven desaparecido en el Parque Nacional Great Smoky Mountains

El Servicio de Parques Nacionales confirmó que el joven Ryan Lake, de 21 años, fue hallado muerto en el área de Big Creek, una zona aislada del Parque Nacional Great Smoky Mountains, tras varios días de búsqueda.

Lake fue visto por última vez el jueves en Nashville. Su vehículo fue localizado el sábado, lo que permitió enfocar los operativos en el sector noreste del parque, en la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte, según informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés).

El hallazgo

El cuerpo del joven fue encontrado alrededor de las 2:45 p. m. del domingo en la zona de Big Creek, un área descrita por el NPS como un “bosque denso” y aislado, con abundantes arroyos y cascadas.

“Por favor, respete la privacidad de la familia durante este momento”, señaló el comunicado del NPS difundido por medios estadounidenses.

La búsqueda se extendió durante varios días y contó con el apoyo de “varias organizaciones” que asistieron al NPS en el rastreo por los terrenos montañosos y boscosos del parque.

Sigue leyendo:

–Excursionista de Texas muere por el calor extremo en un sendero del Gran Cañón

–Hallan muertos a padre e hija en un parque de Utah: estaban perdidos y sin agua

–Hallan muerto a un excursionista que pasó la noche en el Gran Cañón