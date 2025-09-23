Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de septiembre de 2025

PISCIS

Amores del pasado querrán asomarse como cucarachas en cocina recién trapeada, pero ya no tendrán el mismo efecto porque esas heridas comenzarán a sanar, y tú ya no eres el mismo ni la misma de antes. Aprende a no juzgar a la gente, cada quien carga sus costales y hay caminos que ni te imaginas. Una amistad trae la intención de algo más contigo, pela bien el ojo porque sus detallitos y su manera de tratarte lo van a delatar de volada. Si andas soltero o soltera, el escenario está más que pintado para que inicies romance, pero no te me quedes como estatua: dile lo que sientes a esa persona, porque si te rechaza, por lo menos no perderás tiempo ahí y podrás buscar nuevos horizontes.

Tu buen humor y esa manera tan única de ver la vida son tu carnada perfecta para atraer al ser amado, pero no abuses ni confíes de más en ese encanto; ponte perra, ponte perro y trabaja en recuperar tu cuerpo criminal, pero hazlo por ti, no para andar de adorno ajeno. Amistades van y vienen, pero los que te valoren de verdad serán los que se queden hasta después de las tormentas. Si tienes pareja, aguas con cambios repentinos en el amor porque una mentirita piadosa podría volverse problemón difícil de solucionar. No olvides que eres fuerte como el tequila derecho: podrás con lo que venga siempre y cuando no vivas mirando atrás ni contando las caídas.

ACUARIO

Eres de los que da más de lo que debería y por eso terminas con el corazón todo sobado. Aprende que en el amor debe haber reciprocidad, porque si no recibes en la misma medida, algo anda chueco. Una amistad se te pegará como chicle en zapato, pero no es por cariño sincero, sino porque quiere sacar ventaja; no te atontes y abre bien los ojos. Suelta de una vez por todas esas situaciones que ya te dejaron marcado y no sirven pa’ nada, porque si sigues cargando con muertos del pasado, no vas a poder caminar ligero.

No te agüites si uno de tus proyectos no sale como lo soñaste, porque cuando algo no se da, es porque lo que viene está mejor y tendrás que aprovecharlo al máximo. Se acercan cambios perros en tu vida, ciclos que te abrirán la puerta para lograr grandes metas. Confía más en ti y no dejes que las malas vibras te frenen. Si tienes pareja, habrá tensiones porque alguien anda metiendo cizaña con malas energías; aguas con prohibiciones y escenas de celos, porque tu pareja podría cansarse y mandarte a volar. Recuerda, nadie es propiedad de nadie, y menos cuando lo único que necesitan es aire para que la relación florezca.

CAPRICORNIO

En casa se avecina un problema familiar, pero tranquilos que poco a poco se resolverá. Si andas soltero y sigues con los brazos cruzados esperando que el amor llegue solito, pues te cuento que así no funciona; también tienes que poner de tu parte, dedicar tiempo y ganas, porque si no, te vas a quedar esperando. Acuérdate que la vida es corta y se hizo para disfrutarla: suelta amarras y que te valga mauser lo que diga la gente, que al final a nadie le tienes que rendir cuentas más que a ti mismo.

No confundas tus sentimientos, porque si tu pareja ya no te mueve ni una pestaña, mejor di adiós antes de lastimar o que te lastimen. Vienen movimientos en la economía, muchos positivos, pero aguas en qué inviertes, no vaya a ser que le tires el dinero al basurero. Cuidado en la carretera, evita accidentes automovilísticos. No dejes que los comentarios de gente jodona te roben la paz; aprende a ponerles un alto a esas personas que nomás buscan fregarte con chismes sin fundamento. Ábrete a nuevas personas y nuevas experiencias, porque justo ahí es donde vendrán los cambios que moverán tu vida y sacarán del congelador situaciones que ya se habían quedado estancadas.

SAGITARIO

Si tienes pareja, es momento de dar el siguiente paso: salir de la monotonía, comprometerse más y darle formalidad a lo que ya tienen. No seas tan ingenuo de andar contando todo a tus amistades, porque varias andan de lengua suelta y podrían meterte en camisa de once varas. No dudes del amor de tu pareja: si no te quisiera, ya te habría mandado al carajo hace rato, así que confía más y demuestra cariño.

Ya estuvo bueno de cargar con gente interesada que solo aparece cuando necesita algo; mándalos a freír espárragos porque cuando eres tú el que requiere apoyo, ni sus luces. Ten cuidado con confundir sexo con amor, porque eres bien dado a enamorarte nomás porque alguien te dice un “hola bonito”. Ponte más duro de corazón, así evitarás que te sigan fregando. Amor del pasado querrá regresar y provocarte inestabilidad, pero ni te rebajes: ya lo escupiste una vez, no lo vuelvas a tragar. En temas familiares, alguien podría enfermarse, pero no será de gravedad. Aprende a decir que no a quienes solo te cargan malas energías, porque no es justo que cargues con costales que no son tuyos.

ARIES

Acuérdate que eres un ser de mucha luz, pero también bien noble y por eso luego te agarran de su puerquito. Cuídate mucho de las personas con las que te rodeas, porque no falta el hijo de la tiznada que se la pasa quejándose y tirando mala vibra, y tú que eres bien esponjita terminas absorbiendo todo. Podrías andar con el sueño ligero por una bronca familiar que te tiene medio inquieto, pero no te me apachurres, todo se acomoda.

Es momento de ser más bitch, de sacar esa garra que te hace falta y dejar de dejarte ver la cara. Recuerda que la medida de tu éxito será el esfuerzo que le pongas; no aflojes porque estás más cerca de tu meta de lo que crees. Si ya tienes pareja, no andes de calzón flojo ni confiado, dedícale detalles y atenciones, porque esas cositas son las que fortalecen la relación. Amor a distancia anda flojeando porque una de las partes ya no pone interés. Aprende que no puedes cambiar a nadie, solo aceptarlos como son o retirarte.

Vas a extrañar a familiares que están lejos y, como si no bastara, una amistad te llegará con un chisme que te va a revolver las ideas. Estos días traerán cansancio y confusión, pero también claridad, porque recibirás noticias de una persona que fue muy importante en tu vida; esa despedida que se acerca, aunque duela, te abrirá la puerta a sanar heridas que no te dejaban avanzar.

TAURO

Ten cuidado con tu manera de comportarte en público, porque podrías dejar una impresión que ni al caso. Si no has concretado algo en tu vida es porque no te has puesto en serio, ni has puesto todas las cartas sobre la mesa. No te quedes esperando sentado como si fueras maceta: el amor llega, sí, pero también hay que mover las manitas para encontrarlo.

Aguas con los vecinos que no te quieren mucho, porque podrían buscar fregarte de alguna manera. Si tienes dudas del ser amado, mejor toma distancia y deja que el destino decida, porque si esa persona de verdad te quiere, va a luchar por ti, y si no, pues mejor que se vaya. No repitas los mismos errores en el amor, porque ya sabes cómo te fue la última vez, y no es justo volver a tragarte lo que tanto trabajo te costó vomitar.

Si ya tienes pareja, mide tus palabras con los familiares de tu amorcito, porque podrías meter la pata y salir bien bufado. Tú eres una persona fuerte y fregona, de esas que cumplen lo que se proponen. Como enemigo eres de temerse, porque aunque te quedes calladito, cuando menos se lo esperan, ¡zas!, tiras el golpe y dejas huella.

GÉMINIS

Ya basta de buscar a quien no te busca, de amar a quien ya te olvidó y de llorarle al que ya ni se acuerda de tu nombre. Cuídate de fracturas, torceduras o pequeños accidentes, porque andas distraído. Controla tu consumo de lácteos y grasas, porque podrías tener problemas de inflamación o digestivos.

En el amor no te permitas volver a fracasar por las mismas razones de siempre, no caigas en los mismos trucos baratos. Deja de andar metiendo las narices en la vida de los demás y céntrate en la tuya, porque por estar viendo cómo viven otros, te pierdes de disfrutar lo que la vida te ofrece. Pon en la mesa tus proyectos y empieza a moverlos, porque eres muy bueno para soñar, pero a la hora de la hora te me frenas.

Una amistad llegará a ti buscando consejo, pero no te confíes, porque podrías salir mordido de la mano que ayudas. Eres de los que buscan el amor y la felicidad como si fueran piñata, pero nunca disfrutas el camino ni los momentos simples. Aprende a vivir un día a la vez, a no quedarte con ganas de nada. Recuerda: más vale arrepentirse de lo hecho que quedarse con el antojo guardado.

CÁNCER

Aguas con las traiciones de amistades, porque en estos días estarán a la orden del día. Uno de tus amigos más cercanos anda con la lengua suelta hablando de ti y de tu familia, así que abre bien el ojo. Tienes en mente un proyecto que comenzará a tomar forma y eso te dará mucho ánimo. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no te corresponden, no seas burro de carga de problemas ajenos.

Este septiembre y octubre son meses para enfocarte en ti y en tu físico; un familiar podría visitarte y cambiarte la rutina. Se vienen cambios fuertes porque descubrirás que alguien muy querido te ha jugado el dedo en el hocico con mentiras y engaños, y aunque duela, esa revelación te abrirá los ojos. Una noticia inesperada podría desestabilizarte, pero al paso de los días vas a encontrar claridad.

Las tonterías que cometas en estos días te pueden salir caras en el futuro, así que ponte las pilas. Ya no te atormentes por lo que no pudo ser, busca nuevas oportunidades, especialmente en el amor. Deja de perder tiempo en gente que no hace nada por estar a tu lado. Cuida tus espaldas, porque podrías recibir la puñalada de alguien en quien confiabas. Si tienes pareja, se visualizan engaños y mentiras que podrían tensar todo; no exijas más de lo que estás dispuesto a dar.

LEO

Un negocio en puerta se asoma con todo el éxito del mundo, así que no dudes en aventarte porque el sol —tu regente— anda brillando a tu favor. Eso sí, podrías entrar en momentos de bajón al recordar amores que no fueron, pero ten presente que si no están contigo, es porque el destino ya tenía otra ruta marcada. Viene un viaje muy perro, uno de esos donde te la pasarás como niño en feria.

Este mes debes enfocarte en tu paz interior y en tu energía positiva, porque hay mucha gente que te envidia y no quiere verte avanzar. No confíes tanto y cuida a quién le cuentas tus planes, porque hay ojos y oídos bien chismosos esperando verte tropezar. Si tu persona especial no está a tu lado, no te deprimas, que a toda vela le llega su hora y la vida se encargará de poner las piezas en su lugar.

Se ve un viaje en tu destino y la posibilidad de que termines encamándote con alguien de redes sociales con quien has estado coqueteando, así que tú sabrás si abres o cierras esa puerta. Podrían llegarte preocupaciones por la salud de seres queridos, pero recuerda que las pruebas no son para fregarte, sino para que aprendas y madures. Tu manera de ver la vida será la clave para lograr tus metas: ya no te reproches los errores pasados, ríete de ellos, porque vendrán más caídas y lo importante será levantarte con más fuerza.

VIRGO

Si tienes pareja, los celos serán tu talón de Aquiles y la razón de tus pleitos. No seas tan aprensivo ni quieras controlar todo, mejor invierte esa energía en dar lo mejor de ti. Acuérdate: quien te quiere, te quiere sin tantos reproches. Te viene un evento social donde te vas a divertir como chamaco con juguete nuevo y hasta podrías enterarte del rompimiento de una relación cercana.

Si tu relación anda medio apagada, cambia la rutina antes de que la monotonía los mate de aburrimiento. Amor del pasado podría reaparecer, pero ya sabes: regresar con ex es como vomitar y volverte a tragar lo mismo, tú decides si quieres repetir el mal sabor. Este mes es para que te concentres en esos sueños que dejaste arrumbados y mandes a la fregada a la gente que solo te da estrés. Cambia de círculo de amistades y conserva solo a quienes realmente valen la pena.

Cuídate de caídas y golpes, porque andas propenso a accidentes. En lo laboral y económico se ven cambios favorables, así que administra bien ese dinerito extra y hasta piensa en un negocio. Recuerda que la confianza se gana una vez, y si esa amistad ya te fregó en el pasado, no tienes por qué volver a abrirle la puerta.

LIBRA

No te me andes gastando el dinerito en puras fregaderas que ni necesitas; eres de los que cuando tienen un peso extra, ya se lo volaron en tonterías. Si tus amistades te invitan a salir en estos días, di que sí, porque hay muchas probabilidades de conocer a alguien que te deje con el ojo cuadrado. El tiempo es corto y no está para desperdiciarlo en gente que no lo valora.

Vas a tener momentos de tristeza y reflexión, pero no te asustes: eso es madurez, vas a empezar a ver la verdadera cara de gente que antes admirabas. Tus enemigos que se cuiden, porque entras en una etapa de logros y metas cumplidas. Sí, vas a sentirte medio bajoneado por temas familiares o sentimentales que no salieron como querías, pero ahí estará una amistad que necesitará tu apoyo y a la vez te hará sentir útil.

No pierdas tu tiempo con gente que no te da nada, mejor invierte tu energía en alguien que esté dispuesto a dar tiempo y amor de verdad. Se avecina una cirugía en alguien cercano. Ojo con las harinas, panes y refrescos, porque podrías andar subiendo de peso sin darte cuenta. Aprende a equilibrar lo que gastas, lo que comes y lo que entregas a los demás, porque de eso dependerá que te sientas bien contigo mismo.

ESCORPIO

Cuida mucho tu autoestima, porque últimamente traes la moral como calcetín volteado. Podrías andar con problemas de ansiedad e insomnio, y si no le bajas dos rayitas, vas a necesitar ayuda médica para dormir tranquilo. Traiciones de amores del pasado acechan, así que ni se te ocurra dar segundas oportunidades, porque solo volverías a lamentarlo.

Sigues cargando broncas viejas y no te has puesto perra que bonita para soltarlas. Ya deja de vivir del ayer y enfréntate al presente. Aguas con cambios repentinos en negocios o tratos, porque podrías perder dinero si no revisas bien cada detalle. Si tienes pareja, aprende a confiar más, porque de lo contrario esa desconfianza solo hará que se vaya apagando el interés.

En el amor no andes con tanto escudo, porque las oportunidades tienen fecha de caducidad. Si alguien se acerca y te busca con buena intención, atrévete; si no funciona, llegará alguien más, pero si sigues cerrándote, acabarás marchitándote por dentro. Recuerda que quien no arriesga, no gana, y tú traes todo para ganar en lo sentimental y en lo económico, pero necesitas soltar el miedo y abrir los ojos al futuro.