ICE busca a dos inmigrantes que escaparon de custodia: ahorcaron a un agente de Patrulla Fronteriza

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó una búsqueda urgente en Texas tras la fuga de dos inmigrantes indocumentados que lograron escapar de la custodia federal, luego de atacar a una agente de la Patrulla Fronteriza durante su traslado.

Según informó ICE en un comunicado, el escape se produjo el 22 de septiembre en Conroe, Texas, cuando Juan Carmen Pardón Méndez (29 años) y Juan Carlos Padrón Barrón (23 años) estaban siendo trasladados al Centro de Procesamiento de Montgomery.

Durante el trayecto, uno de ellos logró liberarse de sus ataduras y ahorcó a la agente encargada del transporte, lo que permitió que ambos huyeran.

Gabriel Martínez, director en funciones de la Oficina de Operaciones de Control y Expulsión de ICE, condenó el hecho: “Es repugnante que otro agente del orden haya resultado herido innecesariamente como consecuencia directa de la continua demonización de las actividades legítimas de las fuerzas del orden por parte de los líderes políticos y ciertos miembros de los medios de comunicación”.

ICE solicita ayuda de la comunidad para capturar a los inmigrantes fugados

La agencia federal detalló que los dos hombres habían sido detenidos en una operación conjunta contra inmigrantes con historial violento en Spring, Texas.

Juan Carlos Padrón Barrón : había ingresado al país sin documentos, en varias ocasiones, y fue expulsado al menos dos veces, el 13 de diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023.

: había ingresado al país sin documentos, en varias ocasiones, y fue expulsado al menos dos veces, el 13 de diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023. Juan Carmen Pardón Méndez: según ICE, es la primera vez que autoridades migratorias tienen contacto con él.

Juan Carmen Pardón Méndez (29 años) y Juan Carlos Padrón Barrón (23) se escaparon el 22 de septiembre. Credit: ICE | Cortesía

Las autoridades subrayaron que este tipo de operaciones forman parte de un enfoque de seguridad y solicitaron la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los fugados.

Quienes tengan información pueden comunicarse con la línea de información de ICE al 866-347-2423 o al 001-1802-872-6199 desde fuera de Estados Unidos.

