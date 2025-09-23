La IA ahora puede predecir cuáles son las enfermedades que sufrirás en la próxima década

El avance de la inteligencia artificial (IA) en la medicina ha dado un salto fascinante con la llegada de un nuevo modelo capaz de anticipar diagnósticos médicos con años de anticipación.

Esta IA, llamada Delphi-2M, utiliza tecnología similar a la del famoso ChatGPT para analizar historiales clínicos y predecir si una persona podría sufrir más de mil enfermedades en la próxima década o incluso en un período que abarca hasta 20 años. Esta innovación promete revolucionar la forma en que entendemos y gestionamos la salud personal y pública.

¿Qué es Delphi-2M y cómo funciona esta IA médica?

Delphi-2M es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por un equipo internacional de científicos provenientes del Reino Unido, Alemania, Dinamarca, y Suiza. Se basa en redes neuronales del tipo “transformer”, la misma arquitectura que utiliza ChatGPT para procesar lenguaje natural. Pero en lugar de entender textos, Delphi-2M interpreta secuencias de diagnósticos médicos como si fueran “gramática de un texto”.

Con miles de historiales clínicos de 400,000 personas del Reino Unido y casi dos millones de registros daneses, esta IA aprende a identificar patrones temporales complejos. Por ejemplo, reconoce cómo una enfermedad o factor de riesgo puede llevar a otro, en un cierto orden y tiempo. Así, puede calcular la probabilidad de que un paciente desarrolle ciertas enfermedades, desde tipos específicos de cáncer hasta infartos o septicemia, con años de anticipación.

El sistema no predice certezas absolutas, sino probabilidades. Funciona algo así como un pronóstico del tiempo: puede decir que hay un 70% de posibilidades de que sufras una dolencia en un período determinado, pero sin asegurar el resultado fijo. Su precisión varía según la enfermedad y el marco temporal, siendo más fiable para enfermedades con patrones claros y evolución predecible.

Enfermedades que Delphi-2M puede anticipar con precisión

Esta inteligencia artificial es especialmente eficaz en predecir patologías crónicas o graves que siguen ciertas secuencias predecibles. Entre las enfermedades mejor pronosticadas están:

Cánceres específicos: El modelo identifica el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer con hasta dos décadas de anticipación, apoyándose en antecedentes clínicos y factores de estilo de vida.



El modelo identifica el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer con hasta dos décadas de anticipación, apoyándose en antecedentes clínicos y factores de estilo de vida. Infartos de miocardio: La IA puede calcular la probabilidad de sufrir un infarto dentro de 10 años con una precisión aproximada del 70%. Este tipo de enfermedad tiene patrones concretos que la IA puede detectar en el historial médico.



La IA puede calcular la probabilidad de sufrir un infarto dentro de 10 años con una precisión aproximada del 70%. Este tipo de enfermedad tiene patrones concretos que la IA puede detectar en el historial médico. Otras afecciones graves: Incluye enfermedades como septicemia y diabetes, que tienen progresiones más estables y documentadas, lo que facilita su predicción a largo plazo.



No obstante, la IA es menos efectiva en enfermedades con factores impredecibles, como trastornos mentales o complicaciones obstétricas que dependen mucho de eventos externos difíciles de anticipar. Además, el modelo refleja ciertos sesgos propios de los datos en los que se entrenó, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela y siempre en conjunto con la opinión médica humana.

Impacto y futuro de la IA en la salud preventiva

El desarrollo de Delphi-2M marca un cambio radical en la medicina preventiva y personalizada. Al poder pronosticar el riesgo de enfermedades con años de anticipación, tanto pacientes como médicos podrán tomar decisiones más informadas sobre estilos de vida, monitoreo y tratamientos preventivos. Esto podría reducir el coste sanitario y mejorar la calidad de vida al actuar antes de que las enfermedades se manifiesten clínicamente.

Además, estas predicciones a largo plazo permiten diseñar políticas de salud pública más efectivas, enfocadas en intervenciones tempranas para grupos con riesgo elevado. Pero también surgen preguntas éticas importantes: ¿cómo se protegerán estos datos tan sensibles? ¿Quién tendrá acceso a estos pronósticos? ¿Podrían ser usados por aseguradoras o bancos para discriminar a las personas?

Los investigadores insisten en que Delphi-2M es solo un primer paso. En el futuro, quiere incorporar más tipos de datos —como biomarcadores, imágenes médicas y genética— para mejorar la precisión y el alcance de sus predicciones. En definitiva, esta IA generativa abre la puerta a una medicina de precisión verdaderamente multimodal y anticipativa, que puede cambiar para siempre nuestro enfoque sobre la salud.

La IA Delphi-2M representa un avance tecnológico prometedor que usa el poder del aprendizaje profundo y los enormes conjuntos de datos médicos para predecir más de 1,000 enfermedades con años de anticipación. Aunque todavía no reemplaza el juicio médico, ofrece una mirada sin precedentes hacia el futuro de nuestra salud, ayudando a anticipar riesgos y preparar intervenciones muy por delante de los síntomas. Sin duda, un cambio de juego para la medicina del siglo XXI.

Sigue leyendo:

• La isla del Caribe a la que una casualidad le está haciendo ganar millones gracias a la IA

• Cómo YouTube usa IA para editar tus videos sin pedirte permiso

• Conoce Gemini Live, el asistente de Inteligencia Artificial de Google