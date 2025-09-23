Naasón Joaquín García, líder la Luz del Mundo se declara no culpable de abuso sexual y crimen organizado

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo (LLDM) con sede en México, se declaró este martes no culpable de seis cargos federales en su contra, incluyendo crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

El autodenominado “apóstol de Jesucristo” se presentó ante un tribunal federal en Manhattan, donde enfrenta acusaciones por presuntamente haber creado una estructura paralela a la LLDM para perpetrar abusos sexuales sistemáticos contra menores, originalmente con el objetivo de beneficiar a Samuel Joaquín, su padre y exlíder de la iglesia fallecido en 2014.

En un comunicado, la iglesia de la Luz del Mundo calificó los cargos de “infundados, mentirosos y calumniosos” y expresó su rechazo a la detención de familiares del líder, incluyendo su madre Eva García de Joaquín y su primo Joram Núñez, arrestados el 10 de septiembre en Los Ángeles y Chicago. La iglesia aseguró que la fiscalía estadounidense busca presionarlo afectando a sus familiares.

Nassón Joaquín purga condena por otros delitos

Joaquín García fue trasladado a Nueva York desde California, donde cumple una condena de más de 16 años tras declararse culpable en 2022 de tres cargos estatales relacionados con abuso de menores.

La acusación federal también incluye a Rosa Sosa, señalada como presunta cómplice de Samuel Joaquín en la preparación de las víctimas, práctica que habría continuado con Naasón. Azalia Rangel García y Silem García Peña completan la lista de acusados, todos actualmente en busca y captura.

El Departamento de Justicia informó que se cree que se encuentran en México y que solicitará su arresto y extradición para enfrentar los cargos.

El juicio federal contra Naasón Joaquín García es un caso emblemático de investigación sobre abuso sexual y crimen organizado dentro de organizaciones religiosas en Estados Unidos.



