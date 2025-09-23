Roban en casa del DT de Portugal y se llevan más de $118,000 dólares en joyas y relojes

La casa del seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, fue asaltada el sábado pasado por unos ladrones que se llevaron 100.000 euros, equivalentes a $118,115 dólares en joyas y relojes, informaron este martes diversos medios de comunicación del país.

La CNN Portugal indicó que los asaltantes habrían entrado en la vivienda, situada en la zona de Cascais, en las afueras de Lisboa, por la cocina. Por su parte, SIC Notícias señaló que los ladrones rompieron una ventana para acceder al interior de la casa.

Martínez, de 52 años, es seleccionador de Portugal desde enero de 2023, desde entonces conquistó una UEFA Nations League y llegó a los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

Actualmente se encuentra preparando al equipo que capitanea Cristiano Ronaldo para los próximos partidos del combinado nacional para la clasificación del Mundial 2026, que serán contra Irlanda y Hungría el 11 y 14 de octubre, respectivamente.

Portugal lidera el grupo F de la fase de grupos de las eliminatorias rumbo al mundial, con 6 unidades, producto de sus victorias contra Hungría y Armenia, por 3-2 y 0-5, respectivamente.

Si logran mantenerse en los dos primeros lugares del sector al culminar esta fase, los lusos avanzarán a la ronda de playoffs, donde se harán cuatro nuevos grupos y los líderes avanzarán a las semifinales que se disputarán a un juego único.

*Con información de EFE.

