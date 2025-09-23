La temporada de Libra 2025, que se extiende del 22 de septiembre al 23 de octubre, coincide con el equinoccio de otoño y abre un ciclo cargado de energía romántica y equilibrante.

Regida por Venus, planeta del amor, la belleza y la armonía, esta etapa es ideal para cuidar vínculos sentimentales, resolver conflictos con diplomacia y dejar florecer nuevas oportunidades en pareja.

Si bien todos los signos sienten la influencia venusina, hay algunos que estarán especialmente favorecidos en el amor.

Sus relaciones se verán fortalecidas y los solteros tendrán más posibilidades de conocer a alguien especial.

Estos son los signos más favorecidos en el amor durante la temporada de Libra 2025, de acuerdo con predicciones de los astros.

1. Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

No es sorpresa que Libra sea uno de los grandes beneficiados en su propia temporada. El Sol ilumina tu primera casa del yo, potenciando tu magnetismo y capacidad de atraer admiración.

Los Libra solteros estarán rodeados de oportunidades románticas, mientras que quienes ya tienen pareja sentirán un aire fresco en la relación.

Todo gira en torno a tu autenticidad: mostrarte tal cual eres atraerá exactamente lo que necesitas.

2. Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Para Géminis, el Sol activa la quinta casa, asociada con la creatividad, el romance y el placer.

Este periodo promete encuentros espontáneos, citas llenas de chispa y oportunidades para expresar afecto de manera más juguetona.

Los geminianos solteros pueden esperar coincidencias afortunadas y nuevas conexiones, mientras que las parejas experimentarán momentos de diversión y complicidad.

3. Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario será otro signo altamente favorecido, gracias a la influencia del Sol en su undécima casa de amistades y redes sociales.

Este tránsito abre la puerta a nuevas conexiones que pueden transformarse en romances profundos.

Si tienes pareja, podrías fortalecer tu relación participando en proyectos compartidos o integrando a tu pareja en tu círculo social.

Para los solteros, la temporada de Libra 2025 es ideal para abrir el corazón en entornos sociales o comunitarios.

Preguntas frecuentes

¿Por qué estos signos en particular están beneficiados?

Porque el tránsito solar activa áreas de su carta relacionadas con romance, autenticidad y vínculos sociales, lo que potencia su vida amorosa.

¿Qué pasa si no soy de estos signos?

Todos los signos pueden aprovechar la energía venusina de Libra, aunque estos tres sentirán los efectos de forma más intensa.

¿La temporada de Libra 2025 es buena para empezar una relación?

Sí, especialmente para quienes pertenecen a Libra, Géminis o Sagitario, ya que la energía de Venus y el Sol abre caminos hacia nuevas conexiones.

¿Cómo potenciar la energía amorosa en esta temporada?

Siendo auténtico, cuidando la comunicación, practicando la empatía y manteniendo el equilibrio en los vínculos.

