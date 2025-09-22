Horóscopo de la temporada de Libra 2025 para cada signo del zodiaco

El inicio del otoño trae consigo la temporada de Libra, que en 2025 se extiende del 22 de septiembre al 23 de octubre.

Este ciclo zodiacal está regido por Venus, planeta del amor, la belleza, la armonía y los valores, lo que lo convierte en un periodo ideal para fortalecer relaciones, negociar acuerdos, buscar equilibrio y cultivar el bienestar emocional.

Durante estas semanas, todos los signos sentirán la necesidad de cuidar vínculos personales y profesionales, priorizar la cooperación y reflexionar sobre cómo equilibrar dar y recibir.

El símbolo de Libra, la balanza, recuerda la importancia de mirar las dos caras de cada situación antes de tomar decisiones.

Horóscopo de la temporada de Libra 2025 signo por signo

Descubre cómo esta energía de Libra afecta a tu signo del zodiaco, según predicciones de la astróloga de Pop Sugar, Maressa Brown.

Aries

La temporada de Libra ilumina tu séptima casa, la de las relaciones. Reflexionarás sobre tus vínculos más estrechos y la reciprocidad en ellos. Si das más de lo que recibes, podrías replantear tu posición.

Tauro

Con el Sol en tu sexta casa, tu enfoque estará en la salud, el orden y las rutinas. Momento perfecto para mejorar tu plan de ejercicio, simplificar compromisos y avanzar en proyectos con ayuda de socios confiables.

Géminis

Tu quinta casa se activa, trayendo romance, creatividad y espontaneidad. Serás más sociable, con ganas de jugar y crear. También es buen momento para avanzar en pendientes que requieren inspiración.

Cáncer

El Sol transita tu cuarta casa, favoreciendo el contacto familiar y la vida hogareña. El descanso y la conexión con seres queridos te darán la paz que necesitas para retomar energía.

Leo

La tercera casa se activa con reuniones, viajes cortos y proyectos sociales. Cuidado con la sobrecarga de actividades: necesitas equilibrar la diversión con el descanso.

Virgo

El Sol en tu segunda casa te impulsa a consolidar proyectos que reflejen tus valores. Estás en un ciclo productivo: organiza tu tiempo y aprovecha oportunidades financieras o académicas.

Libra

¡Bienvenido a tu temporada solar! El Sol en tu primera casa te coloca en el centro. Es momento de renovar tu imagen, fijar metas y expresarlas en voz alta. La manifestación empieza con la claridad.

Escorpio

El Sol transita tu casa 12, invitándote a descansar, meditar y enfocarte en tu bienestar mental. Es un periodo para trabajar proyectos creativos en silencio y prepararte para tu temporada.

Sagitario

Con el Sol en tu casa 11, las conexiones sociales se fortalecen. Colaborar con grupos y redes te dará claridad para avanzar en tus metas. Escucha a tu intuición y comparte tu visión con otros.

Capricornio

El Sol activa tu décima casa, posicionándote para crecer laboralmente. Pide un ascenso, asume liderazgo o conecta con colegas influyentes. Tu reputación se verá fortalecida.

Acuario

Tu novena casa se ilumina, dándote ganas de viajar, aprender y experimentar. Podrías iniciar estudios, trabajar con un mentor o planear un viaje significativo.

Piscis

El Sol en tu octava casa te anima a profundizar en relaciones emocionales y financieras. Hablar de necesidades, compartir recursos y sanar heridas será clave.

Peguntas frecuentes

¿Cuándo empieza y termina la temporada de Libra 2025?

Inicia el 22 de septiembre y finaliza el 23 de octubre de 2025.

¿Qué significa la temporada de Libra en astrología?

Es un periodo regido por Venus que fomenta la armonía, el equilibrio, la belleza y el fortalecimiento de las relaciones.

¿Qué signos serán más beneficiados en esta temporada?

Libra, Aries, Géminis y Acuario sentirán un impulso positivo en vínculos, creatividad y proyectos.

¿Qué deben cuidar los signos en este ciclo?

El exceso de complacencia o evitar conflictos importantes. La clave será aprender a equilibrar las necesidades propias con las de los demás.

¿Cómo aprovechar la temporada de Libra?

Trabaja en tu diplomacia, fortalece lazos, embellece tu entorno y aprovecha la energía venusina para avanzar en metas personales y sociales.

