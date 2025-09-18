El equinoccio de otoño 2025 abre un poderoso portal para 2 signos

El 22 de septiembre de 2025 marca el equinoccio de otoño, el momento en que el día y la noche duran exactamente lo mismo.

Desde la perspectiva astrológica, se trata de un poderoso reinicio energético, ya que coincide con la entrada del Sol en Libra, signo que representa el balance, la armonía y la búsqueda de paz interior.

En este año, el equinoccio no llega solo. También cierra el llamado Corredor del Eclipse, un lapso de dos semanas cargado de intensidad, en el que el universo empuja a la reflexión, el ajuste de prioridades y la transformación personal.

Es por eso que este 2025 se percibe como una puerta kármica hacia nuevas etapas, explicó a Hola.com la astróloga Tetiana Tsvil.

Destacó que este equinoccio abre un portal especialmente fuerte para 2 signos zodiacales: Libra y Aries.

Ambos se encuentran en un punto de inflexión que puede sentirse como un despertar profundo y, en muchos casos, inevitable.

Libra

Un nuevo protagonismo

Con el Sol entrando en Libra, este signo de aire se convierte en protagonista del equinoccio.

Sin embargo, la energía no se centra en brillar para otros, sino en mirar hacia adentro y cuestionar su papel en la vida.

Los Libra suelen buscar la aprobación externa, equilibrando todo a su alrededor y priorizando la armonía con los demás. Pero este equinoccio los reta a un cambio radical: ponerse en primer lugar.

El reto de la autenticidad

“Se le pide a Libra que se aleje temporalmente del espejo y mire hacia adentro”, explicó Tsvil.

Este tránsito invita a abandonar la necesidad de complacer a todos y a reconocer los deseos propios.

Durante estas semanas, Libra puede experimentar cambios significativos en su identidad personal, metas y hasta en su apariencia.

Es una oportunidad única para iniciar proyectos propios, reinventarse o redefinir su rol en las relaciones.

Aries

El llamado al compromiso

Aries, signo de fuego y opuesto complementario de Libra en la rueda zodiacal, también será profundamente tocado por el equinoccio de otoño 2025.

Si Libra se enfoca en su independencia, Aries recibe la lección inversa: aprender a compartir y comprometerse.

De la independencia a la colaboración

Conocido por su fuerza, valentía e individualismo, Aries se enfrenta a un momento donde las relaciones —románticas, familiares o laborales— toman protagonismo.

Este equinoccio los impulsa a abrir espacio a los demás, a reconocer el poder de la colaboración y del trabajo en equipo.

“Se trata de comprender el poder del nosotros en lugar del yo”, afirmó Tsvil. Esto puede traducirse en el inicio de una relación significativa, en renegociaciones dentro de la pareja o en proyectos compartidos que cambien su visión de futuro.

¿Por qué Libra y Aries son los más impactados?

El equinoccio de otoño ocurre cuando el Sol entra en Libra, activando de inmediato los ejes Libra–Aries en la carta zodiacal.

Esto significa que ambos signos experimentan una energía complementaria y opuesta que los obliga a encontrar un nuevo equilibrio vital.

Mientras Libra debe fortalecer su yo interior, Aries debe abrirse al nosotros. Este juego de espejos cósmicos hace que ambos transiten un camino de aprendizaje mutuo.

Consejos para ambos signos

Libra: dedica tiempo a actividades de autodescubrimiento como escribir un diario, practicar afirmaciones de independencia y tomar decisiones sin buscar validación externa.

Aries: trabaja en la empatía, escucha activa y paciencia. Aprender a ceder será clave para fortalecer vínculos.

Ambos signos: el equinoccio es un recordatorio de que el equilibrio surge cuando se integra el yo con el otro.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo es el equinoccio de otoño 2025?

Será el 22 de septiembre de 2025, cuando el Sol entre en Libra.

¿Qué significa espiritualmente el equinoccio de otoño?

Representa un momento de equilibrio, reinicio y transformación, ideal para soltar lo viejo y abrirse a nuevas etapas.

¿Qué signos serán más afectados por el equinoccio de 2025?

Principalmente Libra y Aries, por estar en el eje activado por la entrada del Sol en Libra.

¿Cómo pueden prepararse Libra y Aries para este portal energético?

Libra debe enfocarse en su autenticidad y proyectos personales, mientras Aries debe trabajar en compromiso, colaboración y vínculos emocionales.

¿Por qué este equinoccio es tan especial?

Porque coincide con el cierre del Corredor del Eclipse, lo que lo convierte en un momento kármico de realineación y nuevos comienzos.

