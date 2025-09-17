Venus en Virgo 2025: cómo afecta este tránsito al Zodiaco
Del 19 de septiembre al 13 de octubre de 2025 Venus estará moviéndose por el signo más práctico: Virgo. Aquí te decimos cómo afecta al corazón de tu signo
Del 19 de septiembre al 13 de octubre de 2025, Venus en Virgo nos invita a mirar el amor y las relaciones desde un ángulo más realista.
A diferencia de su paso por Leo, donde la pasión y el dramatismo dominan, ahora la energía se vuelve práctica, clara y enfocada en lo tangible.
Este tránsito no siempre resulta cómodo, ya que Venus se encuentra incómodo en Virgo, lo que significa que sus cualidades de romance, belleza y encanto deben adaptarse a un entorno más racional y analítico.
Sin embargo, este período puede ser una excelente oportunidad para fortalecer vínculos, sanar heridas y tomar decisiones emocionales con los pies en la tierra, explican astrólogos del sitio Astrology Answers.
¿Cómo afecta Venus en Virgo a cada signo del zodiaco?
Aries
La energía terrenal de Virgo ayuda a Aries a equilibrar sus impulsos.
Durante este tránsito, los conflictos en pareja pueden resolverse con calma y se abrirá la puerta a conversaciones constructivas que fortalezcan los lazos afectivos.
Tauro
Tauro, regido por Venus, se beneficia directamente de este tránsito. Es un momento ideal para sanar viejas heridas y recuperar la armonía en las relaciones.
Tu carisma está potenciado, y si lo usas con buena intención, puedes atraer paz y estabilidad.
Géminis
Para Géminis, Venus en Virgo favorece las conexiones prácticas. Es un buen momento para socializar y establecer vínculos significativos.
Si estás soltero, esta etapa te impulsa a conocer personas con quienes compartir intereses reales y duraderos.
Cáncer
La energía de Virgo ayuda a Cáncer a organizar sus emociones y comunicarlas de manera más clara.
Es un tránsito ideal para resolver malentendidos, fortalecer la confianza y encontrar soluciones prácticas en las relaciones.
Leo
Leo deja atrás la intensidad de Venus en su signo y se enfoca en materializar lo aprendido.
Es un tiempo clave para llegar a acuerdos en pareja y poner en orden las prioridades sentimentales.
Virgo
Con Venus en tu signo, Virgo, brillas con más fuerza. Este tránsito potencia tu influencia, favorece la atracción y te ofrece la oportunidad de sanar heridas emocionales.
Es una etapa de renovación personal y de apertura a nuevas oportunidades amorosas.
Libra
Venus, tu regente, te impulsa a buscar armonía en lo cotidiano.
Con esta energía puedes iniciar proyectos creativos con bases sólidas, cuidar tu salud y reforzar relaciones desde la estabilidad y la paciencia.
Escorpio
Para Escorpio, este tránsito aporta claridad para avanzar en relaciones y proyectos.
Es un buen momento para tomar decisiones que favorezcan el crecimiento conjunto y dar pasos hacia vínculos más maduros.
Sagitario
Sagitario encuentra en Venus en Virgo un llamado a la calma. Si hubo dificultades en el amor, ahora es tiempo de resolverlos con una mirada práctica.
Los compromisos y acuerdos se vuelven más fáciles de concretar.
Capricornio
Este tránsito favorece a Capricornio en el ámbito de los proyectos compartidos.
La energía práctica de Virgo impulsa a planear el futuro sentimental con bases firmes dejando atrás las tensiones recientes.
Acuario
Acuario siente la necesidad de dar pasos concretos en el amor. Venus en Virgo te invita a mirar a largo plazo y definir cómo quieres construir tus relaciones dejando atrás la improvisación.
Piscis
Piscis, signo opuesto a Virgo, recibe este tránsito como un recordatorio de que los sueños deben anclarse a la realidad.
Es un momento clave para aclarar dudas en pareja y estabilizar emociones que antes parecían confusas.
Venus en Virgo 2025: dudas comunes
¿Qué significa que Venus esté incómodo en Virgo?
Significa que Venus no puede expresar libremente su energía romántica y pasional, lo que se traduce en un enfoque más práctico y realista en el amor.
¿Qué signos se benefician más de este tránsito?
Tauro, Virgo y Capricornio sentirán más estabilidad y crecimiento emocional.
¿Qué signos enfrentarán más retos?
Piscis, Leo y Aries podrían sentirse limitados en la expresión de sus sentimientos, aunque tendrán oportunidad de aprender paciencia y equilibrio.
¿Cómo aprovechar la energía de Venus en Virgo?
Focaliza tus relaciones en la comunicación clara, la cooperación y los proyectos a largo plazo en lugar de dejarte llevar por la impulsividad.
