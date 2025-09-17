Venus en Virgo 2025: cómo afecta este tránsito al Zodiaco

Del 19 de septiembre al 13 de octubre de 2025, Venus en Virgo nos invita a mirar el amor y las relaciones desde un ángulo más realista.

A diferencia de su paso por Leo, donde la pasión y el dramatismo dominan, ahora la energía se vuelve práctica, clara y enfocada en lo tangible.

Este tránsito no siempre resulta cómodo, ya que Venus se encuentra incómodo en Virgo, lo que significa que sus cualidades de romance, belleza y encanto deben adaptarse a un entorno más racional y analítico.

Sin embargo, este período puede ser una excelente oportunidad para fortalecer vínculos, sanar heridas y tomar decisiones emocionales con los pies en la tierra, explican astrólogos del sitio Astrology Answers.

¿Cómo afecta Venus en Virgo a cada signo del zodiaco?

Aries

La energía terrenal de Virgo ayuda a Aries a equilibrar sus impulsos.

Durante este tránsito, los conflictos en pareja pueden resolverse con calma y se abrirá la puerta a conversaciones constructivas que fortalezcan los lazos afectivos.

Tauro

Tauro, regido por Venus, se beneficia directamente de este tránsito. Es un momento ideal para sanar viejas heridas y recuperar la armonía en las relaciones.

Tu carisma está potenciado, y si lo usas con buena intención, puedes atraer paz y estabilidad.

Géminis

Para Géminis, Venus en Virgo favorece las conexiones prácticas. Es un buen momento para socializar y establecer vínculos significativos.

Si estás soltero, esta etapa te impulsa a conocer personas con quienes compartir intereses reales y duraderos.

Cáncer

La energía de Virgo ayuda a Cáncer a organizar sus emociones y comunicarlas de manera más clara.

Es un tránsito ideal para resolver malentendidos, fortalecer la confianza y encontrar soluciones prácticas en las relaciones.

Leo

Leo deja atrás la intensidad de Venus en su signo y se enfoca en materializar lo aprendido.

Es un tiempo clave para llegar a acuerdos en pareja y poner en orden las prioridades sentimentales.

Virgo

Con Venus en tu signo, Virgo, brillas con más fuerza. Este tránsito potencia tu influencia, favorece la atracción y te ofrece la oportunidad de sanar heridas emocionales.

Es una etapa de renovación personal y de apertura a nuevas oportunidades amorosas.

Libra

Venus, tu regente, te impulsa a buscar armonía en lo cotidiano.

Con esta energía puedes iniciar proyectos creativos con bases sólidas, cuidar tu salud y reforzar relaciones desde la estabilidad y la paciencia.

Escorpio

Para Escorpio, este tránsito aporta claridad para avanzar en relaciones y proyectos.

Es un buen momento para tomar decisiones que favorezcan el crecimiento conjunto y dar pasos hacia vínculos más maduros.

Sagitario

Sagitario encuentra en Venus en Virgo un llamado a la calma. Si hubo dificultades en el amor, ahora es tiempo de resolverlos con una mirada práctica.

Los compromisos y acuerdos se vuelven más fáciles de concretar.

Capricornio

Este tránsito favorece a Capricornio en el ámbito de los proyectos compartidos.

La energía práctica de Virgo impulsa a planear el futuro sentimental con bases firmes dejando atrás las tensiones recientes.

Acuario

Acuario siente la necesidad de dar pasos concretos en el amor. Venus en Virgo te invita a mirar a largo plazo y definir cómo quieres construir tus relaciones dejando atrás la improvisación.

Piscis

Piscis, signo opuesto a Virgo, recibe este tránsito como un recordatorio de que los sueños deben anclarse a la realidad.

Es un momento clave para aclarar dudas en pareja y estabilizar emociones que antes parecían confusas.

Venus en Virgo 2025: dudas comunes

¿Qué significa que Venus esté incómodo en Virgo?

Significa que Venus no puede expresar libremente su energía romántica y pasional, lo que se traduce en un enfoque más práctico y realista en el amor.

¿Qué signos se benefician más de este tránsito?

Tauro, Virgo y Capricornio sentirán más estabilidad y crecimiento emocional.

¿Qué signos enfrentarán más retos?

Piscis, Leo y Aries podrían sentirse limitados en la expresión de sus sentimientos, aunque tendrán oportunidad de aprender paciencia y equilibrio.

¿Cómo aprovechar la energía de Venus en Virgo?

Focaliza tus relaciones en la comunicación clara, la cooperación y los proyectos a largo plazo en lugar de dejarte llevar por la impulsividad.

