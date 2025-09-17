window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Venus en Virgo 2025: cómo afecta este tránsito al Zodiaco

Del 19 de septiembre al 13 de octubre de 2025 Venus estará moviéndose por el signo más práctico: Virgo. Aquí te decimos cómo afecta al corazón de tu signo

Venus en Virgo impacta en cómo siente tu signo, según la astrología.

Venus en Virgo impacta en cómo siente tu signo, según la astrología. Credit: Shutterstock

Avatar for Miguel Angel Castillo

By  Miguel Angel Castillo

Del 19 de septiembre al 13 de octubre de 2025, Venus en Virgo nos invita a mirar el amor y las relaciones desde un ángulo más realista.

A diferencia de su paso por Leo, donde la pasión y el dramatismo dominan, ahora la energía se vuelve práctica, clara y enfocada en lo tangible.

Este tránsito no siempre resulta cómodo, ya que Venus se encuentra incómodo en Virgo, lo que significa que sus cualidades de romance, belleza y encanto deben adaptarse a un entorno más racional y analítico.

Sin embargo, este período puede ser una excelente oportunidad para fortalecer vínculos, sanar heridas y tomar decisiones emocionales con los pies en la tierra, explican astrólogos del sitio Astrology Answers.

¿Cómo afecta Venus en Virgo a cada signo del zodiaco?

Aries

La energía terrenal de Virgo ayuda a Aries a equilibrar sus impulsos.

Durante este tránsito, los conflictos en pareja pueden resolverse con calma y se abrirá la puerta a conversaciones constructivas que fortalezcan los lazos afectivos.

Tauro

Tauro, regido por Venus, se beneficia directamente de este tránsito. Es un momento ideal para sanar viejas heridas y recuperar la armonía en las relaciones.

Tu carisma está potenciado, y si lo usas con buena intención, puedes atraer paz y estabilidad.

Géminis

Para Géminis, Venus en Virgo favorece las conexiones prácticas. Es un buen momento para socializar y establecer vínculos significativos.

Si estás soltero, esta etapa te impulsa a conocer personas con quienes compartir intereses reales y duraderos.

Cáncer

La energía de Virgo ayuda a Cáncer a organizar sus emociones y comunicarlas de manera más clara.

Es un tránsito ideal para resolver malentendidos, fortalecer la confianza y encontrar soluciones prácticas en las relaciones.

Leo

Leo deja atrás la intensidad de Venus en su signo y se enfoca en materializar lo aprendido.

Es un tiempo clave para llegar a acuerdos en pareja y poner en orden las prioridades sentimentales.

Virgo

Con Venus en tu signo, Virgo, brillas con más fuerza. Este tránsito potencia tu influencia, favorece la atracción y te ofrece la oportunidad de sanar heridas emocionales.

Es una etapa de renovación personal y de apertura a nuevas oportunidades amorosas.

Libra

Venus, tu regente, te impulsa a buscar armonía en lo cotidiano.

Con esta energía puedes iniciar proyectos creativos con bases sólidas, cuidar tu salud y reforzar relaciones desde la estabilidad y la paciencia.

Escorpio

Para Escorpio, este tránsito aporta claridad para avanzar en relaciones y proyectos.

Es un buen momento para tomar decisiones que favorezcan el crecimiento conjunto y dar pasos hacia vínculos más maduros.

Sagitario

Sagitario encuentra en Venus en Virgo un llamado a la calma. Si hubo dificultades en el amor, ahora es tiempo de resolverlos con una mirada práctica.

Los compromisos y acuerdos se vuelven más fáciles de concretar.

Capricornio

Este tránsito favorece a Capricornio en el ámbito de los proyectos compartidos.

La energía práctica de Virgo impulsa a planear el futuro sentimental con bases firmes dejando atrás las tensiones recientes.

Acuario

Acuario siente la necesidad de dar pasos concretos en el amor. Venus en Virgo te invita a mirar a largo plazo y definir cómo quieres construir tus relaciones dejando atrás la improvisación.

Piscis

Piscis, signo opuesto a Virgo, recibe este tránsito como un recordatorio de que los sueños deben anclarse a la realidad.

Es un momento clave para aclarar dudas en pareja y estabilizar emociones que antes parecían confusas.

Venus en Virgo 2025: dudas comunes

¿Qué significa que Venus esté incómodo en Virgo?

Significa que Venus no puede expresar libremente su energía romántica y pasional, lo que se traduce en un enfoque más práctico y realista en el amor.

¿Qué signos se benefician más de este tránsito?

Tauro, Virgo y Capricornio sentirán más estabilidad y crecimiento emocional.

¿Qué signos enfrentarán más retos?

Piscis, Leo y Aries podrían sentirse limitados en la expresión de sus sentimientos, aunque tendrán oportunidad de aprender paciencia y equilibrio.

¿Cómo aprovechar la energía de Venus en Virgo?

Focaliza tus relaciones en la comunicación clara, la cooperación y los proyectos a largo plazo en lugar de dejarte llevar por la impulsividad.

Sigue leyendo:
Mercurio está en Virgo: cómo se refleja en tu signo zodiacal
Urano retrógrado en Géminis: lo que necesita saber tu signo
Saturno regresa a Piscis: qué significa y cómo afecta a tu signo

In this Article

Venus Virgo
Trending
Sponsored content
Trending