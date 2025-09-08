Urano retrógrado en Géminis: lo que necesita saber tu signo
Con Urano retrógrado en Géminis, cada signo del zodiaco tiene la oportunidad de adaptarse a los grandes cambios que ha experimentado en los últimos meses
Urano inició su proceso retrógrado en Géminis el 6 de septiembre, ciclo que se extenderá hasta el 3 de febrero de 2026.
Este tránsito de casi 5 meses invita a todos los signos del zodiaco a pausar, reflexionar y adaptarse a los cambios que se han gestado en los últimos meses.
Urano es el planeta del cambio, lo inesperado y lo innovador. Cuando se encuentra en movimiento retrógrado, la energía transformadora se pausa.
En Géminis, signo del pensamiento, la comunicación y las ideas, este tránsito puede sentirse como un alto en la acción, pero también como una oportunidad para asimilar lo aprendido y redefinir nuestros próximos pasos.
¿Qué significa Urano retrógrado en Géminis?
Durante este periodo, los procesos que parecían avanzar rápido se desaceleran. Puede surgir frustración, impaciencia y cierta inquietud mental, pero el propósito es claro: consolidar lo que ya cambió antes de dar el siguiente salto.
En lugar de forzar el cambio, este tránsito nos invita a: revisar viejas ideas y planes, corregir errores del pasado, retomar proyectos inconclusos, así como adaptarnos a nuevas formas de pensar y comunicarnos, explican desde Astrology Answers astrólogos expertos.
Horóscopo de Urano retrógrado en Géminis
Aries
Urano te abrió la mente a ideas frescas, pero ahora la energía baja de intensidad. Usa este tiempo para organizar tus pensamientos y retomar proyectos olvidados.
Tauro
La ralentización puede aumentar tu sensación de inseguridad. Reenfócate en la estabilidad personal y emocional antes de que Urano regrese a tu signo.
Géminis
Con Urano en tu signo, los cambios han sido intensos. Este retrógrado te obliga a ser paciente y planificar tu próximo movimiento. Es tiempo de dar una segunda oportunidad a una idea del pasado.
Cáncer
La energía puede sentirse agotadora. Urano retrógrado en Géminis te pide escuchar tu intuición y descansar más, pues tus sueños y emociones te enviarán mensajes importantes.
Leo
Los cambios han estado cerca, pero ahora se ralentizan. Aprovecha para resolver bloqueos y darle nueva vida a un sueño antiguo. Viejas amistades podrían reaparecer.
Virgo
La energía desacelera tus objetivos. Es un buen momento para reestructurar planes y replantearte cómo alcanzar lo que deseas con estrategias diferentes.
Libra
Los cambios han sido grandes. Ahora toca asimilarlos y explorar nuevas formas de pensar. Leer, estudiar o escribir te ayudará a expandir tu visión.
Escorpio
Urano ha removido tu mundo interno. Este retrógrado te invita a trabajar en bloqueos emocionales y sanar heridas pasadas. Es momento de ajustes transformadores.
Sagitario
Tus vínculos han cambiado radicalmente. Con Urano retrógrado, es momento de equilibrar tus relaciones y adaptarte a nuevas dinámicas. Viejas conexiones pueden volver.
Capricornio
Este tránsito pone el freno en tu rutina y trabajo. Usa la pausa para organizar tu tiempo, reducir el estrés y mejorar tu productividad.
Acuario
Tus pasiones y proyectos creativos se ralentizan. Retoma pasatiempos, romances o actividades artísticas que te devuelvan la chispa. Urano, tu regente, te pide paciencia.
Piscis
Los cambios en tu vida familiar y emocional se ralentizan. Es un buen momento para reforzar tus bases, reconectar con la familia y escuchar tu voz interior.
Preguntas frecuentes sobre Urano retrógrado en Géminis
¿Cuándo empieza y termina Urano retrógrado en Géminis?
Inicia el 6 de septiembre de 2025 y finaliza el 3 de febrero de 2026 siendo un período de casi cinco meses.
¿Qué significa Urano retrógrado en astrología?
Es una fase en la que el planeta del cambio desacelera su energía, lo que genera pausas, revisiones y la necesidad de adaptarnos a transformaciones pasadas.
¿Qué signos sentirán más fuerte este Urano retrógrado?
Principalmente Géminis, Tauro y Acuario, aunque todos los signos experimentarán efectos según su área de vida.
¿Cómo aprovechar Urano retrógrado en Géminis?
Retomando proyectos antiguos, planificando con calma y evitando decisiones impulsivas. La introspección y la paciencia serán tus mejores aliados.
