Mercurio está en Virgo: cómo se refleja en tu signo zodiacal

Cada año, el tránsito de Mercurio en Virgo marca un momento de análisis, perfeccionamiento y reflexión.

Este planeta rige la comunicación, la lógica y el pensamiento crítico, y al entrar en el signo de Virgo del 2 al 18 de septiembre 2025, intensifica la capacidad de razonar, planificar y tomar decisiones con más claridad.

La influencia se siente en todos los signos, aunque de manera distinta.

Algunos verán mejoras en el trabajo y la organización, mientras que otros deberán aprender a manejar su sinceridad y emociones para no generar tensiones en sus relaciones.

Cómo se refleja en tu signo el tránsito de Mercurio en Virgo? Basados en las predicciones astrológicas de NSS Magazine, te decimos cómo.

Aries

Para Aries, Mercurio en Virgo enfoca toda la atención en el ámbito laboral. Es un momento ideal para perfeccionar proyectos, reorganizar tareas y resolver pendientes.

Sin embargo, la impulsividad puede jugar en contra, especialmente al hablar. Evita comentarios precipitados y busca precisión en lo que dices y haces.

Tauro

La energía de Tauro se centra en las relaciones y la creatividad. Mercurio te brinda la oportunidad de decir lo que antes callabas y expresar sentimientos ocultos.

También favorece proyectos artísticos o de inspiración personal. Un excelente momento para fortalecer vínculos románticos.

Géminis

Como signo regido por Mercurio, Géminis siente con fuerza este tránsito. La influencia de Virgo te ayuda a resolver malentendidos familiares y buscar un ambiente más armónico en casa.

Conversaciones claras y honestas abrirán caminos de reconciliación.

Cáncer

Para Cáncer, las palabras tendrán un impacto mayor. Serás más honesto que nunca y deberás cuidar lo que expresas.

La comunicación emocional se vuelve intensa, y podrías tener conversaciones profundas que cambien dinámicas en tus relaciones más cercanas.

Leo

El tránsito de Mercurio en Virgo exige a Leo organizar su economía. Es el momento de revisar gastos, presupuestos y posibles inversiones.

Evita excesos y controla tu impulso al gastar. Una decisión financiera consciente traerá seguridad futura.

Virgo

Este es tu momento, Virgo. Con Mercurio, tu planeta regente, en tu signo, brillas con claridad mental, lógica y energía intelectual.

Podrás planificar a futuro, tomar decisiones cruciales y resolver problemas con eficacia. Tu reto será no criticar en exceso a los demás.

Libra

La influencia de Mercurio lleva a Libra hacia la introspección. Es un mes para cuidar la salud emocional, reflexionar sobre lo que deseas y fortalecer la confianza en ti mismo. Incluso, podrías revivir sentimientos hacia alguien especial.

Escorpio

Para Escorpio, Mercurio abre puertas a nuevas amistades y contactos profesionales.

Tu magnetismo atraerá personas clave, pero también deberás estar atento: no todos tienen las mejores intenciones. Confía en tu intuición antes de abrirte por completo.

Sagitario

El tránsito favorece tu carrera profesional, Sagitario. Estás lleno de creatividad y energía para avanzar, aunque debes cuidar de no permitir que otros se aprovechen de tus talentos.

Mercurio te impulsa a organizarte para destacar en lo que haces.

Capricornio

Mercurio inspira en Capricornio el deseo de ampliar horizontes. Podrías sentir atracción por nuevos estudios, viajes o experiencias que alimenten tu espíritu.

Es un buen momento para salir de la rutina y dedicarte a lo que te apasiona.

Acuario

El tránsito activa en Acuario la necesidad de hablar sobre temas delicados como el dinero, la intimidad o las emociones más ocultas.

El reto será ser claro con lo que quieres y no guardarte lo que realmente piensas.

Piscis

Para Piscis, Mercurio en Virgo puede generar cierta tensión en las relaciones sentimentales.

Es un período para encontrar el equilibrio entre la razón y el corazón. Conversar con calma y escuchar al otro será clave para mantener la armonía.

