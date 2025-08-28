Horóscopo de septiembre 2025: qué le espera a tu signo zodiacal

Septiembre 2025 llega cargado de intensidad cósmica, marcado por la temporada de eclipses y varios planetas en retrogradación.

Saturno, Urano y Mercurio protagonizan un mes donde la reflexión, el cambio y la búsqueda de equilibrio estarán muy presentes.

¿Quieres saber cómo afectará todo esto a tu signo del zodiaco? Aquí tienes las predicciones completas.

Principales tránsitos astrológicos de septiembre 2025

1 de septiembre: Saturno retrógrado en Piscis, ideal para trabajar los límites y la claridad emocional.

2 de septiembre: Mercurio entra en Virgo, potenciando el análisis, la comunicación y la organización.

6 de septiembre: Urano comienza su retrogradación anual, un llamado a no precipitar cambios drásticos.

7 de septiembre: Eclipse lunar en Piscis, momento de revelaciones y emociones intensas.

18 de septiembre: Mercurio pasa a Libra, promoviendo la diplomacia y el pensamiento equilibrado.

19 de septiembre: Venus en Virgo, un tránsito reservado que replantea el amor y las relaciones.

21 de septiembre: Eclipse solar en Virgo, oportunidad única para un nuevo comienzo.

22 de septiembre: Marte ingresa en Escorpio y el Sol en Libra, inaugurando el otoño con intensidad, pasión y enfoque en las relaciones.

Horóscopo de septiembre 2025 para cada signo

¿Cómo afectan todos estos tránsitos a tu signo del zodiaco? De acuerdo con un reporte de astrólogos al sitio de The Old Farmer’s Almanac, así es como impactarán a tu horóscopo mensual.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Tu energía laboral se intensifica. Mercurio en Virgo el día 2 te ayuda a brillar en negociaciones, pero el eclipse lunar del 7 puede desgastarte emocionalmente: descansa y reflexiona.

El eclipse solar del 21 anuncia un cambio profesional importante, mientras Marte el 22 impulsa tu ambición económica. En el amor, el Sol en Libra te abre puertas a compromisos más sólidos.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tu vida amorosa vibra con intensidad. Mercurio en Virgo te vuelve más seductor, mientras que el eclipse del 7 trae revelaciones sobre amistades.

El eclipse solar del 21 augura sorpresas en el amor, incluso un compromiso. Marte en tu sector de pareja el día 22 podría generar tensiones, así que controla tu temperamento.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Septiembre será un mes de revelaciones familiares y laborales. El eclipse lunar del 7 impacta tu carrera, pero lo que parece pérdida será una bendición.

El eclipse solar del 21 favorece mudanzas o renovaciones en el hogar. Con Marte en tu sector laboral desde el 22, la ambición será clave para ascender.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Viajar es tu mejor medicina. El eclipse lunar del 7 es perfecto para una escapada transformadora. Venus en Virgo el 19 y el eclipse solar del 21 favorecen experiencias románticas fuera de tu rutina.

Marte y el Sol el 22 activan tu vida amorosa: la pasión se enciende y podrías tomar decisiones importantes en pareja.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tus finanzas estarán en constante movimiento. El eclipse lunar del 7 trae ganancias inesperadas, mientras el solar del 21 anuncia un nuevo ingreso o fuente laboral.

Venus el 19 potencia tu magnetismo económico. Marte en tu hogar el 22 te impulsa a renovar tu espacio.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es tu temporada! Mercurio y el Sol te colocan en el centro de atención desde el 2. El eclipse lunar del 7 revelará verdades en relaciones, y el solar del 21 será tu oportunidad de reinventarte.

Venus en tu signo el 19 te ayuda a brillar en lo personal y profesional. Marte en Escorpio el 22 potencia tu capacidad mental: estás imparable.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Un mes para cuidar tu paz interior. El eclipse lunar del 7 señala temas de salud y autocuidado. Venus el 19 activa romances secretos, mientras que el eclipse solar del 21 revela decisiones trascendentales.

Con el Sol entrando en tu signo el 22, comienza tu temporada: la confianza y el carisma serán tus mejores aliados.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Tu vida social se enciende. El eclipse lunar del 7 trae giros inesperados en el amor, mientras el solar del 21 te invita a celebrar y conectar con amigos.

Marte entra en tu signo el 22, dándote fuerza, magnetismo y determinación: es tu momento para lograr lo que te propongas.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

El enfoque estará en tu carrera. Mercurio y el Sol te colocan en la cima, pero el eclipse lunar del 7 puede traer tensiones familiares.

El solar del 21 anuncia un ascenso o reconocimiento importante. Marte en tu zona de introspección el 22 te invita a planear proyectos de largo plazo con disciplina.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

LLos viajes serán fuente de expansión. Eclipse lunar y solar (7 y 21) marcan experiencias memorables lejos de casa.

Venus el 19 favorece romances en el extranjero. Marte el 22 activa tu vida social, mientras el Sol en Libra el mismo día impulsa tu carrera. Equilibrar diversión y descanso será clave.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Tus finanzas atraviesan transformaciones profundas. El eclipse lunar del 7 y el solar del 21 destapan gastos y nuevas fuentes de ingreso.

Venus el 19 suaviza la economía, pero Marte en tu sector profesional el 22 te da fuerza para ir tras tus metas. Septiembre cierra con poder y logros laborales.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

El mes será desafiante en tus relaciones. Saturno retrógrado en tu signo pide límites firmes. El eclipse lunar del 7 pondrá a prueba tu paciencia, pero el solar del 21 anuncia un renacer amoroso.

Venus suaviza tensiones desde el 19, mientras Marte en tu zona de viajes el 22 enciende tu sed de aventuras.

