Horóscopo de la temporada de Virgo 2025: qué espera tu signo

La temporada de Virgo 2025 inicia el 22 de agosto y se extiende hasta el 22 de septiembre impregnando a todos los signos con la energía analítica y detallista de este signo de tierra mutable, regido por Mercurio, planeta de la comunicación y la organización.

Durante este período será natural sentir un mayor deseo de ordenar la vida cotidiana, mejorar hábitos de salud, simplificar rutinas y enfocarse en proyectos que requieran precisión.

Además, la coincidencia con una intensa temporada de eclipses traerá transformaciones importantes en relaciones, proyectos y vínculos personales.

Veamos qué depara este tránsito solar para cada signo del zodiaco.

Cómo influye la temporada de Virgo en el zodiaco

El paso del Sol por Virgo activa la necesidad de ser prácticos, responsables y eficientes.

Según astrólogos, es una época ideal para analizar metas y reajustar objetivos personales, cuidar la salud y el bienestar mediante nuevas rutinas, organizar el hogar y el trabajo para recibir el otoño con claridad, así como reflexionar en las relaciones y cómo nos vinculamos con los demás.

Predicciones de la temporada de Virgo 2025 signo por signo

Si bien la energía de Virgo inunda a todo el Zodiaco, altera de manera diferente al horóscopo de cada signo.

Basados en las predicciones de la astróloga Maressa Brown al sitio Pop Sugar, te reseñamos lo más importante que le pasará a tu signo.

Aries (20 de marzo – 19 de abril)

El Sol ilumina tu sexta casa: es momento de enfocarte en rutinas de salud y bienestar.

Agenda chequeos médicos, inicia un nuevo plan de ejercicios o dedica tiempo a tu alimentación.

Aunque parezca aburrido, este esfuerzo te dará la energía necesaria para afrontar cambios importantes.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu quinta casa del romance y la creatividad está activada. Sentirás un impulso de expresar tus emociones y disfrutar más del presente.

Buen momento para hobbies, proyectos artísticos o encuentros románticos que te llenen de alegría.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El Sol ilumina tu cuarta casa, la del hogar. Te centrarás en tu vida familiar y emocional. Será clave bajar el ritmo y recargar energías con tus seres queridos.

También es un buen momento para mejoras en casa o conectar con la naturaleza.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu tercera casa de la comunicación se activa, dándote una temporada muy social. Recibirás más invitaciones, encuentros y viajes cortos.

También buscarás estimulación intelectual: leer, escribir o aprender algo nuevo será muy positivo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Con el Sol en tu segunda casa, tus finanzas serán protagonistas. Momento ideal para negociar aumentos, cerrar tratos o mejorar ingresos. La autoestima también juega un papel clave: confiar en tu valor atraerá abundancia.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

¡Es tu temporada! El Sol transita por tu primera casa, dándote energía y confianza. Tiempo de reinventarte, cuidar tu imagen y perseguir metas personales.

También será ideal para evaluar relaciones cercanas y fortalecer tu autoestima.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu casa 12, la de los sueños y la espiritualidad, está activa. Es un mes de introspección y sanación. Practicar meditación, yoga o escritura terapéutica te ayudará a ganar claridad antes de tu cumpleaños.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El Sol ilumina tu casa 11, la de amistades y proyectos colectivos. Será una temporada ideal para colaborar, expandir tu red y compartir metas.

Nuevas conexiones podrían abrir puertas profesionales o espirituales.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El foco estará en tu casa 10, la profesión. Te sentirás impulsado a dar pasos ambiciosos en tu carrera, mejorar tu imagen pública o asumir proyectos de liderazgo.

Es un gran momento para definir metas laborales a largo plazo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu novena casa, la del aprendizaje y la expansión, se activa. Momento perfecto para viajes, estudios o experiencias que amplíen tu visión.

Salir de la rutina traerá oportunidades inesperadas de crecimiento personal.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El Sol ilumina tu octava casa: transformación, finanzas compartidas e intimidad.

Podrás profundizar vínculos afectivos o iniciar un proyecto conjunto con alguien cercano. La vulnerabilidad será tu clave para crecer.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu séptima casa de las relaciones está activa. La temporada de Virgo te invita a reforzar tus vínculos de pareja, asociaciones y sociedades.

Es momento de expresar lo que sientes con honestidad para avanzar en equipo.

Sigue leyendo:

• Horóscopo de la Luna nueva de agosto 2025 para tu signo

• 3 signos del zodiaco chino serán exitosos antes de terminar agosto

• 3 signos necesitan un descanso urgente antes de terminar agosto