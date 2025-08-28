Saturno regresa a Piscis: qué significa y cómo afecta a tu signo

El 1 de septiembre de 2025 Saturno reingresará en Piscis dentro de su periodo retrógrado, que comenzó el 13 de julio y terminará el 27 de noviembre.

Este tránsito no es cualquier evento astrológico: marca un tiempo de revisión profunda, finales kármicos y aprendizajes espirituales.

Saturno, conocido como el planeta del karma y las lecciones, quiere que enfrentemos nuestro pasado y construyamos un presente sólido.

Al regresar a Piscis, último signo del zodiaco, nos empuja a cerrar ciclos, liberar cargas emocionales y aprender a fluir sin perder estructura, explican astrólogos en un reporte del sitio Astrology Answers.

Esto significa que, en los próximos meses, todos los signos sentirán esta energía de formas distintas.

Algunos experimentarán crecimiento interior, otros enfrentarán retos en relaciones o trabajo. Lo importante es entender cómo influirá este tránsito en tu signo zodiacal.

Cómo afecta Saturno en Piscis a cada signo del zodiaco

Aries

Para Aries, Saturno en Piscis activa un período de reflexión y trabajo con la sombra.

Es momento de mirar hacia adentro, sanar viejas heridas y establecer límites más saludables. Terapia, meditación o escritura introspectiva serán aliados poderosos.

Tauro

Tauro deberá enfocarse en sus metas a largo plazo. Saturno pondrá obstáculos para probar tu compromiso con tus sueños.

No temas a los retrasos: cada prueba será una oportunidad para construir bases sólidas. La clave será la paciencia y la autenticidad.

Géminis

Saturno en Piscis puede traer grandes logros para Géminis… siempre y cuando actúe con ética y claridad. Si no, este tránsito podría generar bloqueos y retrocesos.

La lección está en actuar con integridad y alinear tus acciones con tus verdaderas intenciones.

Cáncer

Para Cáncer, este tránsito representa un ajuste en sus creencias y filosofía de vida. Si tus valores no están alineados con tu presente, Saturno te pedirá revisarlos.

Un realismo sano te permitirá aprovechar nuevas oportunidades.

Leo

Leo vivirá un tránsito intenso. Saturno en Piscis traerá a la superficie tus miedos más profundos, traumas y viejas heridas.

Aunque incómodo, este proceso será clave para tu transformación personal. Si te enfrentas a lo que temes, emergerás más fuerte.

Virgo

Las relaciones serán el foco para Virgo. Saturno pondrá a prueba asociaciones amorosas y profesionales.

Las conexiones sanas se fortalecerán, mientras que las que ya no funcionan podrían llegar a su fin. Es momento de trabajar en el equilibrio y el compromiso real.

Libra

Libra vivirá pruebas en su trabajo y salud. Si tu empleo no te satisface, Saturno puede forzarte a hacer cambios. También deberás cuidar el estrés y mejorar hábitos diarios.

La clave está en cultivar la pasión y organizar tu rutina con más disciplina.

Escorpio

Para Escorpio, Saturno en Piscis ilumina el amor y la autoexpresión. Podrían salir a la luz bloqueos emocionales o kármicos en relaciones pasadas.

Solo el amor sano y consciente prosperará. También sentirás la necesidad de dar estructura a tus talentos creativos.

Sagitario

Saturno pondrá el foco en el hogar, familia y raíces de Sagitario. Este tránsito puede traer cambios de residencia o ajustes familiares profundos.

Será un período emocional, pero también una oportunidad para sanar la relación contigo mismo y con tus bases.

Capricornio

Capricornio vivirá este tránsito con un llamado a la disciplina mental. Saturno te pedirá organizar tus pensamientos, liberar cargas emocionales y cuidar tu salud mental.

También es un momento para valorar el poder de tus ideas y trabajar en proyectos intelectuales a largo plazo.

Acuario

Tras varios años bajo la influencia directa de Saturno, Acuario ahora sentirá el impacto en sus finanzas y valor personal.

Es un momento para ahorrar, organizar recursos y trabajar en la confianza propia. Saturno te enseñará a reconocer lo que realmente vale.

Piscis

Piscis será el gran protagonista de este tránsito. Con Saturno en tu signo, sentirás el peso de la responsabilidad, pero también la posibilidad de construir una versión más fuerte de ti mismo.

Si actúas con madurez, podrás transformar tu vida y cerrar ciclos kármicos muy antiguos.

