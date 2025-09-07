Los eclipses de septiembre auguran un drástico cambio para 5 signos

Septiembre 2025 no será un mes cualquiera. El cielo anuncia dos eclipses poderosos que sacudirán emociones, estructuras y proyectos personales.

Primero, el eclipse lunar en Piscis del 7 de septiembre, cargado de intuición, caos y catarsis emocional.

Después, el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre, que llega como un llamado a poner orden y construir con base sólida.

Si bien todos los signos sentirán su influencia, 5 en particular vivirán transformaciones drásticas que marcarán un antes y un después en su destino, de acuerdo con los astros y el sitio Spiritualify.org.

1. Piscis

El eclipse del 7 de septiembre cae directamente en tu signo, Piscis, y con ello llega un tsunami de emociones.

Será imposible seguir escondiendo lo que sientes o ignorando lo que tu corazón viene gritando hace tiempo.

Lo que significa para Piscis

Ten cuidado Piscis. Saldrán a la luz emociones reprimidas, podría haber el fin de relaciones o situaciones que ya no suman y un renacimiento emocional y espiritual.

Aunque al principio puede sentirse como una pequeña “muerte simbólica”, este eclipse es tu despertar.

Te libera de cargas, te empuja a soltar las fantasías y te regala la posibilidad de reconstruirte con más fuerza y autenticidad.

2. Virgo

El 21 de septiembre, el eclipse solar en Virgo marca un reset brutal para quienes pertenecen a este signo. Tu identidad, hábitos y hasta la forma en que te organizas estarán bajo revisión.

Lo que trae para Virgo

Puedes esperar una transformación de rutinas y prioridades, el cierre de ciclos que ya no reflejan tu verdad y la oportunidad de construir un camino más auténtico.

Aunque perder el control te incomode, este eclipse te abre la puerta a un renacimiento personal. Virgo, lo que ahora dejes atrás será la base para un futuro más claro y alineado con tu propósito.

3. Aries

Aries, este septiembre los eclipses te piden que bajes la velocidad. El lunar en Piscis destapa lo que escondes bajo la alfombra: secretos, emociones reprimidas o verdades incómodas en tus relaciones más cercanas.

Por si fuera poco, el eclipse solar en Virgo del 21 toca tu área laboral y de la salud, obligándote a reorganizar tus rutinas y responsabilidades.

El mensaje para Aries

Tendrás que revisar vínculos y sanar relaciones, enfrentar cambios en el trabajo o en la salud. Recuerda que la disciplina y organización es la clave de éxito.

Aries, aunque odias que te impongan orden, si fluyes con los cambios recuperarás energía y claridad mental.

4. Géminis

El eclipse lunar del 7 en Piscis toca tu área de la carrera y la imagen pública. Géminis, se acabó el querer quedar bien con todos: ahora tendrás que decidir qué faceta de ti mostrar al mundo.

El solar en Virgo, además, impacta tu hogar y raíces. Podrías vivir mudanzas, cambios familiares o replantear dónde y con quién quieres construir tu vida.

Lo que aprenderá Géminis

Replantear carrera y reputación, cambios en la dinámica familiar, así como a construir con más responsabilidad y menos distracciones.

Este mes es un examen de madurez: lo que no se sostiene en verdad caerá, pero lo nuevo que llegue será mucho más sólido.

5. Sagitario

Sagitario, el eclipse lunar del 7 en Piscis sacudirá tu área de hogar y familia. Es posible que enfrentes una mudanza, cambios en tu concepto de estabilidad o revelaciones sobre tu lugar en el mundo.

El solar del 21 en Virgo, por otro lado, toca tu carrera y te obliga a definir hacia dónde quieres avanzar profesionalmente.

El mensaje del universo para Sagitario

Replantear el hogar y el sentido de pertenencia, el compromiso con un proyecto profesional más serio y dejar la dispersión para enfocarte en lo esencial.

Aunque odies la palabra “compromiso”, este septiembre será tu oportunidad de construir un rumbo firme y trascendente.

