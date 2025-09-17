Eclipse solar de septiembre: consulta tu signo y descubre cómo te afecta

El eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre de 2025 llega con la fuerza de una luna nueva transformadora que cerrará una intensa temporada de eclipses llena de cambios y revelaciones.

De acuerdo con las astrólogas Chani Nicholas y Valerie Mesa, este evento cósmico simboliza nuevos comienzos y la oportunidad de ordenar rutinas, limpiar hábitos improductivos y establecer límites más claros.

Si el reciente eclipse lunar en Piscis se vivió como un momento de entrega y liberación, este eclipse solar en Virgo marca el inicio de un tiempo para reconstruir con intención, disciplina y claridad mental, comentaron en los sitios Chani.com y People.com, respectivamente.

Horóscopo del eclipse solar para cada signo del zodiaco

Aries

Este eclipse resetea tu rutina diaria, tus hábitos de salud y tu manera de trabajar.

Es momento de decir basta a dinámicas laborales que te desgastan. Escucha tu cuerpo: ahí está la clave de tu transformación.

Tauro

La energía toca tu zona de romance, creatividad y placer. Viejos vínculos amorosos o proyectos que ya no tienen sentido llegan a su final.

Se abre espacio para disfrutar sin culpas y dar lugar a lo que realmente te llena.

Géminis

Los cambios se concentran en tu hogar y tu mundo íntimo. Puede haber mudanzas, nuevas dinámicas familiares o liberación de patrones heredados. Ordenar tu casa física y emocional traerá paz.

Cáncer

El eclipse activa tu comunicación y entorno cercano. Conversaciones importantes se cierran y se redefine tu manera de expresarte.

Revisa tus pensamientos: limpia lo que te limita y quédate con lo que nutre tu mente.

Leo

Un capítulo clave en tus finanzas. Viejos hábitos de consumo y gastos innecesarios se terminan.

Es tiempo de ordenar tu relación con el dinero y el valor personal, aprendiendo a sostenerte desde adentro.

Virgo

Este eclipse te toca directamente. Viejas versiones tuyas se caen, marcando un antes y un después en tu identidad.

Aunque te sientas vulnerable, es un proceso de purificación que te abre paso a un ciclo más auténtico.

Libra

Un eclipse profundo en tu mundo inconsciente. Viejos miedos, heridas y formas de autosabotaje salen a la luz.

El descanso, la meditación y la limpieza espiritual serán claves para tu próximo renacimiento.

Escorpio

Este evento impacta en tu vida social y en tus proyectos colectivos. Amistades o grupos pueden terminar, liberando espacio para nuevas conexiones más alineadas con tus sueños actuales.

Sagitario

Un reset en tu carrera y vocación. Puede haber finales o cambios importantes en tu camino profesional.

Aunque al principio duela, abrirás espacio a un rumbo más auténtico y coherente con tu propósito.

Capricornio

El eclipse limpia tus creencias y filosofía de vida. Viejos estudios, viajes o visiones del mundo se cierran.

Este cuestionamiento es necesario para ampliar tu mirada y dar lugar a una nueva etapa de expansión.

Acuario

La transformación llega en temas compartidos: herencias, deudas, sexualidad o vínculos de dependencia.

Aunque sea intenso, es una oportunidad para recuperar tu poder personal y cortar ataduras.

Piscis

El eclipse ilumina tu zona de pareja y sociedades. Viejas dinámicas de relación pueden cerrarse.

No se trata de perder, sino de poner límites claros y elegir vínculos más sanos y equilibrados.

Peguntas frecuentes

¿Cuándo es el eclipse solar en Virgo 2025?

El 21 de septiembre de 2025, coincidiendo con la luna nueva.

¿Qué significa un eclipse solar en astrología?

Representa nuevos comienzos y el cierre de etapas improductivas, impulsando a cada signo a replantear rutinas y relaciones.

¿Qué signos se verán más afectados?

Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario sentirán la energía con mayor intensidad, pero todos los signos experimentarán cambios en diferentes áreas de su vida.

¿Qué hacer durante el eclipse solar?

Es ideal para meditar, limpiar espacios, escribir intenciones y soltar hábitos que ya no funcionan. También se recomienda descanso y evitar decisiones apresuradas.

Sigue leyendo:

• Venus en Virgo 2025: cómo afecta este tránsito al Zodiaco

• 4 signos tienen hasta el equinoccio de otoño para atraer suerte

• Por qué septiembre será el mejor mes de 2025 para 3 signos