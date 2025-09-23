Tiroteo en torneo juvenil de béisbol en Texas deja a un entrenador herido

Un torneo juvenil de béisbol en Katy, Texas, se convirtió en una escena de pánico el domingo por la mañana cuando tres individuos dispararon contra objetivos en las inmediaciones del complejo deportivo The Rac, hiriendo a un entrenador de 27 años, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Waller.

El entrenador, que recibió un impacto de bala en el hombro, fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano y posteriormente dado de alta. Su estado actual no fue detallado por las autoridades.

“Había balas por todas partes”

Corbin Geisendorff, entrenador asistente de los Texas Colts, relató a la cadena ABC13 que el momento fue aterrador: “Había balas por todas partes. No fue un solo disparo. Hay balas desde los postes hasta el campo. Es simplemente increíble”.

Geisendorff contó que se acercó al entrenador herido y oró junto a él, mientras otro hombre aplicaba un torniquete improvisado con un cinturón para detener la hemorragia.

Videos del incidente muestran a jugadores, entrenadores y familiares corriendo desesperadamente para ponerse a salvo en medio de la balacera.

Un día antes ya se habían escuchado disparos

De acuerdo con los entrenadores presentes, el sábado por la mañana también se escucharon disparos, aunque parecían más lejanos y no interrumpieron las actividades deportivas.

El domingo, sin embargo, el sonido de las armas fue mucho más cercano y terminó por impactar directamente al personal en el campo.

La Oficina del Sheriff informó que tres personas son consideradas de interés en el caso y enfrentan cargos por conducta mortal. No obstante, hasta el momento no se han realizado arrestos.

Las autoridades aclararon que no se trató de un ataque selectivo contra el equipo ni los jugadores, sino de disparos hacia blancos en el área que terminaron alcanzando al entrenador.

El complejo suspende todas las actividades

La administración del complejo The Rac emitió un comunicado en su página de Facebook la noche del domingo, donde anunció la suspensión de todas las actividades deportivas hasta nuevo aviso.

“Estamos tomando todas las medidas posibles para garantizar que esto no vuelva a suceder en nuestras instalaciones”, señaló el comunicado. “Todas las prácticas y partidos futuros en las instalaciones están en pausa hasta que las autoridades y nuestra investigación interna concluyan”.

