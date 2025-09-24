Arrestan en Houston a joven hispano de 18 años acusado de asesinato capital tras violento robo

Un joven de 18 años enfrenta cargos de asesinato capital y robo agravado tras un episodio de violencia en Houston que dejó un hombre muerto el domingo por la noche. La policía señaló que el sospechoso participó en un carjacking y luego disparó fatalmente a una víctima que intentó resistirse a otro robo.

Robo y homicidio en el suroeste de Houston

La Policía de Houston (HPD) arrestó a Henry Steven Aguilar, de 18 años, tras un hecho que comenzó con un carjacking en la cuadra 6300 de Skyline Drive y terminó con el asesinato de un hombre de 25 años en la esquina de Unity Drive y Skyline Drive la noche del domingo 21 de septiembre.

De acuerdo con el reporte de los detectives A. Finlay y B. Stephens de la División de Homicidios, tres hombres hispanos, uno de ellos armado con un rifle, despojaron a la víctima de su vehículo. Dos sospechosos escaparon en el auto robado y un tercero huyó en un sedán negro, reseñó Telemundo.

Minutos después, un ciudadano alertó a la policía sobre un hombre herido en la acera cercana. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a la víctima con múltiples heridas de bala. Paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston confirmaron su fallecimiento en el lugar.

La investigación determinó que Aguilar, quien portaba el rifle, intentó cometer otro robo en Unity Drive, donde disparó fatalmente a la víctima cuando trató de defenderse.

Captura tras persecución

El lunes 22 de septiembre, oficiales del South Gessner y Southwest Patrol localizaron los vehículos involucrados. Ese mismo día, intentaron detener a Aguilar, quien huyó primero en auto y luego a pie. Finalmente fue capturado y trasladado al Centro de Detención del Condado Harris.

Aguilar enfrenta cargos de asesinato capital, robo agravado y evasión de arresto.

