Conductor prófugo atropella y mata a mujer embarazada en Illinois

La policía de Waukegan, Illinois, busca al conductor que atropelló mortalmente a Michelle Heidbrick, una mujer de 36 años embarazada y madre de un adolescente. El sospechoso huyó de la escena tras el accidente, ocurrido la noche del domingo.

El Departamento de Policía de Waukegan informó que el accidente ocurrió alrededor de las 9:34 p. m. del domingo, cuando una mujer fue arrollada mientras cruzaba la calle.

La víctima fue identificada como Michelle Heidbrick, de 36 años, quien fue encontrada con heridas críticas por policías y bomberos que respondieron a la emergencia.

La víctima murió en el hospital

Heidbrick fue trasladada a un hospital local, donde fue declarada muerta en la sala de emergencias, según el comunicado policial.

Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la mujer murió por heridas contundentes producto del impacto.

Las autoridades también confirmaron que Heidbrick se encontraba en su segundo trimestre de embarazo.

Su hermana, Nicole Heidbrick, contó a la cadena ABC Chicago que la víctima estaba emocionada con la llegada del bebé: “Me llamó la semana pasada y estaba emocionada. Me dijo: ‘Nicole, sentí la primera patadita del bebé’”.

La familia también destacó que Michelle era una persona “dulce” y que deja en duelo a su hijo adolescente.

Conductor prófugo

La policía indicó que el conductor responsable huyó de la escena antes de la llegada de los oficiales.

La unidad de accidentes mayores de Waukegan mantiene la investigación abierta y la familia exige que “alguien se presente” para dar respuestas sobre el caso.

