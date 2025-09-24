Corte de Trinidad suspende extradición de ex-vicepresidente de FIFA a EE.UU

Austin Jack Warner, exvicepresidente de la FIFA, no será extraditado a Estados Unidos, luego de que una corte de Trinidad y Tobago tomó la decisión de no trasladarlo a EE.UU.

“Me siento aliviado, pero quiero que comprendan que esto me ha costado 10 años de mi vida y quiero dar las gracias especialmente a mi equipo legal”, declaró en un comunicado Warner, después de que la jueza del Tribunal Superior Karen Reid anulara su extradición.

Warner, de 82 años, enfrentaba 29 cargos de las autoridades estadounidenses por fraude, extorsión y transferencias bancarias ilegales que supuestamente tuvieron lugar en el país norteamericano, en Trinidad y Tobago y otros países entre 1990 y 2011.

A high court judge has permanently stayed the extradition charges against former FIFA Vice President/former minister Jack Warner. Speaking to CNC3 news, Warner said he believes the case was a political witchhunt. Now he's looking forward to serving the country again in some… pic.twitter.com/FWI9yt2Pud — CNC3TV (@CNC3TV) September 23, 2025

“Estoy emocionado, no encuentro palabras, aliviado por el hecho de que hayamos podido ganar este asunto y que la extradición haya sido suspendida definitivamente”, añadió el también expresidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Jack Warner, uno de los implicados en el FIFA Gate

Warner es uno de los altos cargos de la FIFA imputados tras una investigación realizada en 2015 por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la corrupción en el fútbol internacional.

Fue detenido en virtud de una orden provisional en el marco de la solicitud de extradición y posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza por valor de $369,000 dólares estadounidenses.

La exmagistrada Maria Busby Earle-Caddle declaró en junio de 2023 que no existía ningún acuerdo formal por escrito entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos que autorizara la extradición de Warner.

Warner fue vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf hasta su suspensión y posterior renuncia en 2011.

Asimismo, Warner fue miembro electo del parlamento de Trinidad y Tobago entre 2007 y 2015 y fue ministro de Seguridad Nacional en el país caribeño.

