Hombre de Los Ángeles recibe $25 millones tras 38 años en prisión por condena injusta

Un hombre de Los Ángeles recibió $25 millones de dólares después de un acuerdo que lograron sus abogados tras pasar 38 años en una prisión en California por una condena injusta.

En 1983, Maurice Hastings, de 72 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional tras ser declarado culpable de la agresión sexual y asesinato de Roberta Wydermyer, quien falleció de un balazo en la cabeza.

La demanda de los abogados acusó a dos oficiales del Departamento de Policía de Inglewood y al investigador del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en aquel momento de incriminar a Hastings en el crimen.

“Ninguna cantidad de dinero podría jamás devolverme los 38 años de vida que me robaron. Pero este acuerdo es un final feliz para un largo camino, y espero seguir adelante con mi vida”, expresó Hastings.

Los abogados de los acusados y la ciudad de Inglewood no habían hecho ninguna declaración tras el anuncio del acuerdo, del que no se hicieron públicos más detalles.

Este acuerdo es la conclusión después de décadas ante los tribunales en las que Hastings siempre se declaró no culpable del asesinato.

Según la oficina del fiscal de distrito, cuando se realizó la autopsia de la víctima, el médico forense hizo un examen de agresión sexual y obtuvo muestras de fluidos corporales del agresor.

En 2000, Hastings solicitó una prueba de ADN de esa evidencia, pero la fiscalía denegó la solicitud. Hastings presentó una declaración de no culpable ante la Unidad de Integridad de Condenas de la Fiscalía en 2021, y las pruebas de ADN determinaron que él no era el responsable del crimen.

En 2022, cuando Hastings tenía 69 años, su condena fue anulada a petición de la fiscalía y de sus abogados.

El perfil de ADN se colocó en una base de datos estatal y se comparó con el de una persona que fue condenada por un secuestro a mano armada con agresión sexual contra una mujer que murió y que fue colocada en el maletero de un vehículo, caso similar al asesinato de Wydermyer.

Las autoridades arrestaron al sospechoso, Kenneth Packnett, unas tres semanas después del asesinato de Wydermyer por un robo de auto no relacionado, según informaron los abogados de Hastings.

Cuando Packnett fue detenido, le encontraron joyas y un monedero que coincidían con los objetos que Wydermyer tenía cuando fue asesinada. Packnett no fue investigado por el crimen de la mujer en ese momento.

Packnett murió en 2020 en prisión donde estaba cumpliendo una sentencia separada, según dijeron los fiscales.

En marzo de 2023, un juez de California dictaminó que Hastings era “factualmente no culpable”, lo que significaba que la evidencia demostraba de manera concluyente que el hombre de Inglewood no había cometido el crimen.

Los abogados dijeron que Hastings actualmente vive en el sur de California, donde participa activamente en su iglesia.

