Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de septiembre de 2025

PISCIS

Amores del pasado querrán asomarse de nuevo, pero ahora ya no te harán cosquillas porque esas heridas empiezan a sanar solitas. No andes juzgando a la gente si no conoces el viacrucis que cargan, porque uno nunca sabe lo que trae la otra persona en la costalilla. Una amistad anda queriendo hacerte ojitos de más, ponte lista y pela los ojos porque sus detalles y maneras lo van a delatar más rápido que tortilla inflada en comal.

Si estás soltero o soltera, el escenario está de lujo pa’ iniciar romance, así que no te andes con rodeos y declara lo que sientes, que el “hubiera” no existe; si te dice que no, pues ni modo, al menos no te quedas esperando como novia de rancho. Tu buen humor y esa forma tan curiosa de ver la vida atraen como imán, pero tampoco abuses, que no todo se consigue con chistes; ponte las pilas y recupera ese cuerpo criminal, pero hazlo pa’ ti, no pa’ gustarle a otros.

Amistades se van, amistades llegan, pero solo los que te quieren de verdad se quedarán aun después de las tormentas. Y si tienes pareja, aguas con los cambios repentinos, porque las mentiras piadosas pueden convertirse en un problemón de esos que ni el “perdóname” arregla. Recuerda: eres fuerte como el café de olla y, aunque tropieces, si te enfocas, nadie te quita lo que te corresponde.

ACUARIO

Acuario, eres de dar hasta lo que no tienes y luego sales todo raspado. Aprende que en el amor debe haber trueque: das, pero también recibes, si no, ahí algo está chueco. Una amistad se te va a pegar más que calcomanía en libreta nueva, pero no es por cariño, sino porque quiere sacar provecho. No te atontes y aprende a ver más allá de los halagos.

Suelta de una vez por todas esas cargas que ya te hicieron llorar más de la cuenta, porque lo único que hacen es atorar tu camino. Si un proyecto no sale, no llores sobre la leche derramada, porque eso quiere decir que algo mejor viene y ahí sí tendrás que aventarte con todo. Estás entrando en un ciclo bien perro en donde, si confías en ti, lograrás lo que antes parecía imposible.

En el amor, si tienes pareja, aguas, porque alguien quiere meter cizaña y andará tirando veneno como serpiente enojada. Recuerda: no se trata de prohibir ni de controlar, confía, porque si le aprietas de más, tu pareja se puede cansar y te manda a volar más rápido que cohete. Si estás soltero, se vienen cambios importantes: alguien aparece en tu vida con la intención de dejar huella, pero tú decide si abres la puerta o te quedas como portón cerrado.

CAPRICORNIO

Ay, Capricornio, un problemita familiar se avecina, pero con calma y paciencia todo se resuelve, como el mole que parece que no cuaja y al final queda sabroso. Si estás soltero y no pones empeño en las personas que ya te tiraron el perro, no esperes que todo caiga del cielo; el amor también se trabaja, no se trata de ser flojo.

Recuerda que la vida es una y no hay segunda vuelta, así que dale vuelo a la hilacha y que te valga lo que diga la vecina chismosa, porque al final, a quien le debes cuentas es solo a ti. No confundas sentimientos: si tu pareja ya no te mueve ni una pestaña, es mejor decir adiós antes de que la indiferencia lastime a ambos.

En lo económico habrá cambios de último minuto, muchos para bien, pero eso sí, piensa antes de invertir, porque luego andas llorando como si hubieras perdido la tanda. Cuídate de accidentes al volante, no manejes distraído. Y deja de preocuparte por los comentarios venenosos, aprende a soltar esa mala vibra que solo te hunde. Que los chismes no te roben la paz, tú pon un alto como quien cierra la puerta a los cobradores.

Se vienen nuevas personas y oportunidades, no tengas miedo a lo desconocido, porque ahí está la clave para mover lo que parecía atorado desde hace tiempo. Este 24 de septiembre el destino te recuerda que los cambios llegan cuando más se necesitan.

SAGITARIO

Si tienes pareja ya no se vale vivir en la monotonía, es momento de dar el siguiente paso: comprometerse, formalizar o mínimo cambiar la rutina, porque si no, el amor se les enfría como café olvidado. Cuida lo que cuentas a tus amistades, que en estos días andarán de lengua larga y pueden meterte en camisa de once varas.

No dudes del amor de tu pareja, porque si no te quisiera ya te hubiera mandado a la fregada hace rato; mejor confía y demuestra tu cariño con hechos. Es tiempo de mandar bien lejos a esa gente que solo aparece cuando necesita algo, pero jamás está cuando tú los ocupas. Aprende a poner límites, que no eres baúl donde todos meten sus broncas.

No confundas cama con amor, Sagitario, porque tú eres muy de ilusionarte con un “hola” bonito; hazte más duro de corazón, así no cualquiera te lastima. Un amor del pasado quiere regresar a sacudirte la vida, pero recuerda: lo que ya escupiste no se vuelve a probar, porque sabe peor.

En el terreno familiar, alguien podría enfermarse, mantente pendiente y brinda apoyo. Y no olvides: aprender a decir “no” es una de las armas más poderosas que tendrás en estos días. No cargues con lo que no te toca, la vida ya de por sí trae su peso, como para todavía llevar costales ajenos.

ARIES

Aries, recuerda que eres noble y de mucha luz, pero no te me confíes porque traes alrededor gente hija de la tiznada que nomás se la pasa quejándose y tirando mala vibra. No te me acerques tanto a ellos porque en vez de levantarte te jalan pa’ abajo y luego ahí andas con la depre pegada. Estos días el estrés familiar estará pesado, algo te quitará el sueño y sentirás que no puedes con todo, pero acuérdate: “Dios aprieta, pero no ahorca”.

Es momento de sacar tu lado bitch, porque si no lo haces te seguirán viendo la cara de p3ndejo. Ponte firme, que cuando dices “no”, es no. En lo laboral y en tus metas, el esfuerzo será la clave: cada gota de sudor cuenta, y mientras más le chambees, más cerca estarás de cumplir lo que tanto deseas.

Si tienes pareja, deja de andar de calzón flojo y mejor invierte tu energía en un detalle bonito, que el amor también se alimenta con acciones sencillas, no solo con “te quiero”. Amor a distancia se tambalea por falta de interés, así que decide si vale la pena o si es mejor darle vuelta a la página. Extrañarás a familia lejana y una amistad vendrá con chismes, pero recuerda: no todo lo que oigas es verdad. Prepárate también para noticias de alguien que fue importante en tu vida, será un adiós que, aunque duela, te ayudará a sanar y seguir avanzando.

TAURO

Tauro, aguas con la forma en que te desenvuelves en público, porque podrías dejar mucho que desear y luego la gente habla más de lo que hace. Si no has logrado algo, no es porque no se pueda, es porque no le has echado las ganas necesarias. Pon las cartas sobre la mesa y aclara lo que buscas en el amor, que esperar sentadito a que llegue el indicado nomás es perder tiempo.

Ojo con vecinos que no te quieren ni tantito, no les des motivos pa’ armar mitotes. Si dudas de tu pareja, mejor toma distancia y deja que el destino acomode las cosas: si te quiere, luchará por ti, y si no, más vale que lo sepas ya. No vuelvas a caer en los mismos errores amorosos que ya te hicieron sufrir, recuerda que “soldado caído… levántate y sigue la batalla, pero con otra estrategia”.

En caso de tener pareja, cuida tu lengua cuando hables de su familia, porque un comentario mal hecho podría meterte en problemas bien feos. Eres fuerte y fregón, lo que te propones lo cumples, y como enemigo eres de temer, porque cuando menos lo esperan, ¡zas!, sueltas el golpe. Este 24 de septiembre el universo te dice: “no te agüites, que lo bueno tarda, pero llega”, así que confía en tu capacidad pa’ salir adelante.

GÉMINIS

Géminis, deja de andar buscando a quien no te busca y amando a quien ya no te quiere. Si alguien ya te olvidó, pues déjalo ir, porque ahí no hay nada que hacer. Ten cuidado con fracturas y torceduras, estás muy propenso a accidentes, y bájale a los lácteos y grasas, porque vienen problemas de inflamación.

En el amor, no caigas en las mismas jugadas que ya te dañaron antes, porque luego te gusta tropezar con la misma piedra y hasta guardarla de recuerdo. Pon atención a tu vida, deja de vivir pendiente de lo que hacen los demás, porque mientras ves la película ajena, la tuya se te está yendo. Tus proyectos necesitan acción, no nada más sueños escritos en la libreta; ya deja de hacer planes y ponte a ejecutarlos.

Una amistad pedirá consejo, pero aguas, no a todos se les debe ayudar, porque algunos después muerden la mano. Siempre andas buscando la felicidad y el amor, pero se te olvida disfrutar el camino, y la vida no es carrera de velocidad sino de resistencia. Aprende a saborear cada día como si fuera el último, no te quedes con ganas de nada, porque peor es arrepentirse de no haber hecho que de haberse equivocado. Este 24 de septiembre tu misión será reírte más, vivir más y dejar de esperar que alguien más venga a hacerte feliz.

CÁNCER

Cáncer, abre bien los ojos porque las traiciones de amistades estarán a la orden del día. Uno de tus amigos más cercanos anda hablando pestes de ti y tu familia a tus espaldas, así que no confíes de más. Un proyecto que traías en mente empieza a cuajar, pero no cargues responsabilidades que no son tuyas, porque ya bastante tienes con lo tuyo.

Este mes será clave para cuidar tu físico, así que muévete, aliméntate mejor y no lo dejes para después. Una visita familiar te levantará el ánimo, pero también te enterarás de una mentira dolorosa de alguien a quien quieres mucho; eso te va a sacudir fuerte, pero mejor saber la verdad que vivir engañado.

En lo sentimental, aguas: si tienes pareja, vienen engaños y tensiones que podrían poner las cosas al límite. No exijas lo que tú no das, porque las relaciones son de dos, no de uno. Deja de martirizarte por lo que no fue, mejor abre los ojos a nuevas oportunidades en el amor; no pierdas tiempo en quien no se mueve por estar a tu lado.

Ten cuidado, porque alguien cercano podría darte la puñalada por la espalda. Y recuerda: las palabras vuelan, pero los hechos son los que cuentan. Este 24 de septiembre tu aprendizaje será soltar lo que ya no sirve, aunque duela, y enfocarte en lo que sí te da paz y felicidad.

LEO

Leo, criatura, un negocio en puerta se viene con chorros de éxito, pero no te me confíes, que hasta la sopa se tira si no la vigilas. Estos días podrías caer en estados depresivos por recordar lo que no fue con esa persona que tanto quisiste, pero entiende: si no está en tu vida es porque el destino ya tenía otros planes, y ni modo, lo que no fue, no hace falta.

Un viajecito se ve cerca, de esos que te ponen de buenas y te hacen olvidar penas. Este mes concéntrate en tu paz y tu energía positiva, deja que las envidias se resbalen como agua en sombrilla. Aguas con lo que cuentas y a quién se lo cuentas, que tienes más gente envidiosa que fans de telenovela de Thalía en los 90.

Si la persona que amas no está, no te deprimas, recuerda que a cada vela le llega su hora y a cada santo su limosna. La vida sabrá juntarlos o separarlos definitivamente, pero mientras tanto, tu misión es ser feliz. Se visualiza un encamamiento con alguien de red social con quien andas coqueteando, nada mal para despejar la mente.

Enfermedades de conocidos o seres queridos podrían inquietarte, pero no te me friquees: las pruebas de la vida no son pa’ fregarnos, sino pa’ hacernos más fuertes. Y recuerda, Leo, tus errores pasados no definen tu presente, y los que vengan, pues tampoco: ríete de tus caídas y levántate con más fuerza, como buen felino que eres.

VIRGO

Virgo, si tienes pareja, los celos serán la piedra en tu zapato. No seas tan posesivo, dale espacio a tu ser amado o terminarán discutiendo por puras tonterías. Mejor dedica tu energía a dar lo mejor de ti en lugar de estar peleando por cosas sin sentido. Busca a quien te busque y no a quien te hace sentir miserable.

Una reunión o evento social está cerca y la pasarás bomba. Te enterarás de la ruptura de alguien cercano, y eso te pondrá a reflexionar sobre tu propia relación. Si ya tienes pareja, un hecho la volverá más intensa: cambien la rutina, que la monotonía es enemiga silenciosa. Amor del pasado podría tocar a tu puerta, pero piénsalo dos veces, porque regresar con ex es como tragarse el vómito… sabe peor y hace daño.

Este mes será bueno pa’ enfocarte en sueños que habías dejado pendientes, no sigas pateando la lata. Dale vuelta a las personas que solo te estresan, cambia de círculo y quédate con los que suman, no con los que restan. Cuídate de caídas, golpes y accidentes tontos, porque andarás distraído.

En el trabajo vienen cambios, y en lo económico habrá ingresos extras que puedes usar pa’ pensar en un negocio. Pero ojo, no vuelvas a confiar en quien ya te fregó antes, porque como dice el dicho: “el que se quema con leche hasta al jocoque le sopla”.

LIBRA

Libra, deja de gastar en fregaderas que no ocupas. Eres muy dado a derrochar cada que agarras dinerito, y luego ahí andas llorando que no te rinde. Si te invitan a una salida, no digas que no, porque ahí podrías conocer a alguien que te deje sin aliento y te cambie el panorama sentimental.

El tiempo es corto y no se puede perder en personas que no lo valoran. Estos días sentirás nostalgia y hasta tristeza, pero no te asustes: es parte de tu madurez. Verás la verdadera cara de alguien que admirabas, y te dolerá, pero al mismo tiempo te abrirá los ojos.

Tus enemigos y quienes no creyeron en ti mejor que se cuiden, porque estás entrando en una etapa donde lograrás muchas de tus metas. También andarás un poco bajoneado por cuestiones familiares o de pareja que no han salido como querías. Una amistad necesitará de tu apoyo, pero ten cuidado de no cargar con mochilas que no son tuyas.

Cirugía cercana a alguien de tu entorno se ve en el horizonte. Y cuida tu salud: bájale a las harinas y refrescos, porque el aumento de peso te puede dar un susto. Este 24 de septiembre el universo te recuerda que tu valor no se mide en lo que gastas, sino en lo que aprendes y construyes.

ESCORPIÓN

Escorpio, cuida tu autoestima y tu paz mental, porque el insomnio y la ansiedad podrían estarte molestando en grande. Si no duermes, ni el maquillaje ni el café te van a salvar de traer cara de trapo. Y aguas con los amores del pasado, porque querrán volver a endulzarte el oído, pero si ya te lastimaron una vez, ¿pa’ qué abrir la puerta otra vez?

Traes pendientes viejos que no has resuelto, y mientras no les pongas punto final, vas a seguir atorado. Este es el momento de ponerte más perra que bonita, porque si no, nunca vas a ver la luz al final del túnel. En negocios habrá cambios inesperados, y si no te preparas, podrías perder dinero.

En el amor, si tienes pareja, confía más, porque vivir dudando es como vivir encadenado, y tarde o temprano esa desconfianza mata el cariño. Si estás soltero, el amor tocará tu puerta, pero no te duermas en tus laureles, porque las oportunidades tienen fecha de caducidad.

No pongas tantos escudos, Escorpio, porque de tanto cuidarte podrías terminar secándote por dentro. Y recuerda: la vida es corta y no se hizo pa’ vivir desconfiando, sino pa’ entregarse con sabiduría. Este 24 de septiembre el consejo es: “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”.